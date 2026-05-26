Росія може глушити GPS у Європі на 450 км із Калінінграда, - Reuters

Росія суттєво розширила можливості для втручання у GPS-навігацію з території Калінінградської області та тепер здатна впливати на сигнали вглиб Європи на відстань до 450 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заступника керівника регулятора зв’язку Литви Даріуса Кулієшіуса.

Що заявили у Литві

За словами Кулієшіуса, Росія значно збільшила кількість антен для так званого GPS-спуфінгу – передачі фальшивих координат, які дезорієнтують навігаційні системи.

Якщо на початку 2025 року в РФ було лише три такі антени, то зараз їх уже 36.

Під загрозою втручання опинилися країни Балтії, Польща, а також окремі території Фінляндії та Швеції.

У Литві заявляють, що перші серйозні перешкоди почали фіксувати ще під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

"Зараз вони розбудували інфраструктуру, і це втручання стало системною, постійною та нескінченною російською провокацією проти європейської безпеки", – заявив Кулієшіус.

Як це впливає на цивільну інфраструктуру

У Литві зазначають, що проблеми виникають не лише в авіації.

У прикордонних районах через втручання погіршується мобільний зв’язок, а також періодично перестають працювати онлайн-розклади громадського транспорту.

За даними литовської сторони, сплески таких атак найчастіше фіксують під час ударів українських дронів по території Росії.

Що відповідає Кремль

У Кремлі традиційно заперечують причетність до кібервтручань та атак на навігаційні системи.

Водночас європейські країни вже неодноразово повідомляли про випадки роботи російських систем радіоелектронної боротьби поблизу кордонів ЄС.

