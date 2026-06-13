РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9607 посетителей онлайн
Новости Реформы в армии Контракты для ВСУ
2 305 15

Федоров рассказал, как боевой опыт и годы службы будут влиять на отсрочку после завершения контракта. ИНФОГРАФИКА

Федоров анонсировал новую систему контрактов: детали

Для различных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и стаж службы.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали новой контрактной системы

"Один из принципов новой контрактной системы - справедливо учитывать уже пройденный путь военного", - отметил министр.

По окончании контракта военные гарантированно получат отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях.

Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы. Гарантированная для всех - полгода. Дальше зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии. 

"Например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых заданиях, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной - полтора года", - привел пример глава оборонного ведомства.

Если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го.

"Да, к 1,5 годам добавляются еще два года и один месяц. В результате после завершения контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки", - отметил министр. 

"Наша задача — сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой. Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы. Это касается и военных, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых заданиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", - подчеркнул Федоров.

типы отсрочек

Читайте также: Повышение зарплат, новые контракты и набор иностранцев: Зеленский обнародовал детали реформы. ВИДЕО

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СЗЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте также: До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранцами, - Федоров

Автор: 

контракт (461) военнослужащие (6520) ВСУ (7822) Федоров Михаил (701)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
гої, де ви? вилазьте зі схронів (дядя фйодор-цифровий до.***)
показать весь комментарий
13.06.2026 20:36 Ответить
+4
Тиловий контракт "чудним" образом може перетворитись на бойовий з вашим підписом. Знаємо, проходили.
показать весь комментарий
13.06.2026 20:46 Ответить
+3
Ні, просто ті хто купляться на 10 місяців повернуться 200, ті хто на 2 роки на тилових через 2 роки скажуть вибачте не на часі і потім ти починаєш воювати з системою, яка буде намагатися тебе пожертви, скільки разів вже дурили
показать весь комментарий
13.06.2026 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопчик Міша зібрав таких самих як і сам, юних ботаніків. Ніхто з них ні дня не служив.
Придумали якусь фігню з тими контрактами і думають, що воно спрацює. Якщо спрацює - особовий склад усіх підрозділів на ЛБЗ конкретно опуститься по виплатам.
показать весь комментарий
13.06.2026 20:18 Ответить
Ні, просто ті хто купляться на 10 місяців повернуться 200, ті хто на 2 роки на тилових через 2 роки скажуть вибачте не на часі і потім ти починаєш воювати з системою, яка буде намагатися тебе пожертви, скільки разів вже дурили
показать весь комментарий
13.06.2026 20:31 Ответить
Тиловий контракт "чудним" образом може перетворитись на бойовий з вашим підписом. Знаємо, проходили.
показать весь комментарий
13.06.2026 20:46 Ответить
А якщо військовослужбовець,який служить скажімо років 9 не бажає підписувати контракт, то йому відстрочки не положені? Ха ха ха.
показать весь комментарий
13.06.2026 20:31 Ответить
Ой чує моє серденько знову надурили
показать весь комментарий
13.06.2026 20:32 Ответить
гої, де ви? вилазьте зі схронів (дядя фйодор-цифровий до.***)
показать весь комментарий
13.06.2026 20:36 Ответить
Брат з березня 22-го,59, трохи більше,як півроку до пенсії,убд,буде видно,що вартують слова федора.
показать весь комментарий
13.06.2026 20:39 Ответить
Михайло Федоров ніколи не проходив строкову або кадрову службу в Збройних Силах України, можливо лише з рогатки стріляв, а став "експертом" по бойовому досвіду та рокам служби (як і блазень).
показать весь комментарий
13.06.2026 20:57 Ответить
Урсула фон дер Ляєн - федеральний міністр оборони Німеччини
Аннеґрет Крамп-Карренбауер -федеральний міністр оборони Німеччини
Крістіне Ламбрехт - федеральний міністр оборони Німеччини
показать весь комментарий
13.06.2026 22:02 Ответить
Всі ці достойні жінки- політики стали міністрами оборони мирного часу.

Хоча Тетяна Чорновол була б зараз хорошим міністром оборони України.
показать весь комментарий
13.06.2026 22:50 Ответить
Просто запамятайте дату - 12 червня стартувала комплексн реформа системи військової служби імені фьодорова-зеленського. І одразу питання: чому через рік нічого не зміниться або буде ще масштабніша бусифікація?
показать весь комментарий
13.06.2026 20:58 Ответить
Зрадофілам треба запам*ятати прізвище Міністра оборони України: Михайло Федоров.
показать весь комментарий
13.06.2026 22:16 Ответить
На пітьмі тривога:

показать весь комментарий
13.06.2026 21:01 Ответить
Це як ситий голодного не розуміє, Федоров же не служив, як він може взагалі в цьому плані щось розуміти?
показать весь комментарий
13.06.2026 21:09 Ответить
Урсула фон дер Ляєн - федеральний міністр оборони Німеччини
Аннеґрет Крамп-Карренбауер -федеральний міністр оборони Німеччини
Крістіне Ламбрехт - федеральний міністр оборони Німеччини
Флоранс Парлі - міністерка Збройних сил Франції
Аніта Ананд - міністерка національної оборони Канади
показать весь комментарий
13.06.2026 22:08 Ответить
 
 