Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным нардепа Ярослава Железняка, утром его должен рассмотреть Комитет ВРУ по вопросам евроинтеграции, а далее законопроект планируют вынести на голосование.
Парламентарий пояснил, что в проекте закона фактически большая часть налоговых обязательств, которые берет на себя Украина.
Обязательства Украины
Выплата всех трех траншей (в общей сложности до €8,35 млрд) зависит, в частности, от:
- Демократия и верховенство права — поддерживать эффективные демократические механизмы, многопартийный парламентаризм, права человека (в частности меньшинств) и борьбу с коррупцией.
- Положительная оценка Комиссией выполнения макроэкономических и структурных условий политики (Приложение I).
- Необратимость антикоррупционных мер — не отменять меры, принятые в рамках инструментов поддержки ЕС или МВФ.
- Независимость центрального банка и внедрение передовых практик управления госпредприятиями и банками.
- Прозрачность и отчетность — ежеквартально/ежемесячно предоставлять Комиссии макроэкономические и финансовые данные (Приложение II).
Условия для получения денег
Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым из них Украина должна выполнить ряд действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами.
1-й транш (€3,2 млрд):
- Законопроекты (внесение) об отмене льгот по налогообложению международных посылок и о налогообложении доходов через цифровые платформы;
- Продление военного сбора 5% на 3 года (минимум +140 млрд грн/год);
- Обновленная Стратегия управления госфинансами; новый Таможенный кодекс в Кабмин;
- Назначение постоянного председателя Гостаможслужбы.
2-й транш (€3,7 млрд):
- Законы о налогообложении цифровых платформ, отмене льгот для посылок, системе оценки имущества;
- Согласование корпоративного налогообложения с Директивой ЕС против уклонения (2016/1164);
- Дорожная карта и план улучшения соблюдения налоговых требований (НДС);
- Бюджетная декларация на 2027–2029 годы; обзоры расходов бюджета в 2026 году;
- Назначение Радой трех экспертов в комиссию по отбору правления Счетной палаты.
3-й транш (€1,45 млрд):
- Реформа льготного налогового режима (минимум +70 млрд грн/год) и упрощение администрирования НДС;
- Дальнейшее согласование корпоративного налога с Директивой 2016/1164 (статьи 5–9);
- Проект госбюджета на 2027 год; новая Стратегия публичных закупок; концепт-нота по оборонным закупкам;
- Реформа Госаудитслужбы, 10 новых аудиторских комитетов, новые стандарты внутреннего аудита;
- Принятие Радой нового Таможенного кодекса и технических требований к таможенным ИТ-системам.
Также, по словам Железняка, один из пунктов предусматривает изменение третьей группы ФЛП.
Условие 2-го транша:
Принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны.
Условия 3-го транша:
Подать в Раду предложение о законе, вводящем меры по реформированию льготного налогового режима, что обеспечит дополнительные поступления не менее 70 млрд гривен в год, в частности:
- меры по противодействию уклонению от налогообложения для предотвращения искусственного дробления бизнеса с целью соблюдения критериев пребывания на льготных режимах налогообложения;
- ограничения на повторный переход субъектов хозяйствования на упрощенную систему налогообложения после их перехода на общую систему налогообложения;
- введение дифференцированных ставок налога для налогоплательщиков третьей группы в зависимости от вида экономической деятельности;
- шаги по согласованию с Директивой Совета 2006/112/ЕС.
