До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранцами, - Федоров
Министерство обороны Украины ставит целью, чтобы в составе украинской армии 30–50 % должностей штурмовиков и пехотинцев занимали иностранцы.
Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Привлечение иностранцев
"Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами", — рассказал министр.
Также Федоров заявил, что "для тех, кто дольше всех находится в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых заданиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы".
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не кажи гоп, поки не перескочив!
В Бутусова з іноземцями співпраця налагоджена і воюють вони як частина найпрофесійнішої системи в Європі разом з українцями поряд.
Але все ж систему управління, яка зараз тісно повязана з новими технологіями, спостереженням, звязком та взаємодією різних підрозділів (які ти більше провірені війною та динамічно змінються) , вони не мають ніякого шансу замінити хоч б в якомусь виді. Вони змушені будуть влитись в піхотні підрозділи з українцями і це насправді для їхнього ж блага теж добре.
А ще группа з 20-50 тис. повністю озброєних найманців за гроші, які навіть мови країни яка платить не знають. Це ж нічим не загрожує, правда? Прігожин не дасть збрехати.
Без докорінної зміни самих ЗСУ нічого в цієї влади не вийде, а сама така зміна неможлива без зміни в першу чергу тупого м'ясника просирського та совкових дебілів, яких він понаставляв на керівні посади по всьому війську.
Але це чисте теоретизування бо кацапи теж не змогли залучити якусь велику кількість.
Військові, задіяні на фронті та в бойових діях~245-300 тис.
Піхота та штурмова піхота на фронті~100-150 тис.
Якщо брати по мінімуму 30% від 100 тис - це 30 тисяч в один момент. Все ще дуже багато, але при високих заплатах і перевазі України в дроновій безпілотній складовій, то можна повірити.
Друга проблема на якій вони наголошують це доставка тіл загиблих додому і виплати компенсацій родинам.
Спочатку якось з цим необхідно щось вирішити, інакше ніхто толковий та з бойовим досвідом до нас не поїде.