Міноборони анонсувало реформу ТЦК: Формат примусової мобілізації, який зараз є, погано на нас впливає

Міністерство борони України незабаром представлять наступний етап реформ у сфері оборони. Зокрема, йдеться про перезавантаження системи мобілізації та роботи ТЦК.

Про це заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

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Деталі

За словами посадовця, реформа мобілізації й реформа ТЦК — це наступний етап змін, над якими зараз працюють у Міноборони.

Однак Банік не уточнив, коли саме презентують нові реформи, лише сказав: "Скоро. Це не 2027 рік. Це скоро буде відбуватися".

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"Чи будуть рейди, чи щось інше — я вам точно не скажу, бо ми розповімо, як буде відбуватись реформа мобілізації, коли її завершимо. Але точно скажу, що той формат примусової мобілізації який зараз є в суспільстві, він досить погано на нас впливає. Який він буде — побачимо згодом", - заявив він.

Він зазначив, що частиною реформи мобілізації є зокрема такі зміни, щоб люди, "яких ми будемо мобілізувати зараз, розуміли, яка їхня перспектива в довготривалій війні".

"Для того, щоб зробити реформу армії, у нас є тільки один шанс. Тільки один. Не буде ніколи іншої реформи мобілізації в цій війні. Не буде іншої реформи зарплат. Не буде іншої реформи відстрочок і всього іншого", - сказав заступник міністра оборони, додавши, що "реформа не застопорилася".

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Що передувало?

Нагадаємо, 12 червня Міністерство оборони України оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

За новою реформою війська середня зарплата українського піхотинця становитиме 300 тисяч гривень на місяць, а максимальна — 460 тисяч. Військовим також пропонуватимуть контракти на 10, 14 і 24 місяці й відстрочки.

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