Підвищення зарплат, нові контракти та рекрутинг іноземців: Зеленський оприлюднив деталі реформи. ВIДЕО
Зарплату військовим у тилу збільшать до 30 тисяч гривень, буде три типи контрактів на військову службу.
Про це повідомив президент Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Зарплати
Мінімальна зарплата військовослужбовців у тилу зросте із 20 до 30 тисяч гривень.
Водночас середня зарплата піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, максимальна - до 460 тисяч грн.
Вдвічі планують збільшити зарплати командирів бойових підрозділів.
Нові контракти
Запроваджуються три типи контрактів:
- піхотно-штурмовий (10 або 14 місяців);
- бойовий (24 місяці);
- базовий (24 місяці).
Після завершення контракту військові матимуть гарантовану відстрочку від мобілізації. Водночас її термін може перевищувати заявлені 6 місяців.
Військові, які вже уклали контракт зможуть його перепідписати на нових умовах із врахуванням уже відслуженого часу.
Демобілізація
До кінця року планують розпочати поступове звільнення зі служби військовослужбовців, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових позиціях.
Рекрутинг іноземців
Буде відкрито ринок рекрутингу іноземців. До цього залучатимуть приватні рекрутингові компанії.
Переведення
Через "Армія+" запровадять автоматичні переведення в межах ділянки фронту.
СЗЧ
Для військових, які перебувають у СЗЧ, буде обмежене в часі "вікно повернення" з можливістю самостійно обрати підрозділ і командира.
Інші зміни
Ддля штурмовиків та піхотинців запровадять mission control. Це потрібно для підтвердження перебування на позиціяхгарантування виплат і швидшого пошуку поранених.
Буде впроваджено систему з понад 160 показниками ефективності для оцінки роботи бригад.
Що передувало?
Раніше президент Зеленський заявив, що Україна має ресурс для того, щоб збільшити зарплату військовослужбовцям.
Будь ласка, зачекайте...
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19 квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
І це ще чекайте - не факт що навіть цю шляпу дозволятимуть підписувати всім підряд із тих хто уже служить щоб не мріяли там про дємбєль чи грубі гроші.
400 тис грн в місяць.
Всі мєнти, прокурори-інваліди та навіть судді підуть на фронт, хто в тилу залишиться?
Rostyslav Komarnytsky
У Франеку індусам - прибиральникам по 800 баксів платити треба.
12.06.2026 14:57
Вы хоть между собой договоритесь. У вас цифра гуляет.
Нічого про реальну демобілізацію чи хоча б довгі (5-10 років) відстрочки тим хто роками служить і воює.
Нічого конкретного про систему розрахування відстрочки на основі кількості місяців служби в тилу чи на передовій.
Нічого про порядок повторного залучення до сил оборони тих хто відслужив за новими правилами (теж бусярити будуть, напевне).
Всрата профанація від всратих дегенератів - абсолютна популістська імпотенція ЗЕмразєй і їх дефективних менеджерів.
Нічого про зняття всратих бронювань всіх хто не працює на оборонку.
Нічого про знаття всратих відстрочок за доглядом.