В Украине День Сил беспилотных систем ВСУ будут отмечать 11 июня

Президент Владимир Зеленский учредил День сил беспилотных систем ВСУ. Теперь его будут ежегодно отмечать 11 июня.

Указ №485/2026 появился на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Решение принято с учетом роли Сил беспилотных систем "в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины", а также с целью зарождения новых военных традиций. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди прокомментировал учреждение официального праздника в честь его подразделения.

Ровно год назад – 11 июня 2025 года – было создано Группирование Сил беспилотных систем, в состав которого вошли 12 боевых подразделений.

Бровди привел результаты работы подразделения за это время: поражено 350 000 вражеских целей и ликвидировано 100 000 российских военных.

Сначала возглавил Силы беспилотных систем Вадим Сухаревский, а 3 июня 2025 года командиром стал Роберт "Мадяр" Бровди.

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