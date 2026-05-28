Новини Інтеграція України в оборонну систему ЄС
Україну повністю інтегрують в оборонні зусилля ЄС, - фон дер Ляєн

Дер Ляєн про 90 мільярдів

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна буде повністю інтегрована в оборонні ініціативи Європи, зокрема у сферах протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це вона повідомила після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"У телефонній розмові з президентом Зеленським я підтвердила повну підтримку Європи Україні, оскільки Росія подвоює свою жорстоку агресивну війну", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, посилення ППО та систем протидії дронам є одними з ключових оборонних пріоритетів Європейського Союзу, і Україна братиме участь у цих програмах на повноцінній основі.

"І Україна буде повністю інтегрована в ці зусилля. Кредит на підтримку України зробить життєво важливий внесок", - наголосила очільниця Єврокомісії.

Важливі рішення щодо вступу України до ЄС

Фон дер Ляєн заявила, що найближчі тижні стануть важливими для просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Найближчі тижні будуть важливими для того, щоб зробити рішучі кроки вперед у процесі вступу", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Окрім теми європейської інтеграції, сторони також обговорили подальшу фінансову та оборонну підтримку України.

Фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз надасть Україні кредит, який передбачає 28,3 млрд євро на покриття військових потреб у поточному році.

За її словами, підтримка України залишається одним із ключових пріоритетів ЄС на тлі продовження російської агресії

Прекрасно, тобто захист неба Європи стане обов'язком для України, а не навпаки.
28.05.2026 06:52 Відповісти
Ні, європейські гроші на армію України, пенсіонерам України і на її відбудову будуть проходити через руки європейських чиновників, а не міндичів. Ви мабуть не побачили, що на ЗСУ платять європейці, а наших хлопців, мабуть Пєтя, відправив з нашими дронами захищати Ізраїль і країни Перської Затоки?
28.05.2026 07:01 Відповісти
Перечитай ще раз, тільки уважно
28.05.2026 09:31 Відповісти
А ЄС інтегрують в оборонні зусилля України?
28.05.2026 07:44 Відповісти
 
 