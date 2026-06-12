До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземцями, - Федоров
Міністерство оборони України ставить за мету, щоб у складі української армії 30–50% посад штурмовиків та піхотинців займали іноземці.
Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Залучення іноземців
"Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", - розповів міністр.
Також Федоров заявив, що "для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби".
Старт комплексної реформи армії
Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
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В Бутусова з іноземцями співпраця налагоджена і воюють вони як частина найпрофесійнішої системи в Європі разом з українцями поряд.
Але все ж систему управління, яка зараз тісно повязана з новими технологіями, спостереженням, звязком та взаємодією різних підрозділів (які ти більше провірені війною та динамічно змінються) , вони не мають ніякого шансу замінити хоч б в якомусь виді. Вони змушені будуть влитись в піхотні підрозділи з українцями і це насправді для їхнього ж блага теж добре.
А ще группа з 20-50 тис. повністю озброєних найманців за гроші, які навіть мови країни яка платить не знають. Це ж нічим не загрожує, правда? Прігожин не дасть збрехати.
Без докорінної зміни самих ЗСУ нічого в цієї влади не вийде, а сама така зміна неможлива без зміни в першу чергу тупого м'ясника просирського та совкових дебілів, яких він понаставляв на керівні посади по всьому війську.
Але це чисте теоретизування бо кацапи теж не змогли залучити якусь велику кількість.
Військові, задіяні на фронті та в бойових діях~245-300 тис.
Піхота та штурмова піхота на фронті~100-150 тис.
Якщо брати по мінімуму 30% від 100 тис - це 30 тисяч в один момент. Все ще дуже багато, але при високих заплатах і перевазі України в дроновій безпілотній складовій, то можна повірити.
Друга проблема на якій вони наголошують це доставка тіл загиблих додому і виплати компенсацій родинам.
Спочатку якось з цим необхідно щось вирішити, інакше ніхто толковий та з бойовим досвідом до нас не поїде.
С ними мороки и различных проблем может быть много.
Вот пример, в Лисичанске при попытке отбить квартал, вперед пустили американских профи.
Через некоторое время пришлось туда посылать наш спецназ, чтобы их вытащить.