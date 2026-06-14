Минобороны о трансформации военной службы: Приоритеты – усилить первую линию обороны и базовое обеспечение для тех, кто в тылу

Минобороны опубликовало ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о трансформации Сил обороны.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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"О трансформации Сил обороны. Впервые в украинской армии появляется принцип: чем больше рискуете — тем больше получаете. Это касается как зарплат, так и отсрочек. Государство видит ценность того, что вы делаете. Каждый день на позиции. Каждый штурм. Каждое решение командира", — говорится в сообщении.

Когда отпустят тех, кто давно в армии?

По поручению президента, уже до конца года начнется постепенное увольнение тех, кто служит и с 2014, и с 2022 года. В первую очередь это коснется военнослужащих с наибольшим стажем и наибольшим временем, проведенным на боевых позициях.

Когда опубликуют текст постановления и все изменения вступят в силу?

Постановления были приняты в пятницу (12 июня. - Ред.), поэтому ждем подписания и публикации. Документы будут опубликованы - и с этого момента изменения вступят в силу.

Почему не увеличили базовое денежное обеспечение, а доплаты выросли не у всех?

Это первый этап трансформации Сил обороны, приоритеты которого — усилить первую линию и базовое денежное обеспечение для тех, кто в тылу. В первую очередь растут зарплаты у тех, кто больше рискует собственной жизнью. А это — первая линия обороны. В среднем — 300 тысяч гривен. Базовое денежное обеспечение увеличили с 20 до 30 тысяч гривен — за счет тыловой надбавки в 10 тысяч гривен.

Чтобы найти средства на первый этап, Министерство обороны использовало имеющиеся ресурсы.

Какие будут выплаты в случае ранения?

Если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты — это 100 тысяч гривен в месяц. Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения.

После получения ранения вы можете остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Нормативно-правовыми актами и сейчас это предусмотрено. В экспериментальном постановлении это тоже указано.

Какой смысл подписывать контракт, если сейчас у меня такие же выплаты?

Контракт — это не только выплаты. Впервые появляются четкие сроки службы и гарантированные отсрочки в соответствии с вашим боевым опытом. Новый контракт возвращает каждому военному, который его подписал, контроль над своей жизнью.

"Контрактная армия с четкими правилами — это не только справедливость. Это более сильная позиция Украины", — отметили в Минобороны.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте наиболее комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), fast track возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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