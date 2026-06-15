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Новини Порушення ТЦК прав людини Мобілізація в Україні
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Міноборони анонсувало реформу ТЦК: Формат примусової мобілізації, який зараз є, погано на нас впливає

тцк

Міністерство борони України незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про перезавантаження системи мобілізації та роботи ТЦК.

Про це заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Деталі

За словами посадовця, реформа мобілізації й реформа ТЦК — це наступний етап змін, над якими зараз працюють у Міноборони.

Однак Банік не уточнив, коли саме презентують нові реформи, лише сказав: "Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися".

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"Чи будуть рейди, чи щось інше — я вам точно не скажу, бо ми розповімо, як буде відбуватись реформа мобілізації, коли її завершимо. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. Який він буде — побачимо згодом", - заявив він.

Він зазначив, що частиною реформи мобілізації є зокрема такі зміни, щоб люди, "яких ми будемо мобілізувати зараз, розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні".

"Для того, щоб зробити реформу армії, у нас є тільки один шанс. Тільки один. Не буде ніколи іншої реформи мобілізації в цій війні. Не буде іншої реформи зарплат. Не буде іншої реформи відстрочок і всього іншого", - сказав заступник міністра оборони, додавши, що "реформа не застопорилася". 

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 12 червня Міністерство оборони України оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
  • За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — 460 тисяч. Військовим також пропонуватимуть контракти на 10, 14 і 24 місяці й відстрочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7878) реформи (3226) мобілізація (3449) ТЦК та СП (1212)
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Топ коментарі
+9
Через півтори години наступлять роковини, коли "найвеличніше" своїми руками творило "покращення" в сфері оборони України:
Путч. Русский - нах*й: 🥀Хроніка зради. Ось так, у 2019-му, Зеленський контролював розмінування, щоб у лютому 2022 російські війська могли на марші захопити Південь. Він обіцяв померти, але не здати Крим. Але здав Південь і не помер.
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15.06.2026 17:02 Відповісти
+8
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм.

Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"

Михаил Жванецкий.
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15.06.2026 16:52 Відповісти
+5
Да, отлов собственных граждан это история нехорошая и она уже нанесла много, очень много вреда и если её уже сегодня, уже сейчас не остановить, может нанести ущерба ещё больше и если смотреть трезво то эта история может нанести Украине такие раны, что оправится от них будет проблематично...
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15.06.2026 17:05 Відповісти
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" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.

- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм.

Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"

Михаил Жванецкий.
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15.06.2026 16:52 Відповісти
Будут вам всякие реформы. Обещаем.
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15.06.2026 16:58 Відповісти
скільки вам ще потрібно тих реформ,не вдячні,дякуй краще з прогибом....а ось результат як не верти буде той же
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15.06.2026 17:22 Відповісти
Невже ж допустять міндічи й єрмаками , що б такий "бізнес" погорів ?! Фєдоров не такий впливовий як єрмак !

