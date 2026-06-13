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Новини Реформи в армії Контракти для ЗСУ
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Федоров розповів, як бойовий досвід та роки служби впливатимуть на відстрочку після завершення контракту. ІНФОГРАФІКА

Федоров анонсував нову систему контрактів: деталі

Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі нової контрактної системи

"Один із принципів нової контрактної системи — справедливо враховувати вже пройдений шлях військового", - зазначив міністр.

Після завершення контракту військові гарантовано отримуватимуть відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях.

Для різних типів контрактів діятимуть окремі механізми розрахунку відстрочки, які враховують бойовий досвід та роки служби. Гарантована для всіх — пів року. Далі залежить від того, який контракт ви уклали та як довго служили у війську. 

"Наприклад, є цивільний, який підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою — півтора року",- навів приклад очільник оборонного відомства.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

"Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки", - зазначив міністр. 

"Наше завдання — зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби", - наголосив Федоров.

типи відстрочок

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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Автор: 

контракт (458) військовослужбовці (5222) ЗСУ (8826) Федоров Михайло (1130)
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Топ коментарі
+4
гої, де ви? вилазьте зі схронів (дядя фйодор-цифровий до.***)
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13.06.2026 20:36 Відповісти
+3
Тиловий контракт "чудним" образом може перетворитись на бойовий з вашим підписом. Знаємо, проходили.
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13.06.2026 20:46 Відповісти
+2
Ні, просто ті хто купляться на 10 місяців повернуться 200, ті хто на 2 роки на тилових через 2 роки скажуть вибачте не на часі і потім ти починаєш воювати з системою, яка буде намагатися тебе пожертви, скільки разів вже дурили
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13.06.2026 20:31 Відповісти
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Хлопчик Міша зібрав таких самих як і сам, юних ботаніків. Ніхто з них ні дня не служив.
Придумали якусь фігню з тими контрактами і думають, що воно спрацює. Якщо спрацює - особовий склад усіх підрозділів на ЛБЗ конкретно опуститься по виплатам.
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13.06.2026 20:18 Відповісти
Ні, просто ті хто купляться на 10 місяців повернуться 200, ті хто на 2 роки на тилових через 2 роки скажуть вибачте не на часі і потім ти починаєш воювати з системою, яка буде намагатися тебе пожертви, скільки разів вже дурили
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13.06.2026 20:31 Відповісти
Тиловий контракт "чудним" образом може перетворитись на бойовий з вашим підписом. Знаємо, проходили.
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13.06.2026 20:46 Відповісти
А якщо військовослужбовець,який служить скажімо років 9 не бажає підписувати контракт, то йому відстрочки не положені? Ха ха ха.
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13.06.2026 20:31 Відповісти
Ой чує моє серденько знову надурили
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13.06.2026 20:32 Відповісти
гої, де ви? вилазьте зі схронів (дядя фйодор-цифровий до.***)
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13.06.2026 20:36 Відповісти
Брат з березня 22-го,59, трохи більше,як півроку до пенсії,убд,буде видно,що вартують слова федора.
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13.06.2026 20:39 Відповісти
Михайло Федоров ніколи не проходив строкову або кадрову службу в Збройних Силах України, можливо лише з рогатки стріляв, а став "експертом" по бойовому досвіду та рокам служби (як і блазень).
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13.06.2026 20:57 Відповісти
Просто запамятайте дату - 12 червня стартувала комплексн реформа системи військової служби імені фьодорова-зеленського. І одразу питання: чому через рік нічого не зміниться або буде ще масштабніша бусифікація?
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13.06.2026 20:58 Відповісти
На пітьмі тривога:

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13.06.2026 21:01 Відповісти
Це як ситий голодного не розуміє, Федоров же не служив, як він може взагалі в цьому плані щось розуміти?
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13.06.2026 21:09 Відповісти
 
 