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Новости День сил беспилотных систем обороны ВСУ
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В Украине День Сил беспилотных систем ВСУ будут отмечать 11 июня

В Украине 11 июня будут отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ

Президент Владимир Зеленский учредил День сил беспилотных систем ВСУ. Теперь его будут ежегодно отмечать 11 июня.

Указ №485/2026 появился на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

Решение принято с учетом роли Сил беспилотных систем "в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины", а также с целью зарождения новых военных традиций. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Подробнее о СБС

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди прокомментировал учреждение официального праздника в честь его подразделения.

  • Ровно год назад – 11 июня 2025 года – было создано Группирование Сил беспилотных систем, в состав которого вошли 12 боевых подразделений.
  • Бровди привел результаты работы подразделения за это время: поражено 350 000 вражеских целей и ликвидировано 100 000 российских военных.

Сначала возглавил Силы беспилотных систем Вадим Сухаревский, а 3 июня 2025 года командиром стал Роберт "Мадяр" Бровди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 25 нефтяных объектов в течение 40 суток поразили Силы беспилотных систем, - командующий Мадяр. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24475) праздник (1628) ВСУ (7805) Силы беспилотных систем (517)
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Ого, це вже завтра!)
Сподіваюсь вони його зкстрінуть новими досягненнями і нас потішать!)
Допомогай вам Боже і Воїнство Небесне🙏
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10.06.2026 19:29 Ответить
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10.06.2026 19:29 Ответить
Донат для СБС і бокал за СБС !
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10.06.2026 19:36 Ответить
значить щось на завтра дуже гарне заготовлено.
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10.06.2026 20:11 Ответить
На мою думку було б логічніше в день розйобу кацапської стратегічної авіації. Але, в будь якому випадку добре
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10.06.2026 20:32 Ответить
 
 