Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС про кредит у 90 млрд євро

90 млрд євро для України: угоду ратифікують в Раді

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.

Що відомо?

За даними нардепа Ярослава Железняка, вранці його має розглянути Комітет ВРУ з питань євроінтеграції, а далі законопроєкт планують винести на голосування.

Парламентар пояснив, що у проєкті закону фактично велика частина податкових зобовʼязань, які на себе бере Україна.

Зобовʼязання України

Виплата всіх трьох траншів (загалом до €8,35 млрд) залежить, зокрема, від факторів:

  • Демократія та верховенство права - підтримувати ефективні демократичні механізми, багатопартійний парламентаризм, права людини (зокрема меншин) і боротьбу з корупцією.
  • Позитивна оцінка Комісії виконання макроекономічних і структурних умов політики (Додаток I).
  • Незворотність антикорупційних заходів - не скасовувати заходи, вжиті в межах інструментів підтримки ЄС чи МВФ.
  • Незалежність центрального банку та впровадження передових практик управління держпідприємствами й банками.
  • Прозорість і звітність - щокварталу/щомісяця подавати Комісії макроекономічні та фінансові дані (Додаток II).

Умови для отримання грошей

Гроші виплачуються трьома траншами, і перед кожним Україна має виконати набір дій за трьома напрямами: мобілізація доходів, ефективність видатків, управління держфінансами.

1-й транш (€3,2 млрд):

  • Законопроєкти (внесення) про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і про оподаткування доходів через цифрові платформи;
  • Продовження військового збору 5% на 3 роки (мінімум +140 млрд грн/рік);
  • Оновлена Стратегія управління держфінансами; новий Митний кодекс до Кабміну;
  • Призначення постійного голови Держмитслужби.

2-й транш (€3,7 млрд):

  • Закони про оподаткування цифрових платформ, скасування пільги для посилок, систему оцінки майна;
  • Узгодження корпоративного оподаткування з Директивою ЄС проти ухилення (2016/1164);
  • Дорожня карта та план покращення дотримання податкових вимог (ПДВ);
  • Бюджетна декларація на 2027–2029; огляди витрат бюджету у 2026;
  • Призначення Радою трьох експертів до комісії з відбору правління Рахункової палати.

3-й транш (€1,45 млрд):

  • Реформа пільгового податкового режиму (мінімум +70 млрд грн/рік) та спрощення адміністрування ПДВ;
  • Подальше узгодження корпоративного податку з Директивою 2016/1164 (статті 5–9);
  • Проєкт держбюджету на 2027; нова Стратегія публічних закупівель; концепт-нота щодо оборонних закупівель;
  •  Реформа Держаудитслужби, 10 нових аудиторських комітетів, нові стандарти внутрішнього аудиту;
  •  Ухвалення Радою нового Митного кодексу та технічних вимог до митних ІТ-систем.

Також, за словами Железняка, один із пунктів передбачає зміну третьої групи ФОП.

Умова 2-го траншу:

Ухвалення Радою закону щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони.

Умови 3-го траншу:

Подати до Ради пропозицію щодо закону, що запроваджує заходи щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд гривень на рік, зокрема:

  • заходи з протидії ухиленню від оподаткування для запобігання штучному дробленню бізнесу з метою дотримання критеріїв перебування на пільгових режимах оподаткування;
  • обмеження на повторний перехід субʼєктів господарювання на спрощену систему оподаткування після їх переходу на загальну систему оподаткування;
  •  запровадження диференційованих ставок податку для платників податків третьої групи залежно від виду економічної діяльності;
  • кроки щодо узгодження з Директивою Ради 2006/112/ЄС.

Топ коментарі
Наближається час чергового великого крадівництва.
28.05.2026 08:33
28.05.2026 08:33 Відповісти
Звичайно! І нас, і наших дітей, і онуків. Разом з домашніми тваринами.
28.05.2026 08:55
Внесун.
28.05.2026 08:35 Відповісти
Невже не проголосують? ))
28.05.2026 08:39 Відповісти
Отямся!
28.05.2026 09:20 Відповісти
в рамках підготовки до внесення майбутніх залогів для решту своїх подєльників по владній династії. шоб не було як з дєрьмаком, побирався бідняжко по всій Україні!ю часи неспокійні все може бути. знову ж, клєтчаті одіяла і для самих верховних крадців верховної кради, теж будуть масово закуповувати. а мало шо! вчасний кредит!
28.05.2026 08:47
28.05.2026 08:47 Відповісти
зеленський- президент мира!!
28.05.2026 08:48 Відповісти
Evgen Karpenko Галактики Андромеда!
28.05.2026 09:22
28.05.2026 09:22 Відповісти
А де друг нашого незламного Лідора - Алі-баб Єрмаков?
28.05.2026 08:51
28.05.2026 08:51 Відповісти
"Козирєв".
28.05.2026 09:11 Відповісти
Живе свое найкраще життя!
28.05.2026 09:24 Відповісти
Квартальная банда просроченцев почуяла запах свежих,пухлых конвертов.
28.05.2026 08:55
28.05.2026 08:55 Відповісти
Там є пункт прийняти мігрантів ?
28.05.2026 09:01 Відповісти
Если это тех мигрантов о которых Мерц в Германии говорит то я только за такой пункт пусть принимают😆
28.05.2026 09:22
28.05.2026 09:22 Відповісти
Голосів набереться 300+
28.05.2026 09:16 Відповісти
Про посилки пі...ж галімий звичайно.
28.05.2026 09:30
28.05.2026 09:30 Відповісти
Демократія та верховенство права - підтримувати ефективні демократичні механізми, багатопартійний парламентаризм, права людини (зокрема меншин) і боротьбу з корупцією - далі можна не продовжувати
28.05.2026 09:55
28.05.2026 09:55
 
 