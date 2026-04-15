Швеция фиксирует усиление кибератак России на европейскую инфраструктуру

Российские спецслужбы в настоящее время стремятся нанести ущерб европейской инфраструктуре с помощью кибератак, а не просто перегружать веб-сайты чрезмерным трафиком.

Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает Bloomberg.

"За последний год методы России изменились. Пророссийские группировки, которые ранее осуществляли атаки типа "отказ в обслуживании", теперь пытаются осуществить деструктивные кибератаки против организаций в Европе", — сказал Болин во время пресс-конференции в Стокгольме.

Как пишет Цензор.НЕТ, весной 2025 года группировка, связанная с российской разведкой ГРУ, осуществила атаку на "теплоэлектростанцию в Западной Швеции". По словам Болина, атака была отражена благодаря системам безопасности станции, но других подробностей он не предоставил.

Подобные попытки были зафиксированы также в Норвегии и Дании.

Болин сравнил этот инцидент с аналогичными атаками на энергетическую инфраструктуру в Польше, в которых польские чиновники обвиняют российские разведывательные службы. Он отметил, что российские гибридные атаки стали чаще после вторжения России в Украину, а в последнее время — и опаснее.

