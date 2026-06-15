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Новости Реформы в армии
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Военные, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации, - Минобороны

Новый контракт: что будет, если военный его не заключит?

Об этом заявил заместитель министра обороны Мстислав Баник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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Подробности

"Военные (которые не заключат сейчас контракты. — Ред.) будут служить до демобилизации. По деньгам они будут получать все то же самое (как и те, кто эти контракты подписал — Ред.).

Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", — пояснил он.

Баник добавил, что заключить новый контракт можно уже с 15 июня

Читайте: Минобороны о трансформации военной службы: Приоритеты – усилить первую линию обороны и базовое обеспечение для тех, кто в тылу

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: Более 57 000 уничтоженных целей: эффективность украинской ПВО в мае удерживалась на уровне 88%, — ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9661) реформы (3933) военнослужащие (6526) ВСУ (7830)
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Топ комментарии
+4
Был вопрос, где найдут 800к контрактников для замены мобилизованных. Теперь все прояснилось).
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15.06.2026 16:13 Ответить
+2
але контрактник через 10 місяців поїде додому Джерело: https://censor.net/ua/n4008444
ну .... таке.. не факт. Скажуть що людей немає і ніхто нікуди не поїде
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15.06.2026 16:12 Ответить
+2
схоже на Zельоне кідалово

МО велічайшего кібербезопасніка всіх часів і народів фьйодорова ставлять ЗСУ раком - або або

от і вся Zельона реХформа
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15.06.2026 16:12 Ответить
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КабМіндічі з потікавшими ригоАНАЛАМИ та кравець з павленком, навіть і не стурбовані!?!? Зеленський, може засвідчити з єрмаком!!
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15.06.2026 16:11 Ответить
але контрактник через 10 місяців поїде додому Джерело: https://censor.net/ua/n4008444
ну .... таке.. не факт. Скажуть що людей немає і ніхто нікуди не поїде
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15.06.2026 16:12 Ответить
схоже на Zельоне кідалово

МО велічайшего кібербезопасніка всіх часів і народів фьйодорова ставлять ЗСУ раком - або або

от і вся Zельона реХформа
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15.06.2026 16:12 Ответить
Был вопрос, где найдут 800к контрактников для замены мобилизованных. Теперь все прояснилось).
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15.06.2026 16:13 Ответить
первичне - війна з кацапами, вторичне - демобілізація, яку проводити після війни.
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15.06.2026 16:15 Ответить
"Первинне" і "Вторинне". Мову вивчи. Потім розписуватися за всіх будеш.
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15.06.2026 16:35 Ответить
Ну так обіцяли ж контрактну армію, ось і буде контрактна армія
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15.06.2026 16:17 Ответить
чорти Zелені
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15.06.2026 16:19 Ответить
Так нема дурних вже підписувати добровільно, мо віри нема ніякої!
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15.06.2026 16:21 Ответить
***...ны, это же каким ***...м нужно быть, что бы из своей поганой головы такое высрать. Вам ****** край просто.
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15.06.2026 16:28 Ответить
Про Конституцію України чули? МО: "А що це?"
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15.06.2026 16:28 Ответить
Ніхто з ухилянтів не поведеться на цю зелену лабуду, відповідно, через 10 місяців ніхто додому не поїде, бо не буде ким замінити дембеля. Поки у війську буде процвітати жуковщина м'ясника просирського, насильницькій бусифікації жодної альтернативи немає - ніхто в адекватному стані не захоче отримувати 400 000 гривень, але дуже недовго.
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15.06.2026 16:29 Ответить
Если мы говорим о контрактнике-пехотинце и мобилизованном-пехотинце, которые сидят рядом в одном окопе, по деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n4008444
========
Про права людини чули? МО: А що це?" А мобілізований піде у СЗЧ.
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15.06.2026 16:31 Ответить
Будуть служити до тієї пори поки доля або до сзч
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15.06.2026 16:31 Ответить
П - повага
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15.06.2026 16:33 Ответить
 
 