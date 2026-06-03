Повернення на "Донбас Арену": Третій армійський корпус атакував росіян в Донецьку й Луганську. ВIДЕО

3 червня 2026 року межах операції з ураження тилової логістики противника бійці РУБпАК 3-го окремого розвідувального батальйону Третього армійського корпусу завдали успішних ударів по російських військових фурах, мікроавтобусах ("газелях") і бронетехніці на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр Третього армійського корпусу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадри операції

На відео з операцій – траса в Луганськ, залізниця, центр Донецька й "Донбас Арена". Підрозділи Трійки розширюють зону ураження та дістають ворога в містах, які окупанти вважали глибоким тилом.

Нарощення вогневого контролю над логістикою ворога

За словами командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, Третій армійський корпус нарощує контроль над логістикою ворога на східному напрямку. Нещодавно батальйон безпілотних систем Третьої штурмової дістався до КПП "Ізварине" — понад 205 км углиб окупованої території.

"Ми повертаємося туди, де не були з 2014 року. Поки що це повітряне повернення. Але воно призведе до того, що й на землі ми будемо рухатися на схід", – зазначив в ефірі телемарафону Андрій Білецький.

Дивіться також: РФ провалила весняну кампанію. Здобутки України в травні будуть більшими, ніж загарбання росіян, - Білецький. ВIДЕО