Налог на посылки и продление военного сбора: СМИ узнали, какие реформы должна провести Украина для получения первого транша по кредиту от ЕС
Чтобы получить первый транш бюджетной поддержки из кредита ЕС на 90 млрд евро, Украина должна выполнить ряд налоговых требований.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию от чиновника Европейской комиссии на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.
Чего ожидают от Украины?
По его словам, для первого транша предусматривается представление в Верховную Раду основных налоговых мер, в частности касающихся:
- введения НДС на импортные посылки с низкой стоимостью;
- налогообложения цифровых платформ;
- принятие решения о продлении действия военного сбора с доходов физических лиц;
- принятие законодательства о поддержке разработки отраслевых стратегий государственных инвестиций;
- принятие Стратегии управления государственными финансами;
- представление в Кабинет Министров обновленного Таможенного кодекса Украины;
- назначение нового постоянного руководителя Государственной таможенной службы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс.
- Украина и Европейский Союз завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки в размере 8,35 млрд евро в рамках кредитной программы ЕС. Документ подписал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Олександр Закора
20.05.2026 17:11
Nikol Kovalenko
20.05.2026 17:19
Calvados
20.05.2026 17:09
Морква на мотузці перед мордою віслюка скоро почне ботву пускати.
Це ж вже не вимоги це знущання.
- запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю;
- ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб; Джерело: https://censor.net/ua/n4004218
Для другого траншу включать подання основних податкових заходів, зокрема щодо:
- податок на кількість вікон:
- податок на повітря:
- податок на бідність/безробіття...
А то фигню требуют - налог на копеечные посылки и налог на продажу старых трусов на ОЛХ
Та,ще і не факт,що Європейська комісія дійсно офіційно виставила такі умови щодо траншу в 90.
Дорого обходиться прикол на виборах 2019,всім.