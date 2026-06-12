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Новини Реформи в армії
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Підвищення зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців: Зеленський оприлюднив деталі реформи. ВIДЕО

Зарплату військовим у тилу збільшать до 30 тисяч гривень, буде три типи контрактів на військову службу.

Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Зарплати

Мінімальна зарплата військовослужбовців у тилу зросте із 20 до 30 тисяч гривень.

Водночас середня зарплата піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, максимальна - до 460 тисяч грн.

Вдвічі планують збільшити зарплати командирів бойових підрозділів.

Нові контракти

Запроваджуються три типи контрактів: 

  • піхотно-штурмовий (10 або 14 місяців);
  • бойовий (24 місяці);
  • базовий (24 місяці).

Після завершення контракту військові матимуть гарантовану відстрочку від мобілізації. Водночас її термін може перевищувати заявлені 6 місяців.

Військові, які вже уклали контракт зможуть його перепідписати на нових умовах із врахуванням уже відслуженого часу.

Демобілізація

До кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення корпусу Сил безпілотних систем наразі не планується, - Сирський

Рекрутинг іноземців

Буде відкрито ринок рекрутингу іноземців. До цього залучатимуть приватні рекрутингові компанії.

Переведення

Через "Армія+" запровадять автоматичні переведення в межах ділянки фронту.

СЗЧ

Для військових, які перебувають у СЗЧ, буде обмежене в часі "вікно повернення" з можливістю самостійно обрати підрозділ і командира.

Інші зміни

Ддля штурмовиків та піхотинців запровадять mission control. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціяхгарантування виплат і швидшого пошуку поранених.

Буде впроваджено систему з понад 160 показниками ефективності для оцінки роботи бригад.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) Міноборони (7871) реформи (3219) військовослужбовці (5217) ЗСУ (8820)
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Топ коментарі
+5
Памятаймо Українці, ціну для Українців життя, з 2019 року!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
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12.06.2026 15:24 Відповісти
+5
А якщо мобілізований не захоче підписувати контракт? - тоді що?
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12.06.2026 15:24 Відповісти
+5
Ви що робите?
400 тис грн в місяць.
Всі мєнти, прокурори-інваліди та навіть судді підуть на фронт, хто в тилу залишиться?
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12.06.2026 15:25 Відповісти
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30 тисяч мінус податки.... Навоюють хлопці.
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12.06.2026 15:23 Відповісти
у мусорів які по-домашньому від 35 000....це в котре вказує хто дорожчий для влади
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12.06.2026 15:39 Відповісти
І іноземці на таку зарплату побіжать рекрутуватися.
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12.06.2026 15:43 Відповісти
30 тис замість 20 тис це смішно! Реальне збільшення зарплат буде на 10 тис. грн, що абсолютно нічого не змінює і не створює мотивацію йти мобілізовуватись або підписувати контракти в ЗСУ! Чергова реформа команди Зеленського виявилась звичайною пустишкою з громкими заявами та нікчемними діями! І навіть обіцяне підвищення на 10 тис. грн це буде не підвищення окладів, а підвищення премій, які можуть не виплачуватись через догани чи за рішенням командира! Отже це все тупий розвод лохів від НеЛоха43+років! Військові надіялись на контракти і додаткові виплати по контрактам 40тис. щомісяця, бо 20+40 це вже щось, на ці гроші можна прожити коли ти не на бойових, а 10 тис. це смішна подачка яка тільки розізлить армію!
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12.06.2026 15:45 Відповісти
Той хто сидить глибоко в тилу писарчуком і перекладає папірці з папки в парку не може отримувати нарівні з тим хто на нулі. Хоче більше нехай іде в штурмовики буде 300.
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12.06.2026 15:57 Відповісти
Коли бойові бригади виводять на доукомплектування або на охорону кордону, вони вже не отримують по 120 тис а отримують тільки 20 тис. і збільшення грошового забезпечення на 10 тис. до 30 тис. на місяць для військових, які ще вчора вели бойові дії, це знущання над військовими.
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12.06.2026 16:01 Відповісти
Ставлю лайк, Ігорку! Ти почав писати притомні речі!
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12.06.2026 16:06 Відповісти
Ви обговорюєте те, чого ще нема. Тим більше, що це пообіцяв Зєлжнскій. Це так само, як обговорювати, скільки податків заплатять вчителі з обіцяних Зєлєнскім 4-к зєлєні зарплат. 😊
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12.06.2026 16:08 Відповісти
Памятаймо Українці, ціну для Українців життя, з 2019 року!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
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12.06.2026 15:24 Відповісти
он, Вам, нічого не "должен"...
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12.06.2026 15:32 Відповісти
Це стало зрозумілим, ще з його першого порушення норм Конституції у 2019 році!! Разумков і Богдан з банановим, підуть з чистосердечним зізнанням, поки, як свідки…!!
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12.06.2026 15:38 Відповісти
А якщо мобілізований не захоче підписувати контракт? - тоді що?
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12.06.2026 15:24 Відповісти
Реформа такий сценарій не розглядає. До того ж, завжди «******», невідомі люди у балаклавах і їх улюблене «оповіщення» 😐
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12.06.2026 15:28 Відповісти
Та нічого, ви ж зрозуміли вже - всі плюшки (хоч і з гамна, але хоть щось) - як завжди тільки свіжим підписантам як було з 24-річними мільйонерами. А мобілізованим хєр на все рило.
І це ще чекайте - не факт що навіть цю шляпу дозволятимуть підписувати всім підряд із тих хто уже служить щоб не мріяли там про дємбєль чи грубі гроші.
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12.06.2026 15:52 Відповісти
Та, я візьму на п'ятий рік війни плюну на все і піду в СЗЧ та краще буду чекати буряків, чим терпіти свавілля зелених брехунів і мародерів
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12.06.2026 16:05 Відповісти
Так мобілізований й не забов"язаний його підписувати. Контракт підписується тільки на добровольній основі. Але у мобілізованих не буде строку служби. Умовно кажучи, до кінця війни й воєнного стану. А хто знає, скільки ця війна ще буде продовжуватись? Вангую, що ще довго. Тому, МО робить все для того, щоб людина сама захотіла підписати контракт.
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12.06.2026 15:53 Відповісти
А ЩО з бусифікацією буде , коли зеленський оприлюднить відповідь?
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12.06.2026 15:25 Відповісти
те саме але в новому ,,офісі,, 🤣🤣🤣
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12.06.2026 15:41 Відповісти
Ви що робите?
400 тис грн в місяць.
Всі мєнти, прокурори-інваліди та навіть судді підуть на фронт, хто в тилу залишиться?
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12.06.2026 15:25 Відповісти
Урааа, аж на 10 тисяч гривень! Гуляємо! Атракціон небаченої щедрості! Тільки військовий збір сам за себе не забудьте сплатити, а ми ще більше навеземо індійців за 1000 баксів в місяць.
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12.06.2026 15:25 Відповісти
а ми ще більше навеземо індійців за 1000 баксів в місяць
Rostyslav Komarnytsky
У Франеку індусам - прибиральникам по 800 баксів платити треба.
12.06.2026 14:57
Вы хоть между собой договоритесь. У вас цифра гуляет.
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12.06.2026 16:16 Відповісти
Є-Піздьож від обдовбаної потвори
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12.06.2026 15:38 Відповісти
Нічого про грошові надбавки за час і досвід служби нинішніх військовослужбовців.
Нічого про реальну демобілізацію чи хоча б довгі (5-10 років) відстрочки тим хто роками служить і воює.
Нічого конкретного про систему розрахування відстрочки на основі кількості місяців служби в тилу чи на передовій.
Нічого про порядок повторного залучення до сил оборони тих хто відслужив за новими правилами (теж бусярити будуть, напевне).

