Податок на посилки та продовження військового збору: ЗМІ дізналися, які реформи має виконати Україна для отримання першого траншу за позикою від ЄС

Щоб отримати перший транш бюджетної підтримки з кредиту ЄС на 90 млрд євро, Україна має виконати низку податкових вимог.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію від посадовця Європейської комісії на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.

Що очікують від України?

За його словами, для першого траншу включають подання до Верховної Ради основних податкових заходів, зокрема щодо:

запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю;

оподаткування щодо цифрових платформ;

ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб;

прийняття законодавства щодо підтримки розробки галузевих стратегій державних інвестицій;

прийняття Стратегії управління державними фінансами;

подання до Кабінету Міністрів оновленого Митного кодексу України;

призначення нового постійного керівника Державної митної служби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу.

Україна та Європейський Союз завершили переговори щодо Меморандуму про взаєморозуміння стосовно макрофінансової підтримки обсягом 8,35 млрд євро в межах кредитної програми ЄС. Документ підписав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.

