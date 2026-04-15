Швеція фіксує посилення кібератак Росії на європейську інфраструктуру

Російські спецслужби нині прагнуть завдати шкоди європейській інфраструктурі кібератаками, а не просто перевантажувати вебсайти надмірним трафіком.

Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, повідомляє Bloomberg.

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Подробиці

"Протягом останнього року методи Росії змінилися. Проросійські угруповання, які раніше здійснювали атаки типу "відмова в обслуговуванні", тепер намагаються здійснити деструктивні кібератаки проти організацій у Європі", — сказав Болін під час пресконференції у Стокгольмі.

Як пише Цензор.НЕТ, навесні 2025 року угруповання, пов’язане з російською розвідкою ГРУ, здійснило атаку на "теплоелектростанцію в Західній Швеції". За словами Боліна, атаку було відбито завдяки системам безпеки станції, але інших подробиць він не надав.

Подібні спроби були зафіксовані також у Норвегії та Данії.

Болін порівняв цей інцидент із подібними атаками на енергетичну інфраструктуру в Польщі, у яких польські чиновники звинувачують російські розвідувальні служби. Він зазначив, що російські гібридні атаки стали частішими після вторгнення Росії в Україну, а останнім часом - і небезпечнішими.

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