Міноборони анонсувало реформу ТЦК: Формат примусової мобілізації, який зараз є, погано на нас впливає
Міністерство борони України незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про перезавантаження системи мобілізації та роботи ТЦК.
Про це заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Деталі
За словами посадовця, реформа мобілізації й реформа ТЦК — це наступний етап змін, над якими зараз працюють у Міноборони.
Однак Банік не уточнив, коли саме презентують нові реформи, лише сказав: "Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися".
"Чи будуть рейди, чи щось інше — я вам точно не скажу, бо ми розповімо, як буде відбуватись реформа мобілізації, коли її завершимо. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. Який він буде — побачимо згодом", - заявив він.
Він зазначив, що частиною реформи мобілізації є зокрема такі зміни, щоб люди, "яких ми будемо мобілізувати зараз, розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні".
"Для того, щоб зробити реформу армії, у нас є тільки один шанс. Тільки один. Не буде ніколи іншої реформи мобілізації в цій війні. Не буде іншої реформи зарплат. Не буде іншої реформи відстрочок і всього іншого", - сказав заступник міністра оборони, додавши, що "реформа не застопорилася".
Що передувало?
- Нагадаємо, 12 червня Міністерство оборони України оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
- За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — 460 тисяч. Військовим також пропонуватимуть контракти на 10, 14 і 24 місяці й відстрочки.
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- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
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Михаил Жванецкий.
Вже кілька років командири частин волають, що їм нахрен не впало таке "поповненя" - заляканне й приниженне ...
Путч. Русский - нах*й: 🥀Хроніка зради. Ось так, у 2019-му, Зеленський контролював розмінування, щоб у лютому 2022 російські війська могли на марші захопити Південь. Він обіцяв померти, але не здати Крим. Але здав Південь і не помер.
но будет хорошо.,)
але люди не бояться мобілізації.
люди бояться беззаконня та смерті.
і поки вони чують - Сирський мясник. доти вони не рвуться в армію. де контроль командирів? деякі підрозділи вже по 5 раз склад змінили, тільки командири ті самі?
отут треба реформи робити.. ну і звісно - покарання для ТЦК, бо коли воно знає що буде бити до смерті, а йому нічого за це - то воно так робити і буде
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Одмили, шерсть, блищить як нова, біле, пухнасте, а запах лишився, ну і кошеня не змінилося від того, що його мили.
Аналогія, гадаю, зрозуміла..