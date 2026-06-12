УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9902 відвідувача онлайн
Новини Іноземні добровольці в ЗСУ Реформи в армії
1 756 24

До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземцями, - Федоров

Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців

Міністерство оборони України ставить за мету, щоб у складі української армії 30–50% посад штурмовиків та піхотинців займали іноземці.

Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Залучення іноземців 

"Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", - розповів міністр.

Також Федоров заявив, що "для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби".

Читайте також: Іноземні добровольці у ЗСУ: досвід застосування та актуальні проблеми залучення

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте також: Міноборони розповіло про реформу армії: нова контрактна система, підвищені зарплати, повернення із СЗЧ

Автор: 

іноземець (437) добровольці (992) Федоров Михайло (1128) Рекрутинг (169)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Здравые идеи, высказывавшиеся отдельными людьми еще в 2022-м-2023-м, дошли до руководства только на 5-м году войны. И цена этому - жизни сотен тысяч украинцев.
показати весь коментар
12.06.2026 20:36 Відповісти
+5
Як дійшли, так і відійдуть.
показати весь коментар
12.06.2026 20:44 Відповісти
+3
Якась нереальна цифра.
показати весь коментар
12.06.2026 21:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здравые идеи, высказывавшиеся отдельными людьми еще в 2022-м-2023-м, дошли до руководства только на 5-м году войны. И цена этому - жизни сотен тысяч украинцев.
показати весь коментар
12.06.2026 20:36 Відповісти
Як дійшли, так і відійдуть.
показати весь коментар
12.06.2026 20:44 Відповісти
Наемниками войны не выигрывают, ими только сдают территории.
показати весь коментар
12.06.2026 20:52 Відповісти
Спочатку зроби це разом із зеленським, а потім і глаголив би!!
Не кажи гоп, поки не перескочив!
показати весь коментар
12.06.2026 21:07 Відповісти
И командиры у них должны быть такие же, а не из системы. Который сможет сказать нет если его попробуют заставить отправить его людей на самоубийственное или бессмысленное задание. В этом как раз и заключается профессионализм и смелость любого командира.
показати весь коментар
12.06.2026 20:46 Відповісти
Все таки думаю сенс в тому, що ЗСУ потрібні військовослужбовці ЗСУ іноземного громадянства, які будуть виконувати накази і воювати як частина загальної системи, а не банди туристів та індєйців, які війну бачили тільки в ковбойських фільмах і приїхали підняти бабла паралельно грабуючи цивільних.
В Бутусова з іноземцями співпраця налагоджена і воюють вони як частина найпрофесійнішої системи в Європі разом з українцями поряд.
показати весь коментар
12.06.2026 21:06 Відповісти
Просто нужно исходить из того какого качества исходный человеческий материал мы используем. Если просто отставить в сторону моральную составляющую - и сравнить 40 летнего колумбийского ветерана, который 20 лет прослужил в своей армии, причем не красил траву а бордюры - а лазил по джунглям в компании таких же дядек, организовывал засады, сам в них попадал, высаживался с вертолетов в лес, плавал по рекам на катере, просто ходил по лесам полными всякой гадости, там же ел, спал - и взять 40 летнего тракториста или работника СТО из Украины, которые даже в армии не служили, не факт что обладают нормальным здоровьем, стреляли только из воздушки на уроках ДПЮ, ночевали в лесу 1 раз в жизни когда их позвали на рыбалку а они пьяными уснули на берегу - то логично что уровень подготовки и физических качеств у колумбийца будет неизмеримо выше. Просто потому что он всю жизнь этому учился, и если ему дать 50 дней на то чтобы выучить современные реалии войны, и отправить в подразделение где будут как ветераны - так и такие же самые контрактники - то абсолютно логично что уровень боевых возможностей такого подразделения будет неизмеримо выше чем такое же подразделение набранное из тех о ком сегодня говорил Лубинец после посещения Тернопольского ТЦК. Я видел видео кацапское как дрон их гнался за нашим парнем из ССО в развалинах какого то завода. Не знаю чем закончилось, надеюсь наш успел выскочить - но просто тот факт с какой скоростью боец в полной экипировке и с оружием бежал, прыгал и поворачивал - для меня это нечто фантастическое. Обычный человек который в последний раз занимался физкультурой 30 лет назад в школе - просто умер бы от разрыва сердца секунд через 5 после начала подобного упражнения. И никакие марш-броски во время подготовки в учебке эту проблему для 50 летнего мужика который много лет никуда кроме как за пивом не бегал - не решат. Но конечно для него можно найти другое место в армии где такой мужик будет полезен.
показати весь коментар
12.06.2026 21:24 Відповісти
Надіюсь зарплати, легкість та доступність підписання контратку дозволить проводити жосткий відбір де буде не мало таких дядьків, або хоча б середній вік піхоти стане молодшим.
Але все ж систему управління, яка зараз тісно повязана з новими технологіями, спостереженням, звязком та взаємодією різних підрозділів (які ти більше провірені війною та динамічно змінються) , вони не мають ніякого шансу замінити хоч б в якомусь виді. Вони змушені будуть влитись в піхотні підрозділи з українцями і це насправді для їхнього ж блага теж добре.
показати весь коментар
12.06.2026 21:46 Відповісти
Залишилось найти таку кількість зірвиголов серед іноземців. Там кубинців та південно американців декілька тис. всього.
А ще группа з 20-50 тис. повністю озброєних найманців за гроші, які навіть мови країни яка платить не знають. Це ж нічим не загрожує, правда? Прігожин не дасть збрехати.
показати весь коментар
12.06.2026 20:55 Відповісти
Ніякі системні зміни в процесах мобілізації при цій владі неможливі в принципі завдяки її повній управлінсько-організаційній імпотентності, тобто жодної альтернативи бусифікації немає. З іноземцями є декілька засадничих проблем. По-перше, іноземця не заставиш йти в апріорі безглуздий м'ясний штурм якоїсь посадки виключно заради переможних реляцій нагору. По-друге, іноземці не вписуються в пануючий в ЗСУ головний принцип управління - я начальник, дурень ти, ти начальник, дурень я. По-третє, на іноземця відсутні будь-які нестатутні та незаконні засоби впливу, які можна залюбки застосовувати до українців.
Без докорінної зміни самих ЗСУ нічого в цієї влади не вийде, а сама така зміна неможлива без зміни в першу чергу тупого м'ясника просирського та совкових дебілів, яких він понаставляв на керівні посади по всьому війську.
показати весь коментар
12.06.2026 20:58 Відповісти
Ви пишете про добровольців з ЄС, США та ін. - їх декілька сотень й більше не стане. А є ще найманці з бідних країн, яких декілька тис. І з ними система якраз наче поки справляється, так само як і з нашими зеками. Наче мова йде про них, правда збільшення їх кількості якраз обвалить цю спроможність.
Але це чисте теоретизування бо кацапи теж не змогли залучити якусь велику кількість.
показати весь коментар
12.06.2026 21:13 Відповісти
Це ще раз доводить що у влади немає жодної стратегії ,як можна залучити 50% іноземців вони що свою країну захищають ? їх можуть кацапи перекупити ,так 10- 20 % можливо ,але основу мають складати українці І зарплати треба підвищити військовим ,а не поліції яка не воює ,це рівень мислиння "найвеличнішого"
показати весь коментар
12.06.2026 21:04 Відповісти
Вся армія України~880 тис.
Військові, задіяні на фронті та в бойових діях~245-300 тис.
Піхота та штурмова піхота на фронті~100-150 тис.
Якщо брати по мінімуму 30% від 100 тис - це 30 тисяч в один момент. Все ще дуже багато, але при високих заплатах і перевазі України в дроновій безпілотній складовій, то можна повірити.
показати весь коментар
12.06.2026 21:15 Відповісти
Якась нереальна цифра.
показати весь коментар
12.06.2026 21:08 Відповісти
Ничего подобного. Все очень зависит от подготовки и физических кондиций солдата. 59 летний дед с позиции живым может просто по биологическим причинам не выйти. А вот у 40 летнего отставного военного их Южной Америки - шансов больше на порядки. Просто потому что он может побежать там где деда хватит обширный инфаркт. Ну нельзя обмануть природу
показати весь коментар
12.06.2026 21:27 Відповісти
Іноземці коли повертаються додому дають інтерв'ю, що в нас безлад в управлінні і повністю не підготовлені військові операції, які призводять до непотрібних втрат.

Друга проблема на якій вони наголошують це доставка тіл загиблих додому і виплати компенсацій родинам.

Спочатку якось з цим необхідно щось вирішити, інакше ніхто толковий та з бойовим досвідом до нас не поїде.
показати весь коментар
12.06.2026 21:26 Відповісти
Ключове слово планують!А плани можут коригуватися!
показати весь коментар
12.06.2026 21:27 Відповісти
До 50%
показати весь коментар
12.06.2026 21:42 Відповісти
Можна долучити до фінансування зарубіжних найманців-легіонерів тих ВЗ, які мають намір відсидітися весь час війни за кордном. Зараз за межами України знаходиться до 2 млн. мобресурсу з українським паспортом. Навіть якщо кожен з них профінансує замість себе місячну зарплату 1-го легіонера-найманця в сумі 10 тис. дол., то вже зробить користь для країни.
показати весь коментар
12.06.2026 21:51 Відповісти
Иностранцы - это хорошо, но не выход.
С ними мороки и различных проблем может быть много.
Вот пример, в Лисичанске при попытке отбить квартал, вперед пустили американских профи.
Через некоторое время пришлось туда посылать наш спецназ, чтобы их вытащить.
показати весь коментар
12.06.2026 21:54 Відповісти
За 30тисяч грн на місяць підуть? Ну добре, + ще 20 тисяч, а снарягу українську будуть їм видавати яка за місяць перетворюється на ганчірку?
показати весь коментар
12.06.2026 21:55 Відповісти
 
 