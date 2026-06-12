Повышение зарплат, новые контракты и набор иностранцев: Зеленский обнародовал детали реформы. ВИДЕО
Зарплату военнослужащим в тылу увеличат до 30 тысяч гривен, будет три типа контрактов на военную службу.
Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Зарплаты
Минимальная зарплата военнослужащих в тылу вырастет с 20 до 30 тысяч гривен.
В то же время средняя зарплата пехотинца составит 300 тысяч гривен в месяц, максимальная — до 460 тысяч гривен.
Вдвое планируют увеличить зарплаты командиров боевых подразделений.
Новые контракты
Вводятся три типа контрактов:
- пехотно-штурмовой (10 или 14 месяцев);
- боевой (24 месяца);
- базовый (24 месяца).
По окончании контракта военные получат гарантированную отсрочку от мобилизации. При этом ее срок может превышать заявленные 6 месяцев.
Военные, которые уже заключили контракт, смогут его переподписать на новых условиях с учетом уже отслуженного времени.
Демобилизация
До конца года планируется начать постепенное увольнение со службы военнослужащих, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых позициях.
Рекрутинг иностранцев
Будет открыт рынок рекрутинга иностранцев. К этому будут привлекаться частные рекрутинговые компании.
Перевод
Через "Армия+" введут автоматические переводы в пределах участка фронта.
СОЧ
Для военных, находящихся в СОЧ, будет ограничено по времени "окно возвращения" с возможностью самостоятельно выбрать подразделение и командира.
Другие изменения
Для штурмовиков и пехотинцев введут mission control. Это необходимо для подтверждения нахождения на позициях, гарантии выплат и более быстрого поиска раненых.
Будет внедрена система с более чем 160 показателями эффективности для оценки работы бригад.
Что предшествовало?
Ранее президент Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим.
Пожалуйста, подождите...
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19 квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
І це ще чекайте - не факт що навіть цю шляпу дозволятимуть підписувати всім підряд із тих хто уже служить щоб не мріяли там про дємбєль чи грубі гроші.
400 тис грн в місяць.
Всі мєнти, прокурори-інваліди та навіть судді підуть на фронт, хто в тилу залишиться?
Rostyslav Komarnytsky
У Франеку індусам - прибиральникам по 800 баксів платити треба.
12.06.2026 14:57
Вы хоть между собой договоритесь. У вас цифра гуляет.
Нічого про реальну демобілізацію чи хоча б довгі (5-10 років) відстрочки тим хто роками служить і воює.
Нічого конкретного про систему розрахування відстрочки на основі кількості місяців служби в тилу чи на передовій.
Нічого про порядок повторного залучення до сил оборони тих хто відслужив за новими правилами (теж бусярити будуть, напевне).
Всрата профанація від всратих дегенератів - абсолютна популістська імпотенція ЗЕмразєй і їх дефективних менеджерів.
Нічого про зняття всратих бронювань всіх хто не працює на оборонку.
Нічого про знаття всратих відстрочок за доглядом.