Вже кілька років командири частин волають, що їм нахрен не впало таке "поповненя" - заляканне й приниженне ...
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15.06.2026 17:00 Відповісти
вони обіцяють реформи а не результат...
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15.06.2026 17:23 Відповісти
"..в довготривалій війні". Кароч, воевать они собрались еще лет пять, походу.
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15.06.2026 17:02 Відповісти
Ты можешь хоть сейчас бежать сдаваться.Идешь в Скелю на контракт просишься в штурм, а там поднимаешь вверх руки и кричишь сдаюсь только белую тряпку не забудь с собой взять😂
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15.06.2026 17:20 Відповісти
Чмоня, пасть заткни. Когда из-под юбки вылезешь тогда вякай.
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15.06.2026 17:32 Відповісти
А ти як хотів? Війна буде до повної деокупації. До остаточної виплати репарацій *********** ніякої мирної угоди не буде. Японці, наприклад, з 1945 формально в стані війни з ***********. А як інакше? Відкрити "ящик Пандори" і замінити "Силу Права" на "Право Сили"? Та на фіг тоді таке життя взагалі?! Сусідів не вибирають. Нам не пощастило - поряд алкодегенерати.
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15.06.2026 17:27 Відповісти
Через півтори години наступлять роковини, коли "найвеличніше" своїми руками творило "покращення" в сфері оборони України:
Путч. Русский - нах*й: 🥀Хроніка зради. Ось так, у 2019-му, Зеленський контролював розмінування, щоб у лютому 2022 російські війська могли на марші захопити Південь. Він обіцяв померти, але не здати Крим. Але здав Південь і не помер.
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15.06.2026 17:02 Відповісти
Талановиті байкарі працюють в міоборони
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15.06.2026 17:04 Відповісти
Да, отлов собственных граждан это история нехорошая и она уже нанесла много, очень много вреда и если её уже сегодня, уже сейчас не остановить, может нанести ущерба ещё больше и если смотреть трезво то эта история может нанести Украине такие раны, что оправится от них будет проблематично...
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15.06.2026 17:05 Відповісти
Чи будуть рейди, чи щось інше - я вам точно не скажу
но будет хорошо.,)
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15.06.2026 17:12 Відповісти
все буде,наприклад,вночі ломатимуть вікна та двері у хатах...
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15.06.2026 17:25 Відповісти
Враховуючи останні події в Києві пов язані з відловом людей, таки так - пора б вже замислитися, бо це вже не дзвіночки, це вже дзвін
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15.06.2026 17:20 Відповісти
А что там в Киеве было ,а то я пропустил как то
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15.06.2026 17:22 Відповісти
Ну на Троещине, например, прям массовое было столкновение народа с ТЦК вчера.
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15.06.2026 17:26 Відповісти
і це дуже небезпечний маркер, динамічні системи мають де-які особливості - накопичення тиску може йти дуже довго але потім якщо вчасно не скинути тиск відбувається фазовий перехід у геть новий стан, і саме небезпечно у цьому процесі те - що коли він станеться спрогнозувати неможливо, вибухнути може навіть від ситуації яка раніше десятки разів на день відбувалася. Дуже велика помилка вважати що так може працювати безкінечно - не може, по об єктивним законам.
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15.06.2026 17:34 Відповісти
я звісно не експерт.
але люди не бояться мобілізації.
люди бояться беззаконня та смерті.
і поки вони чують - Сирський мясник. доти вони не рвуться в армію. де контроль командирів? деякі підрозділи вже по 5 раз склад змінили, тільки командири ті самі?
отут треба реформи робити.. ну і звісно - покарання для ТЦК, бо коли воно знає що буде бити до смерті, а йому нічого за це - то воно так робити і буде
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15.06.2026 17:23 Відповісти
Командири тупі совкові дегенерати і за смерті хлопців не несуть жодної відповідальності.
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15.06.2026 17:32 Відповісти
Очковтирательство, уже пол год минимум анонсируют, а воз и ныне там. Видео с беспределом ТЦК и ментов только больше.
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15.06.2026 17:24 Відповісти
Буде не примусова мобілізація ТЦК, а рейди від офісу ТЦК. Велика потужна реформа!)
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15.06.2026 17:25 Відповісти
той стан який є не змінити нічим,бо ресурс залишиться ресурсом,безглузді м,ясні штурми, «військове рабство» та безправ,я та 800грн подяка за втрату здоров,я та позаштат
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15.06.2026 17:28 Відповісти
Не буде ніколи іншої реформи мобілізації в цій війні. Не буде іншої реформи зарплат. Джерело: https://censor.net/ua/n4008452

Гривня рекордно впала щодо євро: Нацбанк встановив курс валют на 16 червня Джерело: https://censor.net/n4008450

З таким успіхом ЗЕскотва змусить воювати задарма... Ішак доконає країну
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15.06.2026 17:30 Відповісти
Якщо анонсувало реформу її не буде. То тягнення часу
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15.06.2026 17:39 Відповісти
Шановне МО, ви просто дотиснете разом з Напотужнішим ситуацію до того, що почнуть повставати цілі міста. Або не виходити на роботу. А якщо в вашу хвору голову прийде вирішувати це насиллям, то буде щось на кшталт 2014 року.

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15.06.2026 17:40 Відповісти
та хто ж вам, 3.14здунам, вже повірить....
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15.06.2026 17:46 Відповісти
Було в мене кошеня, впало десь у сільський туалет. Запах, вонь...
Одмили, шерсть, блищить як нова, біле, пухнасте, а запах лишився, ну і кошеня не змінилося від того, що його мили.
Аналогія, гадаю, зрозуміла..
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15.06.2026 17:48 Відповісти
 
 