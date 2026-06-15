УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13922 відвідувача онлайн
Новини Реформи в армії
4 572 35

Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації, - Міноборони

Новий контакрт: що буде, якщо військовий його не укладе?

У Міноборони заявили, що військові, які не захочуть підписувати нові контракти (базовий, бойовий або піхотно-штурмовий), служитимуть до загальної демобілізації.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Військові (які не укладуть зараз контракти. - Ред.) служитимуть до демобілізації. По грошах вони отримуватимуть усе те ж саме (як і ті, хто ці контракти підписали - Ред.).

Якщо ми говоримо про контрактника-піхотинця і мобілізованого-піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, по грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", - пояснив він.

Банік додав, що укласти новий контракт можна вже з 15 червня

Читайте: Міноборони про трансформацію військової служби: Пріоритети – підсилити першу лінію оборони та базове забезпечення для тих, хто в тилу

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте: Понад 57000 знищених цілей: ефективність української ППО протягом травня утримувалася на рівні 88%, - ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7878) реформи (3226) військовослужбовці (5231) ЗСУ (8835)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Был вопрос, где найдут 800к контрактников для замены мобилизованных. Теперь все прояснилось).
показати весь коментар
15.06.2026 16:13 Відповісти
+5
але контрактник через 10 місяців поїде додому Джерело: https://censor.net/ua/n4008444
ну .... таке.. не факт. Скажуть що людей немає і ніхто нікуди не поїде
показати весь коментар
15.06.2026 16:12 Відповісти
+5
Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n4008444
========
Про права людини чули? МО: А що це?" А мобілізований піде у СЗЧ.
показати весь коментар
15.06.2026 16:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КабМіндічі з потікавшими ригоАНАЛАМИ та кравець з павленком, навіть і не стурбовані!?!? Зеленський, може засвідчити з єрмаком!!
показати весь коментар
15.06.2026 16:11 Відповісти
але контрактник через 10 місяців поїде додому Джерело: https://censor.net/ua/n4008444
ну .... таке.. не факт. Скажуть що людей немає і ніхто нікуди не поїде
показати весь коментар
15.06.2026 16:12 Відповісти
Ви тільки це і побачили?
А те що добровольців 20-23 років перетворили на рабів, то вас це не обходить?
Отака помста добровольцям, які завадили виконати оманські домовленості.
Будемо радіти, що проти них карні справи ще не порушили. 🤬
показати весь коментар
15.06.2026 17:08 Відповісти
схоже на Zельоне кідалово

МО велічайшего кібербезопасніка всіх часів і народів фьйодорова ставлять ЗСУ раком - або або

