Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації, - Міноборони
У Міноборони заявили, що військові, які не захочуть підписувати нові контракти (базовий, бойовий або піхотно-штурмовий), служитимуть до загальної демобілізації.
Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Подробиці
"Військові (які не укладуть зараз контракти. - Ред.) служитимуть до демобілізації. По грошах вони отримуватимуть усе те ж саме (як і ті, хто ці контракти підписали - Ред.).
Якщо ми говоримо про контрактника-піхотинця і мобілізованого-піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, по грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", - пояснив він.
Банік додав, що укласти новий контракт можна вже з 15 червня
Старт комплексної реформи армії
Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
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ну .... таке.. не факт. Скажуть що людей немає і ніхто нікуди не поїде
А те що добровольців 20-23 років перетворили на рабів, то вас це не обходить?
Отака помста добровольцям, які завадили виконати оманські домовленості.
Будемо радіти, що проти них карні справи ще не порушили. 🤬
МО велічайшего кібербезопасніка всіх часів і народів фьйодорова ставлять ЗСУ раком - або або
от і вся Zельона реХформа
Ну це взагалі нормально???
Ці гниди хоча б якусь пропорціональну систему запропонували, типа хто вже служе - контракт в два рази менше. Не рік а пів року, не два роки а рік. Ну тоді б було хоч якась пародія на справедливість.
А так- це повний маразм.
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Про права людини чули? МО: А що це?" А мобілізований піде у СЗЧ.
так, мобілізований зберігає за собою попереднє місце роботи/посаду, отже гарантовано (наскільки це можливо) матиме роботу після демобілізації.
контрактник втрачає право на збереження попереднього місця роботи.
таким чином, схиляючи до контракту ви позбавляєте мобілізованого можливості гарантовано повернутися на колишню посаду. от нафіга таке робити.