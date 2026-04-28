У Молдові розслідують масштабну кібератаку на медичні дані громадян: підозрюють РФ

У Молдові кібератака вразила близько третини бази даних системи охорони здоров’я, включно з особистою та платіжною інформацією громадян. У владі підозрюють російський слід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVR Moldova.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Представники Агентства з кібербезпеки Молдови повідомили, що вимог про викуп за відновлення уражених даних не надходило, тому не виключають, що масштабна кібератака могла бути частиною операції, пов’язаної зі спецслужбами Російської Федерації.

Заступник директора агентства Іон Вінтіла заявив, що від початку року в країні зафіксували кілька атак на критичну інфраструктуру, однак найсерйозніший інцидент стосувався медичної бази даних.

За його словами, протягом останнього місяця було атаковано велику платформу, яка об’єднує інформацію з регіональних і центральних лікарень, включно з фінансовими операціями та персональними даними пацієнтів. Унаслідок атаки постраждало близько 30% інформації.

У відомстві припускають, що дії могли бути добре спланованими та спрямованими на викрадення конфіденційних даних Молдови.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани, - ЦПД

Наразі Генеральна прокуратура та поліція країни повідомили, що офіційних заяв щодо цього інциденту поки не отримували.

Міністерство охорони здоров’я та Національна компанія медичного страхування мають надати додаткову інформацію щодо установ, які могли постраждати від атаки.

Що передувало?

Уряд Німеччини вважає, що Росія може бути причетна до фішингових атак, які були спрямовані проти політиків, дипломатів, військових та журналістів.

Німецькі служби внутрішньої розвідки та кібербезпеки раніше повідомляли про зростання атак на користувачів месенджерів. За їхніми оцінками, операції могли здійснюватися структурами, пов’язаними з державним рівнем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція фіксує посилення кібератак Росії на європейську інфраструктуру

Федеральна прокуратура Німеччини також підтвердила, що з середини квітня триває розслідування атак на месенджер Signal. Окремі деталі справи поки не розголошуються.