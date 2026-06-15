Военные, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации, - Минобороны
Об этом заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
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"Военные (которые не заключат сейчас контракты. — Ред.) будут служить до демобилизации. По деньгам они будут получать все то же самое (как и те, кто эти контракты подписал — Ред.).
Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", — пояснил он.
Баник добавил, что заключить новый контракт можно уже с 15 июня
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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ну .... таке.. не факт. Скажуть що людей немає і ніхто нікуди не поїде
МО велічайшего кібербезопасніка всіх часів і народів фьйодорова ставлять ЗСУ раком - або або
от і вся Zельона реХформа
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Про права людини чули? МО: А що це?" А мобілізований піде у СЗЧ.