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Новини Виплати військовим Реформи в армії
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Міноборони про трансформацію військової служби: Пріоритети – підсилити першу лінію оборони та базове забезпечення для тих, хто в тилу

Міноборони дало роз’яснення щодо реформи ЗСУ

Міноборони опублікувало відповіді на найбільш поширені питання щодо трансформації Сил оборони. 

Про це йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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"Щодо трансформації Сил оборони. Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте — тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так і відстрочок. Держава бачить цінність того, що ви робите. Кожен день на позиції. Кожен штурм. Кожне рішення командира", - сказано в повідомленні.

  • Коли відпустять тих, хто давно у війську?

За завданням президента, вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих хто служить і з 2014, і з 2022. У першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових.

  • Коли опублікують текст постанови і всі зміни стануть чинними?

Постанови були прийняті в пʼятницю (12 червня, - ред.), тож чекаємо на підпис та публікацію. Документи будуть опубліковані - і з того моменту зміни набудуть чинності.

  • Чому не збільшили базове грошове забезпечення, а доплати зросли не в усіх?

Це перший етап трансформації Сил оборони, пріоритети якого - підсилити першу лінію та базове грошове забезпечення для тих, хто в тилу. У першу чергу зростають зарплати у тих, хто більше ризикує власним життям. А це - перша лінія оборони. В середньому - 300 тисяч гривень. Базове грошове забезпечення збільшили з 20 до 30 тисяч гривень - за рахунок тилової надбавки у 10 тисяч гривень.

Щоб знайти кошти на перший етап, Міністерство оборони використало наявні ресурси.

  • Які будуть виплати у випадку поранення?

Якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати — це 100 тисяч гривень на місяць. Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування.

Після отримання поранення ви можете залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині. Нормативно-правовими актами і зараз це передбачено. В експериментальній постанові теж це зазначено.

  • Який сенс підписувати контракт, якщо зараз я маю такі ж виплати?

Контракт - це не тільки про виплати. Вперше зʼявляються чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки, відповідно до вашого бойового досвіду. Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям.

"Контрактна армія з чіткими правилами — це не лише справедливість. Це сильніша позиція України", - зазначили у Міноборони.

Читайте також: Міноборони розповіло про реформу армії: нова контрактна система, підвищені зарплати, повернення із СЗЧ

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте також: Федоров розповів, як бойовий досвід та роки служби впливатимуть на відстрочку після завершення контракту. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

виплати (1320) Міноборони (7877) реформи (3226) військовослужбовці (5230)
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Топ коментарі
+12
Можна підсилити групами тцк першу лінію, легко.
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14.06.2026 22:37 Відповісти
+6
В 2024 году обещали, в 2025 году снова обещали, в 2026 году опять обещают, в 2027 году тоже обещать будут.
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14.06.2026 22:43 Відповісти
+4
Контрактна армія з чіткими правилами - це не лише справедливість. Це сильніша позиція України

Щось не має черг "контрактників"... Сирський зі своїми "полками", воює так, ніби "ресурс" мобілізованих безкінечний.
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14.06.2026 22:47 Відповісти
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Можна підсилити групами тцк першу лінію, легко.
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14.06.2026 22:37 Відповісти
там непридатні інваліди
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14.06.2026 22:40 Відповісти
Не можна, писали ж що в тцк така тяжка праця що мріють про першу лінію. А військо - не місце для виконання забаганок. От їх і не пускають на омріяні місця, щоб не розманіжилися.
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14.06.2026 22:51 Відповісти
Сказав імярєк, під ніком, потягуючи пивасік на дивані
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15.06.2026 00:38 Відповісти
Яка гарна картина країни мрій.
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15.06.2026 00:43 Відповісти
Можна. Коли зловлять останнього ухилєса.
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14.06.2026 23:08 Відповісти
Як добре, що тебе пролайкали виключно ростролі
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15.06.2026 00:36 Відповісти
Так лайкають не боти а розумні люди які розуміють що цкуни всі берега попутали, навіть малі діти це розуміють!
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15.06.2026 00:39 Відповісти
В 2024 году обещали, в 2025 году снова обещали, в 2026 году опять обещают, в 2027 году тоже обещать будут.
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14.06.2026 22:43 Відповісти
На этот раз в меню лапша al dente. Из твердых сортов.
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14.06.2026 22:45 Відповісти
А как по другому? Изменения в бюджет приняты на днях. Там нет ни слова о поднятии выплат.
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14.06.2026 23:06 Відповісти
Контрактна армія з чіткими правилами - це не лише справедливість. Це сильніша позиція України

