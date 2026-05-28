Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.

Что известно?

По данным нардепа Ярослава Железняка, утром его должен рассмотреть Комитет ВРУ по вопросам евроинтеграции, а далее законопроект планируют вынести на голосование.

Парламентарий пояснил, что в проекте закона фактически большая часть налоговых обязательств, которые берет на себя Украина.

Обязательства Украины

Выплата всех трех траншей (в общей сложности до €8,35 млрд) зависит, в частности, от:

  • Демократия и верховенство права — поддерживать эффективные демократические механизмы, многопартийный парламентаризм, права человека (в частности меньшинств) и борьбу с коррупцией.
  • Положительная оценка Комиссией выполнения макроэкономических и структурных условий политики (Приложение I).
  • Необратимость антикоррупционных мер — не отменять меры, принятые в рамках инструментов поддержки ЕС или МВФ.
  • Независимость центрального банка и внедрение передовых практик управления госпредприятиями и банками.
  • Прозрачность и отчетность — ежеквартально/ежемесячно предоставлять Комиссии макроэкономические и финансовые данные (Приложение II).

Условия для получения денег

Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым из них Украина должна выполнить ряд действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами.

1-й транш (€3,2 млрд):

  • Законопроекты (внесение) об отмене льгот по налогообложению международных посылок и о налогообложении доходов через цифровые платформы;
  • Продление военного сбора 5% на 3 года (минимум +140 млрд грн/год);
  • Обновленная Стратегия управления госфинансами; новый Таможенный кодекс в Кабмин;
  • Назначение постоянного председателя Гостаможслужбы.

2-й транш (€3,7 млрд):

  • Законы о налогообложении цифровых платформ, отмене льгот для посылок, системе оценки имущества;
  • Согласование корпоративного налогообложения с Директивой ЕС против уклонения (2016/1164);
  • Дорожная карта и план улучшения соблюдения налоговых требований (НДС);
  • Бюджетная декларация на 2027–2029 годы; обзоры расходов бюджета в 2026 году;
  • Назначение Радой трех экспертов в комиссию по отбору правления Счетной палаты.

3-й транш (€1,45 млрд):

  • Реформа льготного налогового режима (минимум +70 млрд грн/год) и упрощение администрирования НДС;
  • Дальнейшее согласование корпоративного налога с Директивой 2016/1164 (статьи 5–9);
  • Проект госбюджета на 2027 год; новая Стратегия публичных закупок; концепт-нота по оборонным закупкам;
  •  Реформа Госаудитслужбы, 10 новых аудиторских комитетов, новые стандарты внутреннего аудита;
  •  Принятие Радой нового Таможенного кодекса и технических требований к таможенным ИТ-системам.

Также, по словам Железняка, один из пунктов предусматривает изменение третьей группы ФЛП.

Условие 2-го транша:

Принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны.

Условия 3-го транша:

Подать в Раду предложение о законе, вводящем меры по реформированию льготного налогового режима, что обеспечит дополнительные поступления не менее 70 млрд гривен в год, в частности:

  • меры по противодействию уклонению от налогообложения для предотвращения искусственного дробления бизнеса с целью соблюдения критериев пребывания на льготных режимах налогообложения;
  • ограничения на повторный переход субъектов хозяйствования на упрощенную систему налогообложения после их перехода на общую систему налогообложения;
  •  введение дифференцированных ставок налога для налогоплательщиков третьей группы в зависимости от вида экономической деятельности;
  • шаги по согласованию с Директивой Совета 2006/112/ЕС.

Наближається час чергового великого крадівництва.
28.05.2026 08:33 Ответить
28.05.2026 08:36 Ответить
Звичайно! І нас, і наших дітей, і онуків. Разом з домашніми тваринами.
28.05.2026 08:55 Ответить
Наближається час чергового великого крадівництва.
28.05.2026 08:33 Ответить
90 млрд чи 9 млрд?
28.05.2026 09:13 Ответить
скажи, математика не сходиться? це рівень нашої журналістики. в заголовку 90 млрд, а в новині 8 з копійками, та щей трьома траншами з купою умов.
28.05.2026 09:54 Ответить
Внесун.
28.05.2026 08:35 Ответить
Звичайно! І нас, і наших дітей, і онуків. Разом з домашніми тваринами.
28.05.2026 08:55 Ответить
28.05.2026 08:36 Ответить
Невже не проголосують? ))
28.05.2026 08:39 Ответить
Отямся!
28.05.2026 09:20 Ответить
в рамках підготовки до внесення майбутніх залогів для решту своїх подєльників по владній династії. шоб не було як з дєрьмаком, побирався бідняжко по всій Україні!ю часи неспокійні все може бути. знову ж, клєтчаті одіяла і для самих верховних крадців верховної кради, теж будуть масово закуповувати. а мало шо! вчасний кредит!
28.05.2026 08:47 Ответить
зеленський- президент мира!!
28.05.2026 08:48 Ответить
Evgen Karpenko Галактики Андромеда!
28.05.2026 09:22 Ответить
А де друг нашого незламного Лідора - Алі-баб Єрмаков?
28.05.2026 08:51 Ответить
"Козирєв".
28.05.2026 09:11 Ответить
Живе свое найкраще життя!
28.05.2026 09:24 Ответить
Квартальная банда просроченцев почуяла запах свежих,пухлых конвертов.
28.05.2026 08:55 Ответить
Там є пункт прийняти мігрантів ?
28.05.2026 09:01 Ответить
Если это тех мигрантов о которых Мерц в Германии говорит то я только за такой пункт пусть принимают😆
28.05.2026 09:22 Ответить
Голосів набереться 300+
28.05.2026 09:16 Ответить
Про посилки пі...ж галімий звичайно.
28.05.2026 09:30 Ответить
Демократія та верховенство права - підтримувати ефективні демократичні механізми, багатопартійний парламентаризм, права людини (зокрема меншин) і боротьбу з корупцією - далі можна не продовжувати
28.05.2026 09:55 Ответить
 
 