Федоров розповів, як бойовий досвід та роки служби впливатимуть на відстрочку після завершення контракту. ІНФОГРАФІКА

Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі нової контрактної системи

"Один із принципів нової контрактної системи — справедливо враховувати вже пройдений шлях військового", - зазначив міністр.

Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби. Гарантована для всіх — пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську.

"Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року",- навів приклад очільник оборонного відомства.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

"Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки", - зазначив міністр.

"Наше завдання — зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", - наголосив Федоров.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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