Минобороны о трансформации военной службы: Приоритеты – усилить первую линию обороны и базовое обеспечение для тех, кто в тылу
Минобороны опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о трансформации Сил обороны.
Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
"О трансформации Сил обороны. Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете — тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство видит ценность того, что вы делаете. Каждый день на позиции. Каждый штурм. Каждое решение командира", — говорится в сообщении.
- Когда отпустят тех, кто давно в армии?
По поручению президента, уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года. В первую очередь это коснется военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на боевых позициях.
- Когда опубликуют текст постановления и все изменения вступят в силу?
Постановления были приняты в пятницу (12 июня. - Ред.), поэтому ждем подписания и публикации. Документы будут опубликованы - и с этого момента изменения вступят в силу.
- Почему не увеличили базовое денежное обеспечение, а доплаты выросли не у всех?
Это первый этап трансформации Сил обороны, приоритеты которого — усилить первую линию и базовое денежное обеспечение для тех, кто в тылу. В первую очередь растут зарплаты у тех, кто больше рискует собственной жизнью. А это — первая линия обороны. В среднем — 300 тысяч гривен. Базовое денежное обеспечение увеличили с 20 до 30 тысяч гривен — за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен.
Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны использовало имеющиеся ресурсы.
- Какие будут выплаты в случае ранения?
Если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты — это 100 тысяч гривен в месяц. Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения.
После получения ранения вы можете остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Нормативно-правовыми актами и сейчас это предусмотрено. В экспериментальном постановлении это тоже указано.
- Какой смысл подписывать контракт, если сейчас у меня такие же выплаты?
Контракт — это не только выплаты. Впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с вашим боевым опытом. Новый контракт возвращает каждому военному, который его подписал, контроль над своей жизнью.
"Контрактная армия с четкими правилами — это не только справедливость. Это более сильная позиция Украины", — отметили в Минобороны.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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Щось не має черг "контрактників"... Сирський зі своїми "полками", воює так, ніби "ресурс" мобілізованих безкінечний.
Люди фізично втомлені побиті морально спустошені.Відїбіться від людей !!!
В нас з мільйоної армії 70% вже або тилові або на тилових посадах.Бо поранення вже не дозволяє бути в зоні виконная.І далі гребете обмежених робите мильні пузирі по посадах в тилових бригадах тай в і бойових.Навмисне запихування штаток всі чудово розуміють на що це робиться.
З цих тилових вже хоч завтра прибирай 50% особового складу бо вони проїдають кошти армії це десятки мільярдів доларів !!!!Але ніііі ви навмисно робите цей мильний пузирь.А оця дурня з контрактами запізнилася на 2 роки як мінімум.Провалили рерутінг по набору контрактників іноземців.А зараз робите усмішку при міні.Вже дурню зрозуміло що іноземцю простіше заплатити і якщо він загине нічого платити не потрібно.Це економія знову ж таки на десятки мільярдів коштів.а ГОЛОВНЕ ЦЕ ЖИТТЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ !Але ніі вам срати на все саме цими контрактами ви відверто показуєте що воюй дурачок отримаєш знакочк ще купу років.Ні і знову ні йдіть в сраку !!!
Як би не "занєпокоєнность" всранського і його дебіляток "відосіками" штурмів при ПОВНОМУ поХУДізмі до реалій війни а тільки орієнтація на жОПіар
Ось головні проблеми
- ЛЮДИ ХОЧУТЬ ЖИТИ. Люди бачать що тцкуни живуть багато, лікарі, поліцаї, холуї режиму а їм кидають на смерть
- ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ СТАТИ ІНВАЛІДАМИ - бо в нашій державі і так важко а якщо ти інвалід це гірше ні ж смерть
- ЛЮДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ НАФІГА - так так патріотизм і все таке це добре звичайно але коли преференції дістають одні а проблеми інші це говорить людям що нафіг це їм не треба
.....і це лише початок.
а взагалі люди задовбались і хочуть щоб їх відпустили з цього бухенвальда і щоб ЗЕ і його поплічки самі тут жили служили будували і купляли