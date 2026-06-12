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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ Реформы в армии
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До 50% должностей штурмовиков и пехотинцев планируют заполнить иностранцами, - Федоров

Украина открывает рынок рекрутинга иностранцев

Министерство обороны Украины ставит целью, чтобы в составе украинской армии 30–50 % должностей штурмовиков и пехотинцев занимали иностранцы.

Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Привлечение иностранцев 

"Открываем рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Наша цель — до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами", — рассказал министр.

Также Федоров заявил, что "для тех, кто дольше всех находится в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых заданиях. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы".

Читайте также: Иностранные добровольцы в ВСУ: опыт применения и актуальные проблемы привлечения

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте также: Минобороны рассказало о реформе армии: новая контрактная система, повышенные зарплаты, возвращение из СЗЧ

Автор: 

иностранец (529) добровольцы (1226) Федоров Михаил (699) рекрутинг (159)
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Топ комментарии
+10
Здравые идеи, высказывавшиеся отдельными людьми еще в 2022-м-2023-м, дошли до руководства только на 5-м году войны. И цена этому - жизни сотен тысяч украинцев.
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12.06.2026 20:36 Ответить
+5
Як дійшли, так і відійдуть.
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12.06.2026 20:44 Ответить
+3
Якась нереальна цифра.
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12.06.2026 21:08 Ответить
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Здравые идеи, высказывавшиеся отдельными людьми еще в 2022-м-2023-м, дошли до руководства только на 5-м году войны. И цена этому - жизни сотен тысяч украинцев.
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12.06.2026 20:36 Ответить
Як дійшли, так і відійдуть.
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12.06.2026 20:44 Ответить
Наемниками войны не выигрывают, ими только сдают территории.
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12.06.2026 20:52 Ответить
Спочатку зроби це разом із зеленським, а потім і глаголив би!!
Не кажи гоп, поки не перескочив!
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12.06.2026 21:07 Ответить
И командиры у них должны быть такие же, а не из системы. Который сможет сказать нет если его попробуют заставить отправить его людей на самоубийственное или бессмысленное задание. В этом как раз и заключается профессионализм и смелость любого командира.
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12.06.2026 20:46 Ответить
Все таки думаю сенс в тому, що ЗСУ потрібні військовослужбовці ЗСУ іноземного громадянства, які будуть виконувати накази і воювати як частина загальної системи, а не банди туристів та індєйців, які війну бачили тільки в ковбойських фільмах і приїхали підняти бабла паралельно грабуючи цивільних.
В Бутусова з іноземцями співпраця налагоджена і воюють вони як частина найпрофесійнішої системи в Європі разом з українцями поряд.
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12.06.2026 21:06 Ответить
Просто нужно исходить из того какого качества исходный человеческий материал мы используем. Если просто отставить в сторону моральную составляющую - и сравнить 40 летнего колумбийского ветерана, который 20 лет прослужил в своей армии, причем не красил траву а бордюры - а лазил по джунглям в компании таких же дядек, организовывал засады, сам в них попадал, высаживался с вертолетов в лес, плавал по рекам на катере, просто ходил по лесам полными всякой гадости, там же ел, спал - и взять 40 летнего тракториста или работника СТО из Украины, которые даже в армии не служили, не факт что обладают нормальным здоровьем, стреляли только из воздушки на уроках ДПЮ, ночевали в лесу 1 раз в жизни когда их позвали на рыбалку а они пьяными уснули на берегу - то логично что уровень подготовки и физических качеств у колумбийца будет неизмеримо выше. Просто потому что он всю жизнь этому учился, и если ему дать 50 дней на то чтобы выучить современные реалии войны, и отправить в подразделение где будут как ветераны - так и такие же самые контрактники - то абсолютно логично что уровень боевых возможностей такого подразделения будет неизмеримо выше чем такое же подразделение набранное из тех о ком сегодня говорил Лубинец после посещения Тернопольского ТЦК. Я видел видео кацапское как дрон их гнался за нашим парнем из ССО в развалинах какого то завода. Не знаю чем закончилось, надеюсь наш успел выскочить - но просто тот факт с какой скоростью боец в полной экипировке и с оружием бежал, прыгал и поворачивал - для меня это нечто фантастическое. Обычный человек который в последний раз занимался физкультурой 30 лет назад в школе - просто умер бы от разрыва сердца секунд через 5 после начала подобного упражнения. И никакие марш-броски во время подготовки в учебке эту проблему для 50 летнего мужика который много лет никуда кроме как за пивом не бегал - не решат. Но конечно для него можно найти другое место в армии где такой мужик будет полезен.
