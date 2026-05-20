Налог на посылки и продление военного сбора: СМИ узнали, какие реформы должна провести Украина для получения первого транша по кредиту от ЕС

Первый транш от ЕС: Украина должна выполнить ряд требований

Чтобы получить первый транш бюджетной поддержки из кредита ЕС на 90 млрд евро, Украина должна выполнить ряд налоговых требований.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию от чиновника Европейской комиссии на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Чего ожидают от Украины? 

По его словам, для первого транша предусматривается представление в Верховную Раду основных налоговых мер, в частности касающихся:

  • введения НДС на импортные посылки с низкой стоимостью;
  • налогообложения цифровых платформ;
  • принятие решения о продлении действия военного сбора с доходов физических лиц;
  • принятие законодательства о поддержке разработки отраслевых стратегий государственных инвестиций;
  • принятие Стратегии управления государственными финансами;
  • представление в Кабинет Министров обновленного Таможенного кодекса Украины;
  • назначение нового постоянного руководителя Государственной таможенной службы.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+11
От тільки локшини на вуха не треба вішати. Це уряд таке хоче, щоб діри в бюджеті заткнути, а не ЄС вимагає. А може менше красти треба?
20.05.2026 17:11 Ответить
20.05.2026 17:11 Ответить
+5
А где требование конфисковывать у коррупционеров и воров всю сумму полученных финансов и возвращать деньги в казну до копейки. И отменить для них залог.
А то фигню требуют - налог на копеечные посылки и налог на продажу старых трусов на ОЛХ
20.05.2026 17:19 Ответить
20.05.2026 17:19 Ответить
+4
Так бачу, до останнього траншу по цьому кредиту доживуть "ні тока ліш всє, мало кто сможет ето здєлать".
20.05.2026 17:09 Ответить
20.05.2026 17:09 Ответить
Знов оберемок вимог до начебто вже вирішеного кредиту.
Морква на мотузці перед мордою віслюка скоро почне ботву пускати.
Це ж вже не вимоги це знущання.

20.05.2026 17:14 Ответить
20.05.2026 17:14 Ответить
А який сенс ЄС від нашого військового збору? Взагалі де в ЄС є військовий збір, що вони типу нам так хочуть, як каже влада, навісити?
20.05.2026 17:14 Ответить
20.05.2026 17:14 Ответить
Можу забитися на пляшку кефіра, шо це знову слуги сочиняють. Таке вже було декілька раз.
20.05.2026 17:34 Ответить
20.05.2026 17:34 Ответить
для першого траншу включають подання основних податкових заходів, зокрема щодо:
- запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю;
- ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб; Джерело: https://censor.net/ua/n4004218
Для другого траншу включать подання основних податкових заходів, зокрема щодо:
- податок на кількість вікон:
- податок на повітря:
- податок на бідність/безробіття...
20.05.2026 17:19 Ответить
20.05.2026 17:19 Ответить
Податок на вході до місця роботи, за право на працю і право сплатити військовий збір.
20.05.2026 17:36 Ответить
20.05.2026 17:36 Ответить
20.05.2026 17:19 Ответить
Якщо конфіскувати все награбоване за 35 років, то можна буде давати в борг.
20.05.2026 17:30 Ответить
20.05.2026 17:30 Ответить
За вкрадені сотні мільйонів доларів Міндічем, Галущенком, Гринчук, Крупою та багатьма іншими можна було б перекрити багато з цих вимог!
20.05.2026 17:56 Ответить
20.05.2026 17:56 Ответить
А потім виявиться шо Європа "ні сном ні духом" про ці вимоги, а їх насочиняв якийсь черговий Зєлін приятель...
20.05.2026 17:33 Ответить
20.05.2026 17:33 Ответить
Якщо пройтись по поліціянтам, суддям та друзім Зе, то можна зібрати набагто більше аніж з посилок
20.05.2026 17:46 Ответить
20.05.2026 17:46 Ответить
От,тільки посилки з низькою вартістю зникнуть,в разі їх оподаткування,а уряду ермака доведеться платити зарплати новим чиновникам на митниці,яких наберуть,щоб ті посилки оподатковували,бо їх щодня проходить бл.230тис.
Та,ще і не факт,що Європейська комісія дійсно офіційно виставила такі умови щодо траншу в 90.
20.05.2026 17:46 Ответить
20.05.2026 17:46 Ответить
То наверное перепутали условия европки с дневником гетьманцева
20.05.2026 17:48 Ответить
20.05.2026 17:48 Ответить
А вообще, лучше бы ввели налог на роскошь адекватный, а не те копейки что сейчас. И конфискацию всего имущества за коррупцию во время войны и приравнять ее к измене страны. Хотя о чем это я. Но помечтать можно🥲
20.05.2026 17:49 Ответить
20.05.2026 17:49 Ответить
Добрі китайці присилають заказані товари для найбідніших верств,саме необхідне,в 5-10-15 дол.,по акції і безплатна дорога новою почтою,а шобла і з того хоче здерти.
Дорого обходиться прикол на виборах 2019,всім.
20.05.2026 17:56 Ответить
20.05.2026 17:56 Ответить
А ви гадали, що Європа просто віддасть десятки мільярдів євро бідним українцям просто так? Вже забули, як МВФ викручував руки по податках ще при Порошенко, а європейці хотіли в трудовий кодекс провести пункт про заборону дискримінації за сексуальною орієнтацією, тобто гоміків не щеміти, а давати їм волю. Коротка у всіх пам'ять. Дальше буде ще цікавіше. Я бачу, що незалежна сильна Україна як кістка в горлі для наших сусідів
20.05.2026 18:18 Ответить
20.05.2026 18:18 Ответить
Заставляют платить украинцев. Благодетели-вымогагатели.
20.05.2026 18:23 Ответить
20.05.2026 18:23 Ответить
Короче транш по факту оплатит подотчетное население ))
20.05.2026 18:35 Ответить
20.05.2026 18:35 Ответить
Цілувати в дупу Зеленського та Єрмака та проводити щодня ЛГБТ паради.: СМИ узнали, какие реформы должна провести Украина для получения первого транша по кредиту от ЕС.
20.05.2026 18:47 Ответить
20.05.2026 18:47 Ответить
тільки недавно запевняли, що податок на посилки необхідний для вступу до ЄС
20.05.2026 18:59 Ответить
20.05.2026 18:59 Ответить
 
 