Підвищення зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців: Зеленський оприлюднив деталі реформи. ВIДЕО

Зарплату військовим у тилу збільшать до 30 тисяч гривень, буде три типи контрактів на військову службу.

Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Зарплати

Мінімальна зарплата військовослужбовців у тилу зросте із 20 до 30 тисяч гривень.

Водночас середня зарплата піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, максимальна - до 460 тисяч грн.

Вдвічі планують збільшити зарплати командирів бойових підрозділів.

Нові контракти

Запроваджуються три типи контрактів:

піхотно-штурмовий (10 або 14 місяців);

бойовий (24 місяці);

базовий (24 місяці).

Після завершення контракту військові матимуть гарантовану відстрочку від мобілізації. Водночас її термін може перевищувати заявлені 6 місяців.

Військові, які вже уклали контракт зможуть його перепідписати на нових умовах із врахуванням уже відслуженого часу.

Демобілізація

До кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.

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Рекрутинг іноземців

Буде відкрито ринок рекрутингу іноземців. До цього залучатимуть приватні рекрутингові компанії.

Переведення

Через "Армія+" запровадять автоматичні переведення в межах ділянки фронту.

СЗЧ

Для військових, які перебувають у СЗЧ, буде обмежене в часі "вікно повернення" з можливістю самостійно обрати підрозділ і командира.

Інші зміни

Ддля штурмовиків та піхотинців запровадять mission control. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціяхгарантування виплат і швидшого пошуку поранених.

Буде впроваджено систему з понад 160 показниками ефективності для оцінки роботи бригад.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.