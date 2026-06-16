Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СОЧ через приложение "Армия+", - Федоров

За несколько дней работы функции быстрого возвращения из самовольного оставления части (СОЧ) в приложении "Армия+" почти 200 военнослужащих подали рапорты, а 51 из них — получили одобрение.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Возвращение военных

По его словам, механизм быстрого возвращения на службу через "Армия+" уже работает. Военнослужащие могут самостоятельно выбрать новое подразделение из перечня подразделений Сил обороны, подать рапорт онлайн и получить сопровождение на всех этапах возвращения.

"За несколько дней через "Армия+" уже подано почти 200 рапортов о возвращении из СОЧ. Из них 51 одобрен, и военные получили возможность продолжить службу в выбранных подразделениях", — добавил Федоров.

Один из таких военнослужащих — боец с позывным Гор. Во время пребывания в СОЧ он воспользовался механизмом возвращения через "Армия+", выбрал новое подразделение и после согласования рапорта вернулся на службу. Об этом он рассказал в видео.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 12 июня Минобороны запустило новую программу: в течение 100 дней — с 12 июня по 20 сентября — военные, самовольно покинувшие службу, могут добровольно вернуться — в подразделение, которое выберут сами, с возобновлением выплат.

Накануне министр обороны Мстислав Баник сообщил, что за это время подано 80 рапортов о переводе, 22 из которых согласованы.

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