Украину полностью интегрируют в оборонные усилия ЕС, - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина будет полностью интегрирована в оборонные инициативы Европы, в частности в сферах противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В телефонном разговоре с президентом Зеленским я подтвердила полную поддержку Европы Украине, поскольку Россия удваивает свою жестокую агрессивную войну", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, укрепление ПВО и систем противодействия дронам является одним из ключевых оборонных приоритетов Европейского Союза, и Украина будет участвовать в этих программах на полноценной основе.

"И Украина будет полностью интегрирована в эти усилия. Кредит на поддержку Украины внесет жизненно важный вклад", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен заявила, что ближайшие недели станут важными для продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

"Ближайшие недели будут важными для того, чтобы сделать решительные шаги вперед в процессе вступления", — отметила глава Еврокомиссии.

Помимо темы европейской интеграции, стороны также обсудили дальнейшую финансовую и оборонную поддержку Украины.

Фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз предоставит Украине кредит, который предусматривает 28,3 млрд евро на покрытие военных нужд в текущем году.

По ее словам, поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов ЕС на фоне продолжения российской агрессии

Прекрасно, тобто захист неба Європи стане обов'язком для України, а не навпаки.
28.05.2026 06:52 Ответить
Ні, європейські гроші на армію України, пенсіонерам України і на її відбудову будуть проходити через руки європейських чиновників, а не міндичів. Ви мабуть не побачили, що на ЗСУ платять європейці, а наших хлопців, мабуть Пєтя, відправив з нашими дронами захищати Ізраїль і країни Перської Затоки?
28.05.2026 07:01 Ответить
Перечитай ще раз, тільки уважно
28.05.2026 09:31 Ответить
А ЄС інтегрують в оборонні зусилля України?
28.05.2026 07:44 Ответить
 
 