Міноборони про трансформацію військової служби: Пріоритети – підсилити першу лінію оборони та базове забезпечення для тих, хто в тилу
Міноборони опублікувало відповіді на найбільш поширені питання щодо трансформації Сил оборони.
Про це йдеться на сайті оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо трансформації Сил оборони. Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте — тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так і відстрочок. Держава бачить цінність того, що ви робите. Кожен день на позиції. Кожен штурм. Кожне рішення командира", - сказано в повідомленні.
- Коли відпустять тих, хто давно у війську?
За завданням президента, вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих хто служить і з 2014, і з 2022. У першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових.
- Коли опублікують текст постанови і всі зміни стануть чинними?
Постанови були прийняті в пʼятницю (12 червня, - ред.), тож чекаємо на підпис та публікацію. Документи будуть опубліковані - і з того моменту зміни набудуть чинності.
- Чому не збільшили базове грошове забезпечення, а доплати зросли не в усіх?
Це перший етап трансформації Сил оборони, пріоритети якого - підсилити першу лінію та базове грошове забезпечення для тих, хто в тилу. У першу чергу зростають зарплати у тих, хто більше ризикує власним життям. А це - перша лінія оборони. В середньому - 300 тисяч гривень. Базове грошове забезпечення збільшили з 20 до 30 тисяч гривень - за рахунок тилової надбавки у 10 тисяч гривень.
Щоб знайти кошти на перший етап, Міністерство оборони використало наявні ресурси.
- Які будуть виплати у випадку поранення?
Якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати — це 100 тисяч гривень на місяць. Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування.
Після отримання поранення ви можете залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині. Нормативно-правовими актами і зараз це передбачено. В експериментальній постанові теж це зазначено.
- Який сенс підписувати контракт, якщо зараз я маю такі ж виплати?
Контракт - це не тільки про виплати. Вперше зʼявляються чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки, відповідно до вашого бойового досвіду. Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям.
"Контрактна армія з чіткими правилами — це не лише справедливість. Це сильніша позиція України", - зазначили у Міноборони.
Старт комплексної реформи армії
Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.
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Щось не має черг "контрактників"... Сирський зі своїми "полками", воює так, ніби "ресурс" мобілізованих безкінечний.
Люди фізично втомлені побиті морально спустошені.Відїбіться від людей !!!
В нас з мільйоної армії 70% вже або тилові або на тилових посадах.Бо поранення вже не дозволяє бути в зоні виконная.І далі гребете обмежених робите мильні пузирі по посадах в тилових бригадах тай в і бойових.Навмисне запихування штаток всі чудово розуміють на що це робиться.
З цих тилових вже хоч завтра прибирай 50% особового складу бо вони проїдають кошти армії це десятки мільярдів доларів !!!!Але ніііі ви навмисно робите цей мильний пузирь.А оця дурня з контрактами запізнилася на 2 роки як мінімум.Провалили рерутінг по набору контрактників іноземців.А зараз робите усмішку при міні.Вже дурню зрозуміло що іноземцю простіше заплатити і якщо він загине нічого платити не потрібно.Це економія знову ж таки на десятки мільярдів коштів.а ГОЛОВНЕ ЦЕ ЖИТТЯ НАШИХ ЛЮДЕЙ !Але ніі вам срати на все саме цими контрактами ви відверто показуєте що воюй дурачок отримаєш знакочк ще купу років.Ні і знову ні йдіть в сраку !!!
Як би не "занєпокоєнность" всранського і його дебіляток "відосіками" штурмів при ПОВНОМУ поХУДізмі до реалій війни а тільки орієнтація на жОПіар
Ось головні проблеми
- ЛЮДИ ХОЧУТЬ ЖИТИ. Люди бачать що тцкуни живуть багато, лікарі, поліцаї, холуї режиму а їм кидають на смерть
- ЛЮДИ НЕ ХОЧУТЬ СТАТИ ІНВАЛІДАМИ - бо в нашій державі і так важко а якщо ти інвалід це гірше ні ж смерть
- ЛЮДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ НАФІГА - так так патріотизм і все таке це добре звичайно але коли преференції дістають одні а проблеми інші це говорить людям що нафіг це їм не треба
.....і це лише початок.
а взагалі люди задовбались і хочуть щоб їх відпустили з цього бухенвальда і щоб ЗЕ і його поплічки самі тут жили служили будували і купляли
Смотрите. Зеленского выбрало 13.5 миллионов человек. Причем, согласно социологии большинство из них было в возрасте от 18 до 35 лет. Отбросим женщин, стариков и немощных и получим минимум 4-5 миллионов здоровых и молодых лбов в возрасте 21-38 лет на момент вторжения. Только вот в ТЦК почему-то очередей этих зеленых "патриотов" как не было, так и нет. Где они? А на фронте 50% заполнения штата бригад. Странно это как-то, не находите? Какая-то странно виртуальная поддержка и ответственность за свой выбор выходит. Или это другое?