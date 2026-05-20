Налог на посылки и продление военного сбора: СМИ узнали, какие реформы должна провести Украина для получения первого транша по кредиту от ЕС

Чтобы получить первый транш бюджетной поддержки из кредита ЕС на 90 млрд евро, Украина должна выполнить ряд налоговых требований.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию от чиновника Европейской комиссии на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Чего ожидают от Украины?

По его словам, для первого транша предусматривается представление в Верховную Раду основных налоговых мер, в частности касающихся:

введения НДС на импортные посылки с низкой стоимостью;

налогообложения цифровых платформ;

принятие решения о продлении действия военного сбора с доходов физических лиц;

принятие законодательства о поддержке разработки отраслевых стратегий государственных инвестиций;

принятие Стратегии управления государственными финансами;

представление в Кабинет Министров обновленного Таможенного кодекса Украины;

назначение нового постоянного руководителя Государственной таможенной службы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в переговорах об условиях предоставления транша в размере 90 млрд евро Украине достигнут прогресс.

Украина и Европейский Союз завершили переговоры по Меморандуму о взаимопонимании относительно макрофинансовой поддержки в размере 8,35 млрд евро в рамках кредитной программы ЕС. Документ подписал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

