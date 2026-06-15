Військові, які не підпишуть нові контракти, служитимуть до демобілізації, - Міноборони

У Міноборони заявили, що військові, які не захочуть підписувати нові контракти (базовий, бойовий або піхотно-штурмовий), служитимуть до загальної демобілізації.

Про це заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

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Подробиці

"Військові (які не укладуть зараз контракти. - Ред.) служитимуть до демобілізації. По грошах вони отримуватимуть усе те ж саме (як і ті, хто ці контракти підписали - Ред.).

Якщо ми говоримо про контрактника-піхотинця і мобілізованого-піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, по грошах у них буде все те саме, але контрактник через 10 місяців поїде додому й матиме відстрочку, а мобілізований буде продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації", - пояснив він.

Банік додав, що укласти новий контракт можна вже з 15 червня

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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