от і вся Zельона реХформа
показати весь коментар
15.06.2026 16:12 Відповісти
Тобто людина вже служе наприклад три роки, і має однакові умови з тим хто тільки прийшов????
Ну це взагалі нормально???
Ці гниди хоча б якусь пропорціональну систему запропонували, типа хто вже служе - контракт в два рази менше. Не рік а пів року, не два роки а рік. Ну тоді б було хоч якась пародія на справедливість.
А так- це повний маразм.
показати весь коментар
15.06.2026 16:49 Відповісти
Был вопрос, где найдут 800к контрактников для замены мобилизованных. Теперь все прояснилось).
показати весь коментар
15.06.2026 16:13 Відповісти
первичне - війна з кацапами, вторичне - демобілізація, яку проводити після війни.
показати весь коментар
15.06.2026 16:15 Відповісти
"Первинне" і "Вторинне". Мову вивчи. Потім розписуватися за всіх будеш.
показати весь коментар
15.06.2026 16:35 Відповісти
сходи за кораблем, так було задумано , щоб ухилянти краще клювали.
показати весь коментар
15.06.2026 16:54 Відповісти
Строки служби то не про ухилянтів, безграмотний....
показати весь коментар
15.06.2026 16:58 Відповісти
ти вже сходив за кораблем? терміни служби коригує війна.
показати весь коментар
15.06.2026 17:00 Відповісти
Ще раз напишеш безграмотно, з посади шпрехмейстера копняками під дупу полетиш у скелю.
показати весь коментар
15.06.2026 16:52 Відповісти
боїшся скелі? ухилянти служити й захищати бояться... бо вони ухилянти.
показати весь коментар
15.06.2026 16:56 Відповісти
Бояться безграмотні люди, що їм копняка дадуть. Іди вже мудрагелій... Не хочу писати, куди саме. Знайдеш. Бо ти звідтіль і прийшов.
показати весь коментар
15.06.2026 17:00 Відповісти
напрямок за кораблем знаєш, шуруй, не зупиняйся .
показати весь коментар
15.06.2026 17:03 Відповісти
Отож правду добрі люди кажуть, не чіпай лайно, то воно й смердіти не буде .
показати весь коментар
15.06.2026 17:06 Відповісти
фу!!! як ти смердиш. куча лайна потужна... де прибиральники?
показати весь коментар
15.06.2026 17:10 Відповісти
В голодупенків прислуга відсутня, сам прибереш! Успіхів!
показати весь коментар
15.06.2026 17:12 Відповісти
голодупенку, це зрозуміло, навіщо тобі прислуга - ще не доріс...
показати весь коментар
15.06.2026 17:16 Відповісти
а взагалі, смердиш, як ухилянт зі стажем, якому все не подобається, тільки шукаєш причини... тому йде за кораблем!
показати весь коментар
15.06.2026 17:14 Відповісти
Ну так обіцяли ж контрактну армію, ось і буде контрактна армія
показати весь коментар
15.06.2026 16:17 Відповісти
чорти Zелені
показати весь коментар
15.06.2026 16:19 Відповісти
Так нема дурних вже підписувати добровільно, мо віри нема ніякої!
показати весь коментар
15.06.2026 16:21 Відповісти
Про Конституцію України чули? МО: "А що це?"
показати весь коментар
15.06.2026 16:28 Відповісти
Ніхто з ухилянтів не поведеться на цю зелену лабуду, відповідно, через 10 місяців ніхто додому не поїде, бо не буде ким замінити дембеля. Поки у війську буде процвітати жуковщина м'ясника просирського, насильницькій бусифікації жодної альтернативи немає - ніхто в адекватному стані не захоче отримувати 400 000 гривень, але дуже недовго.
показати весь коментар
15.06.2026 16:29 Відповісти
Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n4008444
========
Про права людини чули? МО: А що це?" А мобілізований піде у СЗЧ.
показати весь коментар
15.06.2026 16:31 Відповісти
Будуть служити до тієї пори поки доля або до сзч
показати весь коментар
15.06.2026 16:31 Відповісти
П - повага
показати весь коментар
15.06.2026 16:33 Відповісти
контракт, мобілізація, різниця насправді є.
так, мобілізований зберігає за собою попереднє місце роботи/посаду, отже гарантовано (наскільки це можливо) матиме роботу після демобілізації.
контрактник втрачає право на збереження попереднього місця роботи.
таким чином, схиляючи до контракту ви позбавляєте мобілізованого можливості гарантовано повернутися на колишню посаду. от нафіга таке робити.
показати весь коментар
15.06.2026 16:49 Відповісти
Мда...
показати весь коментар
15.06.2026 16:49 Відповісти
Поки закону немає, нема що обговорювати.
показати весь коментар
15.06.2026 16:55 Відповісти
Да можно хоть велосипед придумывать. Если людей нет, то их нет. Это надо было года три назад делать, с нормальной ротацией, оплатой, контрактами и без мясных штурмов имени сырника. Может удалось бы сохранить армию. Теперь или продолжать ловить и этого хвати ещё на год два, или это все развалиться прямо сейчас.
показати весь коментар
15.06.2026 17:36 Відповісти
 
 