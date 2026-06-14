РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11336 посетителей онлайн
Новости Выплаты военным Реформы в армии
794 16

Минобороны о трансформации военной службы: Приоритеты – усилить первую линию обороны и базовое обеспечение для тех, кто в тылу

Минобороны дало разъяснения относительно реформы ВСУ

Минобороны опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о трансформации Сил обороны. 

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"О трансформации Сил обороны. Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете — тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство видит ценность того, что вы делаете. Каждый день на позиции. Каждый штурм. Каждое решение командира", — говорится в сообщении.

  • Когда отпустят тех, кто давно в армии?

По поручению президента, уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года. В первую очередь это коснется военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на боевых позициях.

  • Когда опубликуют текст постановления и все изменения вступят в силу?

Постановления были приняты в пятницу (12 июня. - Ред.), поэтому ждем подписания и публикации. Документы будут опубликованы - и с этого момента изменения вступят в силу.

  • Почему не увеличили базовое денежное обеспечение, а доплаты выросли не у всех?

Это первый этап трансформации Сил обороны, приоритеты которого — усилить первую линию и базовое денежное обеспечение для тех, кто в тылу. В первую очередь растут зарплаты у тех, кто больше рискует собственной жизнью. А это — первая линия обороны. В среднем — 300 тысяч гривен. Базовое денежное обеспечение увеличили с 20 до 30 тысяч гривен — за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен.

Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны использовало имеющиеся ресурсы.

  • Какие будут выплаты в случае ранения?

Если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты — это 100 тысяч гривен в месяц. Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения.

После получения ранения вы можете остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Нормативно-правовыми актами и сейчас это предусмотрено. В экспериментальном постановлении это тоже указано.

  • Какой смысл подписывать контракт, если сейчас у меня такие же выплаты?

Контракт — это не только выплаты. Впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с вашим боевым опытом. Новый контракт возвращает каждому военному, который его подписал, контроль над своей жизнью.

"Контрактная армия с четкими правилами — это не только справедливость. Это более сильная позиция Украины", — отметили в Минобороны.

Читайте также: Минобороны рассказало о реформе армии: новая контрактная система, повышенные зарплаты, возвращение из СЗЧ

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте также: Федоров рассказал, как боевой опыт и годы службы будут влиять на отсрочку после завершения контракта. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выплаты (772) Минобороны (9660) реформы (3931) военнослужащие (6525)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Можна підсилити групами тцк першу лінію, легко.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:37 Ответить
+2
В 2024 году обещали, в 2025 году снова обещали, в 2026 году опять обещают, в 2027 году тоже обещать будут.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:43 Ответить
+1
На этот раз в меню лапша al dente. Из твердых сортов.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна підсилити групами тцк першу лінію, легко.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:37 Ответить
там непридатні інваліди
показать весь комментарий
14.06.2026 22:40 Ответить
Не можна, писали ж що в тцк така тяжка праця що мріють про першу лінію. А військо - не місце для виконання забаганок. От їх і не пускають на омріяні місця, щоб не розманіжилися.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:51 Ответить
Можна. Коли зловлять останнього ухилєса.
показать весь комментарий
14.06.2026 23:08 Ответить
В 2024 году обещали, в 2025 году снова обещали, в 2026 году опять обещают, в 2027 году тоже обещать будут.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:43 Ответить
На этот раз в меню лапша al dente. Из твердых сортов.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:45 Ответить
А как по другому? Изменения в бюджет приняты на днях. Там нет ни слова о поднятии выплат.
показать весь комментарий
14.06.2026 23:06 Ответить
Контрактна армія з чіткими правилами - це не лише справедливість. Це сильніша позиція України

Щось не має черг "контрактників"... Сирський зі своїми "полками", воює так, ніби "ресурс" мобілізованих безкінечний.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:47 Ответить
Він ввійшов в кураж, хоче бути схожими на своїх "колег" з рашки, по іншому ці совкові дуболоми-солдафони не можуть воювати, ротом розказує про дрони а руками воює м'ясом.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:52 Ответить
Поговорили, поговорили і нічого не зміниться.
показать весь комментарий
14.06.2026 22:50 Ответить
З цим лайном йдіть коту в хвіст.Технологічна війна вийшла на свій пік.Вижити в піхоті стало чудом навіть після першого заходу.Не кажучи про вихід.Ви елементарно хочете щоб армія стала рабами.Тупе прагматичне і провальне рішення втримати тих яким вже на ваші кошти НАСРАТИ !
Люди фізично втомлені побиті морально спустошені.Відїбіться від людей !!!
В нас з мільйоної армії 70% вже або тилові або на тилових посадах.Бо поранення вже не дозволяє бути в зоні виконная.І далі гребете обмежених робите мильні пузирі по посадах в тилових бригадах тай в і бойових.Навмисне запихування штаток всі чудово розуміють на що це робиться.
З цих тилових вже хоч завтра прибирай 50% особового складу бо вони проїдають кошти армії це десятки мільярдів доларів !!!!Але ніііі ви навмисно робите цей мильний пузирь.А оця дурня з контрактами запізнилася на 2 роки як мінімум.Провалили рерутінг по набору контрактників іноземців.А зараз робите усмішку при міні.Вже дурню зрозуміло що іноземцю простіше заплатити і якщо він загине нічого платити не потрібно.Це економія знову ж таки на десятки мільярдів коштів.а ГОЛОВНЕ ЦЕ ЖИТТЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ !Але ніі вам срати на все саме цими контрактами ви відверто показуєте що воюй дурачок отримаєш знакочк ще купу років.Ні і знову ні йдіть в сраку !!!
показать весь комментарий
14.06.2026 22:55 Ответить
Вижити в піхоті - МОЖЛИВО!!!!
Як би не "занєпокоєнность" всранського і його дебіляток "відосіками" штурмів при ПОВНОМУ поХУДізмі до реалій війни а тільки орієнтація на жОПіар
показать весь комментарий
14.06.2026 23:14 Ответить
Короче знов на...лово
показать весь комментарий
14.06.2026 23:00 Ответить
100%
показать весь комментарий
14.06.2026 23:04 Ответить
Це все до одного місця!!

Ось головні проблеми

- ЛЮДИ ХОЧУТЬ ЖИТИ. Люди бачать що тцкуни живуть багато, лікарі, поліцаї, холуї режиму а їм кидають на смерть
- ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ СТАТИ ІНВАЛІДАМИ - бо в нашій державі і так важко а якщо ти інвалід це гірше ні ж смерть
- ЛЮДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ НАФІГА - так так патріотизм і все таке це добре звичайно але коли преференції дістають одні а проблеми інші це говорить людям що нафіг це їм не треба
.....і це лише початок.

а взагалі люди задовбались і хочуть щоб їх відпустили з цього бухенвальда і щоб ЗЕ і його поплічки самі тут жили служили будували і купляли
показать весь комментарий
14.06.2026 23:06 Ответить
 
 