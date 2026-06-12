РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10986 посетителей онлайн
Новости Реформы в армии
2 640 33

Повышение зарплат, новые контракты и набор иностранцев: Зеленский обнародовал детали реформы. ВИДЕО

Зарплату военнослужащим в тылу увеличат до 30 тысяч гривен, будет три типа контрактов на военную службу.

Об этом сообщил президент Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Зарплаты

Минимальная зарплата военнослужащих в тылу вырастет с 20 до 30 тысяч гривен.

В то же время средняя зарплата пехотинца составит 300 тысяч гривен в месяц, максимальная — до 460 тысяч гривен.

Вдвое планируют увеличить зарплаты командиров боевых подразделений.

Новые контракты

Вводятся три типа контрактов: 

  • пехотно-штурмовой (10 или 14 месяцев);
  • боевой (24 месяца);
  • базовый (24 месяца).

По окончании контракта военные получат гарантированную отсрочку от мобилизации. При этом ее срок может превышать заявленные 6 месяцев.

Военные, которые уже заключили контракт, смогут его переподписать на новых условиях с учетом уже отслуженного времени.

Демобилизация

До конца года планируется начать постепенное увольнение со службы военнослужащих, которые дольше всех находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых позициях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание корпуса Сил беспилотных систем пока не планируется, - Сырский

Рекрутинг иностранцев

Будет открыт рынок рекрутинга иностранцев. К этому будут привлекаться частные рекрутинговые компании.

Перевод

Через "Армия+" введут автоматические переводы в пределах участка фронта.

СОЧ

Для военных, находящихся в СОЧ, будет ограничено по времени "окно возвращения" с возможностью самостоятельно выбрать подразделение и командира.

Другие изменения

Для штурмовиков и пехотинцев введут mission control. Это необходимо для подтверждения нахождения на позициях, гарантии выплат и более быстрого поиска раненых.

Будет внедрена система с более чем 160 показателями эффективности для оценки работы бригад.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявил, что у Украины есть ресурсы для того, чтобы увеличить зарплату военнослужащим.

Автор: 

