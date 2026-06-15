Более 57 000 уничтоженных целей: эффективность украинской ПВО в течение мая удерживалась на уровне 88%, - ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Подразделения Сил обороны Украины демонстрируют высокую и стабильную результативность в отражении российских воздушных атак. Несмотря на беспрецедентную интенсивность налетов в весенний период 2026 года, показатель сбиваемых вражеских целей держится в пределах 88–90%.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщили главный научный сотрудник управления Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Александр Заруба и офицер отдела взаимодействия со СМИ Управления по связям с общественностью ГУК ВСУ майор Андрей Ковалев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Эффективность ПВО и уничтоженные цели

В частности, по итогам мая 2026 года общая эффективность перехвата российских ракет и дронов составила более 88%. В течение месяца украинские защитники неба ликвидировали уже более 57 000 вражеских средств воздушного нападения.

Таких показателей удается достигать благодаря комплексному подходу:

Развертыванию глубоко эшелонированной системы обороны;

Активному внедрению и применению сетей акустических датчиков;

Массовому и эффективному использованию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

Превентивным ударам Сил обороны по военной инфраструктуре на территории РФ.

Часть средств воздушного нападения все же достигает целей

В то же время военные отмечают, что удерживать такие высокие показатели становится все труднее из-за постоянной технологической эволюции средств воздушного нападения противника. Россия ведет войну "на изнурение", используя дешевые дроны для перегрузки нашей ПВО и атакуя гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда ударные беспилотники используются противником в качестве воздушных платформ-носителей для сбрасывания противопехотных или противотанковых мин, кассетных боеприпасов и даже запусков FPV-дронов.

Часть средств благодаря этим обновлениям все же достигает целей. Кроме того, серьезную опасность для людей представляют обломки при сбивании ракет и БПЛА, а также взрывоопасные ловушки, которые они сбрасывают при падении.

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