Щось не має черг "контрактників"... Сирський зі своїми "полками", воює так, ніби "ресурс" мобілізованих безкінечний.
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14.06.2026 22:47 Відповісти
Він ввійшов в кураж, хоче бути схожими на своїх "колег" з рашки, по іншому ці совкові дуболоми-солдафони не можуть воювати, ротом розказує про дрони а руками воює м'ясом.
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14.06.2026 22:52 Відповісти
Поговорили, поговорили і нічого не зміниться.
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14.06.2026 22:50 Відповісти
З цим лайном йдіть коту в хвіст.Технологічна війна вийшла на свій пік.Вижити в піхоті стало чудом навіть після першого заходу.Не кажучи про вихід.Ви елементарно хочете щоб армія стала рабами.Тупе прагматичне і провальне рішення втримати тих яким вже на ваші кошти НАСРАТИ !
Люди фізично втомлені побиті морально спустошені.Відїбіться від людей !!!
В нас з мільйоної армії 70% вже або тилові або на тилових посадах.Бо поранення вже не дозволяє бути в зоні виконная.І далі гребете обмежених робите мильні пузирі по посадах в тилових бригадах тай в і бойових.Навмисне запихування штаток всі чудово розуміють на що це робиться.
З цих тилових вже хоч завтра прибирай 50% особового складу бо вони проїдають кошти армії це десятки мільярдів доларів !!!!Але ніііі ви навмисно робите цей мильний пузирь.А оця дурня з контрактами запізнилася на 2 роки як мінімум.Провалили рерутінг по набору контрактників іноземців.А зараз робите усмішку при міні.Вже дурню зрозуміло що іноземцю простіше заплатити і якщо він загине нічого платити не потрібно.Це економія знову ж таки на десятки мільярдів коштів.а ГОЛОВНЕ ЦЕ ЖИТТЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ !Але ніі вам срати на все саме цими контрактами ви відверто показуєте що воюй дурачок отримаєш знакочк ще купу років.Ні і знову ні йдіть в сраку !!!
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14.06.2026 22:55 Відповісти
Вижити в піхоті - МОЖЛИВО!!!!
Як би не "занєпокоєнность" всранського і його дебіляток "відосіками" штурмів при ПОВНОМУ поХУДізмі до реалій війни а тільки орієнтація на жОПіар
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14.06.2026 23:14 Відповісти
Піхота в класичному розумінні в ******** війні це вже анахронізм і самогубство 100 відсотків, тепер оператори бпла керують штурмом за допомогою дронів.
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15.06.2026 00:40 Відповісти
Короче знов на...лово
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14.06.2026 23:00 Відповісти
100%
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14.06.2026 23:04 Відповісти
Це все до одного місця!!

Ось головні проблеми

- ЛЮДИ ХОЧУТЬ ЖИТИ. Люди бачать що тцкуни живуть багато, лікарі, поліцаї, холуї режиму а їм кидають на смерть
- ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ СТАТИ ІНВАЛІДАМИ - бо в нашій державі і так важко а якщо ти інвалід це гірше ні ж смерть
- ЛЮДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ НАФІГА - так так патріотизм і все таке це добре звичайно але коли преференції дістають одні а проблеми інші це говорить людям що нафіг це їм не треба
.....і це лише початок.

а взагалі люди задовбались і хочуть щоб їх відпустили з цього бухенвальда і щоб ЗЕ і його поплічки самі тут жили служили будували і купляли
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14.06.2026 23:06 Відповісти
отже ви пропонуете капітуляцію?
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14.06.2026 23:36 Відповісти
ще скажіть "агент кремля" і тд стандартну штуку. Я пропоную піймати і кинути на передову тих хто тупо рже з нас. Весь 95 квартал, лисого що ржав десятки років і тд
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14.06.2026 23:49 Відповісти
Т.е. люди выбирают во власть во время войны веселого шута и не хотят нести ответственности за свой выбор? Так выходит?

Смотрите. Зеленского выбрало 13.5 миллионов человек. Причем, согласно социологии большинство из них было в возрасте от 18 до 35 лет. Отбросим женщин, стариков и немощных и получим минимум 4-5 миллионов здоровых и молодых лбов в возрасте 21-38 лет на момент вторжения. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих зеленых "патриотов" как не было, так и нет. Где они? А на фронте 50% заполнения штата бригад. Странно это как-то, не находите? Какая-то странно виртуальная поддержка и ответственность за свой выбор выходит. Или это другое?
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15.06.2026 00:05 Відповісти
Але, контракти, укладені до цього, юридично теж - контракти. А там теж багато чого розписано.
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14.06.2026 23:30 Відповісти
 
 