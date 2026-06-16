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Новости Возвращение из СОЧ в ВСУ СОЧ в ВСУ
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Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СОЧ через приложение "Армия+", - Федоров

сзч

За несколько дней работы функции быстрого возвращения из самовольного оставления части (СОЧ) в приложении "Армия+" почти 200 военнослужащих подали рапорты, а 51 из них — получили одобрение.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение военных

По его словам, механизм быстрого возвращения на службу через "Армия+" уже работает. Военнослужащие могут самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня подразделений Сил обороны, подать рапорт онлайн и получить сопровождение на всех этапах возвращения.

"За несколько дней через "Армия+" уже подано почти 200 рапортов о возвращении из СОЧ. Из них 51 одобрен, и военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях", — добавил Федоров.

Один из таких военнослужащих — боец с позывным Гор. Во время пребывания в СОЧ он воспользовался механизмом возвращения через "Армия+", выбрал новое подразделение и после согласования рапорта вернулся на службу. Об этом он рассказал в видео.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 12 июня Минобороны запустило новую программу: в течение 100 дней — с 12 июня по 20 сентября — военные, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться — в подразделение, которое выберут сами, с возобновлением выплат.
  • Накануне министр обороны Мстислав Баник сообщил, что за это время подано 80 рапортов о переводе, 22 из которых согласованы. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров рассказал, как боевой опыт и годы службы повлияют на отсрочку после завершения контракта. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

военнослужащие (6531) ВСУ (7839) Федоров Михаил (705) СОЧ (174)
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Топ комментарии
+4
Это те, которые в Скеле после пыток подписывают всё, что дают?
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16.06.2026 19:26 Ответить
+4
фьйодоров клінічний дебіл якщо намагаєтсья піаритись на поверненні 200 людей )))
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16.06.2026 19:32 Ответить
+3
В сзч скільки? Кажуть вже 300+ тисяч, це пісчинка в пустелі 200 рапортів і я щось думаю що вони поїдуть відразу на нуль в окопи , чего не пощастить відразу в скелю, ну і тут або : знову сзч чи 200.
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16.06.2026 19:37 Ответить
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Это те, которые в Скеле после пыток подписывают всё, что дают?
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16.06.2026 19:26 Ответить
Якщо військовослужбовець СЗЧ не бажає в "Скелю", він може обрати інший підрозділ. Ті хто буде зволікати, продовжать службу в штурмових підрозділах.
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16.06.2026 19:58 Ответить
Там не ти обираєш а тебе обирають, можуть як м'ячик для пінг понга перекидати
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16.06.2026 20:00 Ответить
Запропену це опзЖопам, вівцям народу, голосу олігархів - УСІЙ антинародній полюції, разом з суддями, прокурорами і КУЧІ позитиффних ******** і дЕфективних менеджерів на дерибані бюджету
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16.06.2026 20:07 Ответить
А скільки це в відсотках від загальної кількості? 🤔
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16.06.2026 19:26 Ответить
Це вимірюється в потужності, а не відсотках
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16.06.2026 20:14 Ответить
200 з пів мільйона?
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16.06.2026 19:29 Ответить
300 втікло-200 прийшло-рехформа
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16.06.2026 19:40 Ответить
Кажуть вже до 600 тисяч йде, неї**йово, це як 1.5 Житомира.
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16.06.2026 19:41 Ответить
насправді 800 тис.
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16.06.2026 20:14 Ответить
Загальна кількість відкритих кримінальних справ за весь період повномасштабного вторгнення (з 2022 року по першу половину 2026 року) наближається до позначки 300 тисяч.

За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти.

Припустімо, що це по 100 на день. Щоб повернути 300 тисяч знадобиться 3 тисячі днів.
Такими темпами це приблизно 8 років.
Потужно!!!
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16.06.2026 19:29 Ответить
фьйодоров клінічний дебіл якщо намагаєтсья піаритись на поверненні 200 людей )))
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16.06.2026 19:32 Ответить
без сумніву
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16.06.2026 19:40 Ответить
Та он просто застосунок пиарит. Жди в ближайшее время кучу новостей про этому застосунку. А повод то такое, любой пойдет.
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16.06.2026 19:44 Ответить
В сзч скільки? Кажуть вже 300+ тисяч, це пісчинка в пустелі 200 рапортів і я щось думаю що вони поїдуть відразу на нуль в окопи , чего не пощастить відразу в скелю, ну і тут або : знову сзч чи 200.
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16.06.2026 19:37 Ответить
Оце тут рай для російських ботів поплюжити нову реформу та розповсюджувати сумниви. Чим потужніше горить москва, тим голосніше скулеж
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16.06.2026 19:53 Ответить
Іди *****
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16.06.2026 20:08 Ответить
Так зеленский все робив та робить для тих ботів - він персонально виправдовував війну рашистів проти України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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16.06.2026 20:10 Ответить
та які окопи, половину розстріляють на місці.
а другій половині скажуть або в Скелю або наловіть кожен по 10 ухилєсів але так щоб обов'язково були побиті до півсмерті інакше не зараховується.
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16.06.2026 20:03 Ответить
 
 