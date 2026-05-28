Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации соглашения с ЕС о кредите в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По данным нардепа Ярослава Железняка, утром его должен рассмотреть Комитет ВРУ по вопросам евроинтеграции, а далее законопроект планируют вынести на голосование.

Парламентарий пояснил, что в проекте закона фактически большая часть налоговых обязательств, которые берет на себя Украина.

Обязательства Украины

Выплата всех трех траншей (в общей сложности до €8,35 млрд) зависит, в частности, от:

Демократия и верховенство права — поддерживать эффективные демократические механизмы, многопартийный парламентаризм, права человека (в частности меньшинств) и борьбу с коррупцией.

Положительная оценка Комиссией выполнения макроэкономических и структурных условий политики (Приложение I).

Необратимость антикоррупционных мер — не отменять меры, принятые в рамках инструментов поддержки ЕС или МВФ.

Независимость центрального банка и внедрение передовых практик управления госпредприятиями и банками.

Прозрачность и отчетность — ежеквартально/ежемесячно предоставлять Комиссии макроэкономические и финансовые данные (Приложение II).

Читайте также: Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке систем ПВО и ракет к ним

Условия для получения денег

Деньги выплачиваются тремя траншами, и перед каждым из них Украина должна выполнить ряд действий по трем направлениям: мобилизация доходов, эффективность расходов, управление госфинансами.

1-й транш (€3,2 млрд):

Законопроекты (внесение) об отмене льгот по налогообложению международных посылок и о налогообложении доходов через цифровые платформы;

Продление военного сбора 5% на 3 года (минимум +140 млрд грн/год);

Обновленная Стратегия управления госфинансами; новый Таможенный кодекс в Кабмин;

Назначение постоянного председателя Гостаможслужбы.

2-й транш (€3,7 млрд):

Законы о налогообложении цифровых платформ, отмене льгот для посылок, системе оценки имущества;

Согласование корпоративного налогообложения с Директивой ЕС против уклонения (2016/1164);

Дорожная карта и план улучшения соблюдения налоговых требований (НДС);

Бюджетная декларация на 2027–2029 годы; обзоры расходов бюджета в 2026 году;

Назначение Радой трех экспертов в комиссию по отбору правления Счетной палаты.

3-й транш (€1,45 млрд):

Реформа льготного налогового режима (минимум +70 млрд грн/год) и упрощение администрирования НДС;

Дальнейшее согласование корпоративного налога с Директивой 2016/1164 (статьи 5–9);

Проект госбюджета на 2027 год; новая Стратегия публичных закупок; концепт-нота по оборонным закупкам;

Реформа Госаудитслужбы, 10 новых аудиторских комитетов, новые стандарты внутреннего аудита;

Принятие Радой нового Таможенного кодекса и технических требований к таможенным ИТ-системам.

Читайте: В переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс, — Еврокомиссия

Также, по словам Железняка, один из пунктов предусматривает изменение третьей группы ФЛП.

Условие 2-го транша:

Принятие Радой закона об отмене освобождения от налогообложения международных посылок, за исключением товаров, предназначенных для целей безопасности и обороны.



Условия 3-го транша:



Подать в Раду предложение о законе, вводящем меры по реформированию льготного налогового режима, что обеспечит дополнительные поступления не менее 70 млрд гривен в год, в частности:

меры по противодействию уклонению от налогообложения для предотвращения искусственного дробления бизнеса с целью соблюдения критериев пребывания на льготных режимах налогообложения;

ограничения на повторный переход субъектов хозяйствования на упрощенную систему налогообложения после их перехода на общую систему налогообложения;

введение дифференцированных ставок налога для налогоплательщиков третьей группы в зависимости от вида экономической деятельности ;

; шаги по согласованию с Директивой Совета 2006/112/ЕС.

Читайте: Украину полностью интегрируют в оборонные усилия ЕС, — фон дер Ляйен