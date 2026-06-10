В Украине День Сил беспилотных систем ВСУ будут отмечать 11 июня
Президент Владимир Зеленский учредил День сил беспилотных систем ВСУ. Теперь его будут ежегодно отмечать 11 июня.
Указ №485/2026 появился на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
Решение принято с учетом роли Сил беспилотных систем "в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины", а также с целью зарождения новых военных традиций. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди прокомментировал учреждение официального праздника в честь его подразделения.
- Ровно год назад – 11 июня 2025 года – было создано Группирование Сил беспилотных систем, в состав которого вошли 12 боевых подразделений.
- Бровди привел результаты работы подразделения за это время: поражено 350 000 вражеских целей и ликвидировано 100 000 российских военных.
Сначала возглавил Силы беспилотных систем Вадим Сухаревский, а 3 июня 2025 года командиром стал Роберт "Мадяр" Бровди.
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Сподіваюсь вони його зкстрінуть новими досягненнями і нас потішать!)
Допомогай вам Боже і Воїнство Небесне🙏