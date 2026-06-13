Федоров рассказал, как боевой опыт и годы службы будут влиять на отсрочку после завершения контракта. ИНФОГРАФИКА

Для различных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и стаж службы.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали новой контрактной системы

"Один из принципов новой контрактной системы - справедливо учитывать уже пройденный путь военного", - отметил министр.

По окончании контракта военные гарантированно получат отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы. Гарантированная для всех - полгода. Дальше зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии.

"Например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых заданиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной - полтора года", - привел пример глава оборонного ведомства.

Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.

"Да, к 1,5 годам добавляются еще два года и один месяц. В результате после завершения контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки", - отметил министр.

"Наша задача — сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы. Это касается и военных, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых заданиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", - подчеркнул Федоров.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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