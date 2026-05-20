Податок на посилки та продовження військового збору: ЗМІ дізналися, які реформи має виконати Україна для отримання першого траншу за позикою від ЄС
Щоб отримати перший транш бюджетної підтримки з кредиту ЄС на 90 млрд євро, Україна має виконати низку податкових вимог.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію від посадовця Європейської комісії на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.
Що очікують від України?
За його словами, для першого траншу включають подання до Верховної Ради основних податкових заходів, зокрема щодо:
- запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю;
- оподаткування щодо цифрових платформ;
- ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб;
- прийняття законодавства щодо підтримки розробки галузевих стратегій державних інвестицій;
- прийняття Стратегії управління державними фінансами;
- подання до Кабінету Міністрів оновленого Митного кодексу України;
- призначення нового постійного керівника Державної митної служби.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у перемовинах про умови надання траншу з 90 млрд євро Україні досягнуто прогресу.
- Україна та Європейський Союз завершили переговори щодо Меморандуму про взаєморозуміння стосовно макрофінансової підтримки обсягом 8,35 млрд євро в межах кредитної програми ЄС. Документ підписав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс.
Олександр Закора
20.05.2026 17:11
Nikol Kovalenko
20.05.2026 17:19
Calvados
20.05.2026 17:09
Морква на мотузці перед мордою віслюка скоро почне ботву пускати.
Це ж вже не вимоги це знущання.
Для другого траншу включать подання основних податкових заходів, зокрема щодо:
- податок на кількість вікон:
- податок на повітря:
- податок на бідність/безробіття...
А то фигню требуют - налог на копеечные посылки и налог на продажу старых трусов на ОЛХ
Та,ще і не факт,що Європейська комісія дійсно офіційно виставила такі умови щодо траншу в 90.
Дорого обходиться прикол на виборах 2019,всім.