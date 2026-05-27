Кубілюс закликав уряди ЄС "відкрити свої арсенали" для України та збільшити виробництво зброї
Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни відкрити свої арсенали для постачання зброї Україні та збільшити виробництво, відмовившись від випуску зброї "високої моди".
Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Уряди повинні відкрити свої арсенали, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно", - наголосив Кубілюс.
За словами єврокомісара, зміцнення української армії було б ще важливішим, якби Європа знову відкрила офіційні канали переговорів із Росією на тлі зростання в Європі прихильності до таких переговорів.
"Єдина формула, яка може принести мир, – це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України і Європа може допомогти в цьому", - сказав він.
Водночас Кубілюс зауважив, що Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет, оскільки її компанії виробляють складну та дорогу зброю, яку важко масштабувати.
"Європейці виробляють те, що вони називають продукцією "от кутюр". Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога, і її неможливо наростити. Українці виробляють те, що ці європейські галузі називають "досить хорошою" продукцією", - пояснив він.
Тому, на думку єврокомісара, Європі потрібно повчитися в України та перейти на дешевші системи, які можна виробляти швидко та у великих масштабах.
"Українці почали виробляти власну крилату ракету "Фламінго", і цього року вони готові випустити близько 700 одиниць", - зазначив він, додавши, що ЄС виготовив менше ніж 300 одиниць, а Росія виробила 1200.
Кубілюс вважає, що Україна могла б купувати зброю зі складів Європи, використовуючи 60 млрд євро з нещодавно погодженого кредиту на 90 мільярдів євро. Продавці потім могли б використати ці гроші для закупівлі додаткового озброєння або для розширення виробництва.
Заклик єврокомісара пролунав на тлі підготовки у ЄС ініціатив, спрямованих на стимулювання оборонного виробництва та зменшення фрагментації європейської збройової промисловості. Брюссель має представити план створення більш інтегрованого ринку в липні.
Пропозиція має на меті розв'язати проблему різноманітності національних правил та практик закупівель, які, за його словами, фактично закрили ринки оборонної продукції та перешкоджали транскордонному співробітництву в оборонній промисловості.
"Насправді немає ринку та є безліч перешкод", - додав він.
Також Кубілюс сказав, що уряди ЄС захищають власних виробників зброї. Зокрема Франція та Німеччина купують 70% того, що виробляє їхня промисловість, водночас лише близько 10% продається іншим країнам ЄС.