Всрата профанація від всратих дегенератів - абсолютна популістська імпотенція ЗЕмразєй і їх дефективних менеджерів.
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12.06.2026 15:50 Відповісти
А, ну і звісно - нічого про заміну бусифікації тотальним обліком.
Нічого про зняття всратих бронювань всіх хто не працює на оборонку.
Нічого про знаття всратих відстрочок за доглядом.
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12.06.2026 15:56 Відповісти
"Хороші" ініціативи на папері, нівелюються необов"язковістю іхнього виконання. Шо шо, а це в нас вміють.
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12.06.2026 15:59 Відповісти
Три роки за це казали, а вони всіх мужиків по селах і містах ловили, на шаріка і гроші здирали!!!! Тепер той що відкупився, може прийти і забрати свої гроші у ТЦКашників і піти служити за нормальні гроші!!
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12.06.2026 15:51 Відповісти
"Країна мрій" для ЗСУ...
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12.06.2026 15:53 Відповісти
З тиловою тридцяхою й не тільки, є свої нюанси: піднімають зарплату, але припиняють усілякі надбавки за МВГ, командировочні й усіляке таке подібне. У висновку, загалом, людина цілком можливо стане отримувати менше, ніж було до. Тут треба дивитись на усілякі підводні камені, що приготувало хитрови*бане МО.
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12.06.2026 15:57 Відповісти
Плануємо,домовляємося, і.інш. Колись мені обіцяли,що комунізм вже на горизонті --буде блаженство Тільки дурні і лохи не знають,що лінія горизонту---ти до неї,вона від тебе. Ну а влада внас --це влада брехунів,піащиків,шахраїв і крадіїв. Язиком можуть"молоти" скільки завгодно.
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12.06.2026 16:03 Відповісти
А покарання для ухилянтів? Забули?
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12.06.2026 16:21 Відповісти
 
 