В Україні День Сил безпілотних систем ЗСУ відзначатимуть 11 червня
Президент Володимир Зеленський встановив День Сил безпілотних систем ЗСУ. Тепер його щорічно відзначатимуть 11 червня.
Указ №485/2026 зʼявився на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Рішення ухвалене з огляду на роль Сил безпілотних систем "у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України", а також з метою започаткування нових військових традицій. Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Більше про СБС
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував заснування офіційного свята на честь його підрозділу.
- Рівно рік тому – 11 червня 2025 року – було створено Угруповання Сил безпілотних систем, до складу якого увійшли 12 бойових підрозділів.
- Бровді навів результати роботи підрозділу за цей час: уражено 350 000 ворожих цілей та ліквідовано 100 000 російських військових.
Спочатку очолив Сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром став Роберт "Мадяр" Бровді.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюсь вони його зкстрінуть новими досягненнями і нас потішать!)
Допомогай вам Боже і Воїнство Небесне🙏