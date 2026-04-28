В Молдове расследуют масштабную кибератаку на медицинские данные граждан: подозревают РФ
В Молдове кибератака затронула около трети базы данных системы здравоохранения, включая личную и платежную информацию граждан. Власти подозревают, что за этим стоит Россия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVR Moldova.
Представители Агентства по кибербезопасности Молдовы сообщили, что требований о выкупе за восстановление поврежденных данных не поступало, поэтому не исключают, что масштабная кибератака могла быть частью операции, связанной со спецслужбами Российской Федерации.
Заместитель директора агентства Ион Винтила заявил, что с начала года в стране зафиксировали несколько атак на критическую инфраструктуру, однако самый серьезный инцидент касался медицинской базы данных.
По его словам, в течение последнего месяца была атакована крупная платформа, объединяющая информацию из региональных и центральных больниц, включая финансовые операции и персональные данные пациентов. В результате атаки пострадало около 30% информации.
В ведомстве предполагают, что действия могли быть хорошо спланированными и направленными на похищение конфиденциальных данных Молдовы.
На данный момент Генеральная прокуратура и полиция страны сообщили, что официальных заявлений по поводу этого инцидента пока не получали.
Министерство здравоохранения и Национальная компания медицинского страхования должны предоставить дополнительную информацию об учреждениях, которые могли пострадать от атаки.
Что предшествовало?
Правительство Германии считает, что Россия может быть причастна к фишинговым атакам, которые были направлены против политиков, дипломатов, военных и журналистов.
Немецкие службы внутренней разведки и кибербезопасности ранее сообщали о росте атак на пользователей мессенджеров. По их оценкам, операции могли осуществляться структурами, связанными с государственным уровнем.
Федеральная прокуратура Германии также подтвердила, что с середины апреля ведется расследование атак на мессенджер Signal. Отдельные детали дела пока не разглашаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль