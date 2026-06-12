До 50% посад штурмовиків і піхотинців планують заповнити іноземцями, - Федоров

Міністерство оборони України ставить за мету, щоб у складі української армії 30–50% посад штурмовиків та піхотинців займали іноземці.

Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Залучення іноземців

"Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових. Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями", - розповів міністр.

Також Федоров заявив, що "для тих, хто найдовше в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби".

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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