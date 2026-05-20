УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи
914 18

Податок на посилки та продовження військового збору: ЗМІ дізналися, які реформи має виконати Україна для отримання першого траншу за позикою від ЄС

Перший транш від ЄС: Україна має виконати низку вимог

Щоб отримати перший транш бюджетної підтримки з кредиту ЄС на 90 млрд євро, Україна має виконати низку податкових вимог.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію від посадовця Європейської комісії на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що очікують від України? 

За його словами, для першого траншу включають подання до Верховної Ради основних податкових заходів, зокрема щодо:

  • запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю;
  • оподаткування щодо цифрових платформ;
  • ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб;
  • прийняття законодавства щодо підтримки розробки галузевих стратегій державних інвестицій;
  • прийняття Стратегії управління державними фінансами;
  • подання до Кабінету Міністрів оновленого Митного кодексу України;
  • призначення нового постійного керівника Державної митної служби.

Читайте також: Україна може отримати €8,4 млрд від ЄС після податкової реформи, - Bloomberg

Що передувало?

Читайте також: Україна погодила з ЄС макрофінансову допомогу на €8,35 млрд: перший транш очікується в червні

Автор: 

Європа (2459) кредит (4150) допомога (9148)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
От тільки локшини на вуха не треба вішати. Це уряд таке хоче, щоб діри в бюджеті заткнути, а не ЄС вимагає. А може менше красти треба?
показати весь коментар
20.05.2026 17:11 Відповісти
+5
А где требование конфисковывать у коррупционеров и воров всю сумму полученных финансов и возвращать деньги в казну до копейки. И отменить для них залог.
А то фигню требуют - налог на копеечные посылки и налог на продажу старых трусов на ОЛХ
показати весь коментар
20.05.2026 17:19 Відповісти
+4
Так бачу, до останнього траншу по цьому кредиту доживуть "ні тока ліш всє, мало кто сможет ето здєлать".
показати весь коментар
20.05.2026 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так бачу, до останнього траншу по цьому кредиту доживуть "ні тока ліш всє, мало кто сможет ето здєлать".
показати весь коментар
20.05.2026 17:09 Відповісти
От тільки локшини на вуха не треба вішати. Це уряд таке хоче, щоб діри в бюджеті заткнути, а не ЄС вимагає. А може менше красти треба?
показати весь коментар
20.05.2026 17:11 Відповісти
Знов оберемок вимог до начебто вже вирішеного кредиту.
Морква на мотузці перед мордою віслюка скоро почне ботву пускати.
Це ж вже не вимоги це знущання.

показати весь коментар
20.05.2026 17:14 Відповісти
А який сенс ЄС від нашого військового збору? Взагалі де в ЄС є військовий збір, що вони типу нам так хочуть, як каже влада, навісити?
показати весь коментар
20.05.2026 17:14 Відповісти
Можу забитися на пляшку кефіра, шо це знову слуги сочиняють. Таке вже було декілька раз.
показати весь коментар
20.05.2026 17:34 Відповісти
для першого траншу включають подання основних податкових заходів, зокрема щодо:
- запровадження ПДВ на імпортні посилки з низькою вартістю;
- ухвалення рішення про продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб; Джерело: https://censor.net/ua/n4004218
Для другого траншу включать подання основних податкових заходів, зокрема щодо:
- податок на кількість вікон:
- податок на повітря:
- податок на бідність/безробіття...
показати весь коментар
20.05.2026 17:19 Відповісти
Податок на вході до місця роботи, за право на працю і право сплатити військовий збір.
показати весь коментар
20.05.2026 17:36 Відповісти
А где требование конфисковывать у коррупционеров и воров всю сумму полученных финансов и возвращать деньги в казну до копейки. И отменить для них залог.
А то фигню требуют - налог на копеечные посылки и налог на продажу старых трусов на ОЛХ
показати весь коментар
20.05.2026 17:19 Відповісти
Якщо конфіскувати все награбоване за 35 років, то можна буде давати в борг.
показати весь коментар
20.05.2026 17:30 Відповісти
За вкрадені сотні мільйонів доларів Міндічем, Галущенком, Гринчук, Крупою та багатьма іншими можна було б перекрити багато з цих вимог!
показати весь коментар
20.05.2026 17:56 Відповісти
А потім виявиться шо Європа "ні сном ні духом" про ці вимоги, а їх насочиняв якийсь черговий Зєлін приятель...
показати весь коментар
20.05.2026 17:33 Відповісти
Якщо пройтись по поліціянтам, суддям та друзім Зе, то можна зібрати набагто більше аніж з посилок
показати весь коментар
20.05.2026 17:46 Відповісти
От,тільки посилки з низькою вартістю зникнуть,в разі їх оподаткування,а уряду ермака доведеться платити зарплати новим чиновникам на митниці,яких наберуть,щоб ті посилки оподатковували,бо їх щодня проходить бл.230тис.
Та,ще і не факт,що Європейська комісія дійсно офіційно виставила такі умови щодо траншу в 90.
показати весь коментар
20.05.2026 17:46 Відповісти
То наверное перепутали условия европки с дневником гетьманцева
показати весь коментар
20.05.2026 17:48 Відповісти
А вообще, лучше бы ввели налог на роскошь адекватный, а не те копейки что сейчас. И конфискацию всего имущества за коррупцию во время войны и приравнять ее к измене страны. Хотя о чем это я. Но помечтать можно🥲
показати весь коментар
20.05.2026 17:49 Відповісти
Добрі китайці присилають заказані товари для найбідніших верств,саме необхідне,в 5-10-15 дол.,по акції і безплатна дорога новою почтою,а шобла і з того хоче здерти.
Дорого обходиться прикол на виборах 2019,всім.
показати весь коментар
20.05.2026 17:56 Відповісти
Брехливі зелені ********🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.05.2026 18:05 Відповісти
 
 