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12.06.2026 21:24 Ответить
Надіюсь зарплати, легкість та доступність підписання контратку дозволить проводити жосткий відбір де буде не мало таких дядьків, або хоча б середній вік піхоти стане молодшим.
Але все ж систему управління, яка зараз тісно повязана з новими технологіями, спостереженням, звязком та взаємодією різних підрозділів (які ти більше провірені війною та динамічно змінються) , вони не мають ніякого шансу замінити хоч б в якомусь виді. Вони змушені будуть влитись в піхотні підрозділи з українцями і це насправді для їхнього ж блага теж добре.
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12.06.2026 21:46 Ответить
Залишилось найти таку кількість зірвиголов серед іноземців. Там кубинців та південно американців декілька тис. всього.
А ще группа з 20-50 тис. повністю озброєних найманців за гроші, які навіть мови країни яка платить не знають. Це ж нічим не загрожує, правда? Прігожин не дасть збрехати.
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12.06.2026 20:55 Ответить
Ніякі системні зміни в процесах мобілізації при цій владі неможливі в принципі завдяки її повній управлінсько-організаційній імпотентності, тобто жодної альтернативи бусифікації немає. З іноземцями є декілька засадничих проблем. По-перше, іноземця не заставиш йти в апріорі безглуздий м'ясний штурм якоїсь посадки виключно заради переможних реляцій нагору. По-друге, іноземці не вписуються в пануючий в ЗСУ головний принцип управління - я начальник, дурень ти, ти начальник, дурень я. По-третє, на іноземця відсутні будь-які нестатутні та незаконні засоби впливу, які можна залюбки застосовувати до українців.
Без докорінної зміни самих ЗСУ нічого в цієї влади не вийде, а сама така зміна неможлива без зміни в першу чергу тупого м'ясника просирського та совкових дебілів, яких він понаставляв на керівні посади по всьому війську.
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12.06.2026 20:58 Ответить
Ви пишете про добровольців з ЄС, США та ін. - їх декілька сотень й більше не стане. А є ще найманці з бідних країн, яких декілька тис. І з ними система якраз наче поки справляється, так само як і з нашими зеками. Наче мова йде про них, правда збільшення їх кількості якраз обвалить цю спроможність.
Але це чисте теоретизування бо кацапи теж не змогли залучити якусь велику кількість.
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12.06.2026 21:13 Ответить
Це ще раз доводить що у влади немає жодної стратегії ,як можна залучити 50% іноземців вони що свою країну захищають ? їх можуть кацапи перекупити ,так 10- 20 % можливо ,але основу мають складати українці І зарплати треба підвищити військовим ,а не поліції яка не воює ,це рівень мислиння "найвеличнішого"
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12.06.2026 21:04 Ответить
Вся армія України~880 тис.
Військові, задіяні на фронті та в бойових діях~245-300 тис.
Піхота та штурмова піхота на фронті~100-150 тис.
Якщо брати по мінімуму 30% від 100 тис - це 30 тисяч в один момент. Все ще дуже багато, але при високих заплатах і перевазі України в дроновій безпілотній складовій, то можна повірити.
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12.06.2026 21:15 Ответить
Якась нереальна цифра.
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12.06.2026 21:08 Ответить
Ничего подобного. Все очень зависит от подготовки и физических кондиций солдата. 59 летний дед с позиции живым может просто по биологическим причинам не выйти. А вот у 40 летнего отставного военного их Южной Америки - шансов больше на порядки. Просто потому что он может побежать там где деда хватит обширный инфаркт. Ну нельзя обмануть природу
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12.06.2026 21:27 Ответить
Іноземці коли повертаються додому дають інтерв'ю, що в нас безлад в управлінні і повністю не підготовлені військові операції, які призводять до непотрібних втрат.

Друга проблема на якій вони наголошують це доставка тіл загиблих додому і виплати компенсацій родинам.

Спочатку якось з цим необхідно щось вирішити, інакше ніхто толковий та з бойовим досвідом до нас не поїде.
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12.06.2026 21:26 Ответить
Ключове слово планують!А плани можут коригуватися!
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12.06.2026 21:27 Ответить
До 50%
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12.06.2026 21:42 Ответить
 
 