Зеленский Владимир (24490) Минобороны (9657) реформы (3925) военнослужащие (6512) ВСУ (7816)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Памятаймо Українці, ціну для Українців життя, з 2019 року!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:24 Ответить
+5
А якщо мобілізований не захоче підписувати контракт? - тоді що?
показать весь комментарий
12.06.2026 15:24 Ответить
+5
Ви що робите?
400 тис грн в місяць.
Всі мєнти, прокурори-інваліди та навіть судді підуть на фронт, хто в тилу залишиться?
показать весь комментарий
12.06.2026 15:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
30 тисяч мінус податки.... Навоюють хлопці.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:23 Ответить
у мусорів які по-домашньому від 35 000....це в котре вказує хто дорожчий для влади
показать весь комментарий
12.06.2026 15:39 Ответить
І іноземці на таку зарплату побіжать рекрутуватися.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:43 Ответить
30 тис замість 20 тис це смішно! Реальне збільшення зарплат буде на 10 тис. грн, що абсолютно нічого не змінює і не створює мотивацію йти мобілізовуватись або підписувати контракти в ЗСУ! Чергова реформа команди Зеленського виявилась звичайною пустишкою з громкими заявами та нікчемними діями! І навіть обіцяне підвищення на 10 тис. грн це буде не підвищення окладів, а підвищення премій, які можуть не виплачуватись через догани чи за рішенням командира! Отже це все тупий розвод лохів від НеЛоха43+років! Військові надіялись на контракти і додаткові виплати по контрактам 40тис. щомісяця, бо 20+40 це вже щось, на ці гроші можна прожити коли ти не на бойових, а 10 тис. це смішна подачка яка тільки розізлить армію!
показать весь комментарий
12.06.2026 15:45 Ответить
Той хто сидить глибоко в тилу писарчуком і перекладає папірці з папки в парку не може отримувати нарівні з тим хто на нулі. Хоче більше нехай іде в штурмовики буде 300.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:57 Ответить
Коли бойові бригади виводять на доукомплектування або на охорону кордону, вони вже не отримують по 120 тис а отримують тільки 20 тис. і збільшення грошового забезпечення на 10 тис. до 30 тис. на місяць для військових, які ще вчора вели бойові дії, це знущання над військовими.
показать весь комментарий
12.06.2026 16:01 Ответить
Ставлю лайк, Ігорку! Ти почав писати притомні речі!
показать весь комментарий
12.06.2026 16:06 Ответить
Воен, а ты где сидишь? Шо перекладываешь?))
показать весь комментарий
12.06.2026 16:31 Ответить
Ви обговорюєте те, чого ще нема. Тим більше, що це пообіцяв Зєлжнскій. Це так само, як обговорювати, скільки податків заплатять вчителі з обіцяних Зєлєнскім 4-к зєлєні зарплат. 😊
показать весь комментарий
12.06.2026 16:08 Ответить
Памятаймо Українці, ціну для Українців життя, з 2019 року!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:24 Ответить
он, Вам, нічого не "должен"...
показать весь комментарий
12.06.2026 15:32 Ответить
Це стало зрозумілим, ще з його першого порушення норм Конституції у 2019 році!! Разумков і Богдан з банановим, підуть з чистосердечним зізнанням, поки, як свідки…!!
показать весь комментарий
12.06.2026 15:38 Ответить
А якщо мобілізований не захоче підписувати контракт? - тоді що?
показать весь комментарий
12.06.2026 15:24 Ответить
Реформа такий сценарій не розглядає. До того ж, завжди «******», невідомі люди у балаклавах і їх улюблене «оповіщення» 😐
показать весь комментарий
12.06.2026 15:28 Ответить
Та нічого, ви ж зрозуміли вже - всі плюшки (хоч і з гамна, але хоть щось) - як завжди тільки свіжим підписантам як було з 24-річними мільйонерами. А мобілізованим хєр на все рило.
І це ще чекайте - не факт що навіть цю шляпу дозволятимуть підписувати всім підряд із тих хто уже служить щоб не мріяли там про дємбєль чи грубі гроші.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:52 Ответить
Та, я візьму на п'ятий рік війни плюну на все і піду в СЗЧ та краще буду чекати буряків, чим терпіти свавілля зелених брехунів і мародерів
показать весь комментарий
12.06.2026 16:05 Ответить
Так мобілізований й не забов"язаний його підписувати. Контракт підписується тільки на добровольній основі. Але у мобілізованих не буде строку служби. Умовно кажучи, до кінця війни й воєнного стану. А хто знає, скільки ця війна ще буде продовжуватись? Вангую, що ще довго. Тому, МО робить все для того, щоб людина сама захотіла підписати контракт.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:53 Ответить
А ЩО з бусифікацією буде , коли зеленський оприлюднить відповідь?
показать весь комментарий
12.06.2026 15:25 Ответить
те саме але в новому ,,офісі,, 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.06.2026 15:41 Ответить
Ви що робите?
400 тис грн в місяць.
Всі мєнти, прокурори-інваліди та навіть судді підуть на фронт, хто в тилу залишиться?
показать весь комментарий
12.06.2026 15:25 Ответить
Урааа, аж на 10 тисяч гривень! Гуляємо! Атракціон небаченої щедрості! Тільки військовий збір сам за себе не забудьте сплатити, а ми ще більше навеземо індійців за 1000 баксів в місяць.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:25 Ответить
а ми ще більше навеземо індійців за 1000 баксів в місяць
Rostyslav Komarnytsky
У Франеку індусам - прибиральникам по 800 баксів платити треба.
12.06.2026 14:57
Вы хоть между собой договоритесь. У вас цифра гуляет.
показать весь комментарий
12.06.2026 16:16 Ответить
Є-Піздьож від обдовбаної потвори
показать весь комментарий
12.06.2026 15:38 Ответить
Нічого про грошові надбавки за час і досвід служби нинішніх військовослужбовців.
Нічого про реальну демобілізацію чи хоча б довгі (5-10 років) відстрочки тим хто роками служить і воює.
Нічого конкретного про систему розрахування відстрочки на основі кількості місяців служби в тилу чи на передовій.
Нічого про порядок повторного залучення до сил оборони тих хто відслужив за новими правилами (теж бусярити будуть, напевне).

Всрата профанація від всратих дегенератів - абсолютна популістська імпотенція ЗЕмразєй і їх дефективних менеджерів.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:50 Ответить
А, ну і звісно - нічого про заміну бусифікації тотальним обліком.
Нічого про зняття всратих бронювань всіх хто не працює на оборонку.
Нічого про знаття всратих відстрочок за доглядом.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:56 Ответить
"Хороші" ініціативи на папері, нівелюються необов"язковістю іхнього виконання. Шо шо, а це в нас вміють.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:59 Ответить
Три роки за це казали, а вони всіх мужиків по селах і містах ловили, на шаріка і гроші здирали!!!! Тепер той що відкупився, може прийти і забрати свої гроші у ТЦКашників і піти служити за нормальні гроші!!
показать весь комментарий
12.06.2026 15:51 Ответить
"Країна мрій" для ЗСУ...
показать весь комментарий
12.06.2026 15:53 Ответить
З тиловою тридцяхою й не тільки, є свої нюанси: піднімають зарплату, але припиняють усілякі надбавки за МВГ, командировочні й усіляке таке подібне. У висновку, загалом, людина цілком можливо стане отримувати менше, ніж було до. Тут треба дивитись на усілякі підводні камені, що приготувало хитрови*бане МО.
показать весь комментарий
12.06.2026 15:57 Ответить
Плануємо,домовляємося, і.інш. Колись мені обіцяли,що комунізм вже на горизонті --буде блаженство Тільки дурні і лохи не знають,що лінія горизонту---ти до неї,вона від тебе. Ну а влада внас --це влада брехунів,піащиків,шахраїв і крадіїв. Язиком можуть"молоти" скільки завгодно.
показать весь комментарий
12.06.2026 16:03 Ответить
А покарання для ухилянтів? Забули?
показать весь комментарий
12.06.2026 16:21 Ответить
 
 