До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранцами, - Федоров

Министерство обороны Украины ставит целью, чтобы в составе украинской армии 30–50 % должностей штурмовиков и пехотинцев занимали иностранцы.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Привлечение иностранцев

"Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами", — рассказал министр.

Также Федоров заявил, что "для тех, кто дольше всех находится в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых заданиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы".

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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