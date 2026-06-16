Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СОЧ через приложение "Армия+", - Федоров
За несколько дней работы функции быстрого возвращения из самовольного оставления части (СОЧ) в приложении "Армия+" почти 200 военнослужащих подали рапорты, а 51 из них — получили одобрение.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Возвращение военных
По его словам, механизм быстрого возвращения на службу через "Армия+" уже работает. Военнослужащие могут самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня подразделений Сил обороны, подать рапорт онлайн и получить сопровождение на всех этапах возвращения.
"За несколько дней через "Армия+" уже подано почти 200 рапортов о возвращении из СОЧ. Из них 51 одобрен, и военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях", — добавил Федоров.
Один из таких военнослужащих — боец с позывным Гор. Во время пребывания в СОЧ он воспользовался механизмом возвращения через "Армия+", выбрал новое подразделение и после согласования рапорта вернулся на службу. Об этом он рассказал в видео.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 12 июня Минобороны запустило новую программу: в течение 100 дней — с 12 июня по 20 сентября — военные, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться — в подразделение, которое выберут сами, с возобновлением выплат.
- Накануне министр обороны Мстислав Баник сообщил, что за это время подано 80 рапортов о переводе, 22 из которых согласованы.
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За кілька днів роботи функції швидкого повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти.
Припустімо, що це по 100 на день. Щоб повернути 300 тисяч знадобиться 3 тисячі днів.
Такими темпами це приблизно 8 років.
Потужно!!!
а другій половині скажуть або в Скелю або наловіть кожен по 10 ухилєсів але так щоб обов'язково були побиті до півсмерті інакше не зараховується.