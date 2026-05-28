Зеленський вніс до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС про кредит у 90 млрд євро
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредиту у 90 млрд євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними нардепа Ярослава Железняка, вранці його має розглянути Комітет ВРУ з питань євроінтеграції, а далі законопроєкт планують винести на голосування.
Парламентар пояснив, що у проєкті закону фактично велика частина податкових зобовʼязань, які на себе бере Україна.
Зобовʼязання України
Виплата всіх трьох траншів (загалом до €8,35 млрд) залежить, зокрема, від факторів:
- Демократія та верховенство права - підтримувати ефективні демократичні механізми, багатопартійний парламентаризм, права людини (зокрема меншин) і боротьбу з корупцією.
- Позитивна оцінка Комісії виконання макроекономічних і структурних умов політики (Додаток I).
- Незворотність антикорупційних заходів - не скасовувати заходи, вжиті в межах інструментів підтримки ЄС чи МВФ.
- Незалежність центрального банку та впровадження передових практик управління держпідприємствами й банками.
- Прозорість і звітність - щокварталу/щомісяця подавати Комісії макроекономічні та фінансові дані (Додаток II).
Умови для отримання грошей
Гроші виплачуються трьома траншами, і перед кожним Україна має виконати набір дій за трьома напрямами: мобілізація доходів, ефективність видатків, управління держфінансами.
1-й транш (€3,2 млрд):
- Законопроєкти (внесення) про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок і про оподаткування доходів через цифрові платформи;
- Продовження військового збору 5% на 3 роки (мінімум +140 млрд грн/рік);
- Оновлена Стратегія управління держфінансами; новий Митний кодекс до Кабміну;
- Призначення постійного голови Держмитслужби.
2-й транш (€3,7 млрд):
- Закони про оподаткування цифрових платформ, скасування пільги для посилок, систему оцінки майна;
- Узгодження корпоративного оподаткування з Директивою ЄС проти ухилення (2016/1164);
- Дорожня карта та план покращення дотримання податкових вимог (ПДВ);
- Бюджетна декларація на 2027–2029; огляди витрат бюджету у 2026;
- Призначення Радою трьох експертів до комісії з відбору правління Рахункової палати.
3-й транш (€1,45 млрд):
- Реформа пільгового податкового режиму (мінімум +70 млрд грн/рік) та спрощення адміністрування ПДВ;
- Подальше узгодження корпоративного податку з Директивою 2016/1164 (статті 5–9);
- Проєкт держбюджету на 2027; нова Стратегія публічних закупівель; концепт-нота щодо оборонних закупівель;
- Реформа Держаудитслужби, 10 нових аудиторських комітетів, нові стандарти внутрішнього аудиту;
- Ухвалення Радою нового Митного кодексу та технічних вимог до митних ІТ-систем.
Також, за словами Железняка, один із пунктів передбачає зміну третьої групи ФОП.
Умова 2-го траншу:
Ухвалення Радою закону щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок, за винятком товарів, призначених для цілей безпеки та оборони.
Умови 3-го траншу:
Подати до Ради пропозицію щодо закону, що запроваджує заходи щодо реформування пільгового податкового режиму, що забезпечить додаткові надходження щонайменше 70 млрд гривень на рік, зокрема:
- заходи з протидії ухиленню від оподаткування для запобігання штучному дробленню бізнесу з метою дотримання критеріїв перебування на пільгових режимах оподаткування;
- обмеження на повторний перехід субʼєктів господарювання на спрощену систему оподаткування після їх переходу на загальну систему оподаткування;
- запровадження диференційованих ставок податку для платників податків третьої групи залежно від виду економічної діяльності;
- кроки щодо узгодження з Директивою Ради 2006/112/ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль