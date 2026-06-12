Повышение зарплат, новые контракты и набор иностранцев: Зеленский обнародовал детали реформы. ВИДЕО

Зарплату военнослужащим в тылу увеличат до 30 тысяч гривен, будет три типа контрактов на военную службу.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Зарплаты

Минимальная зарплата военнослужащих в тылу вырастет с 20 до 30 тысяч гривен.

В то же время средняя зарплата пехотинца составит 300 тысяч гривен в месяц, максимальная — до 460 тысяч гривен.

Вдвое планируют увеличить зарплаты командиров боевых подразделений.

Новые контракты

Вводятся три типа контрактов:

пехотно-штурмовой (10 или 14 месяцев);

боевой (24 месяца);

базовый (24 месяца).

По окончании контракта военные получат гарантированную отсрочку от мобилизации. При этом ее срок может превышать заявленные 6 месяцев.

Военные, которые уже заключили контракт, смогут его переподписать на новых условиях с учетом уже отслуженного времени.

Демобилизация

До конца года планируется начать постепенное увольнение со службы военнослужащих, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых позициях.

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Рекрутинг иностранцев

Будет открыт рынок рекрутинга иностранцев. К этому будут привлекаться частные рекрутинговые компании.

Перевод

Через "Армия+" введут автоматические переводы в пределах участка фронта.

СОЧ

Для военных, находящихся в СОЧ, будет ограничено по времени "окно возвращения" с возможностью самостоятельно выбрать подразделение и командира.

Другие изменения

Для штурмовиков и пехотинцев введут mission control. Это необходимо для подтверждения нахождения на позициях, гарантии выплат и более быстрого поиска раненых.

Будет внедрена система с более чем 160 показателями эффективности для оценки работы бригад.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим.