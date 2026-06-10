В Україні День Сил безпілотних систем ЗСУ відзначатимуть 11 червня

Президент Володимир Зеленський встановив День Сил безпілотних систем ЗСУ. Тепер його щорічно відзначатимуть 11 червня.

Указ №485/2026 зʼявився на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Рішення ухвалене з огляду на роль Сил безпілотних систем "у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України", а також з метою започаткування нових військових традицій. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді прокоментував заснування офіційного свята на честь його підрозділу.

Рівно рік тому – 11 червня 2025 року – було створено Угруповання Сил безпілотних систем, до складу якого увійшли 12 бойових підрозділів.

Бровді навів результати роботи підрозділу за цей час: уражено 350 000 ворожих цілей та ліквідовано 100 000 російських військових.

Спочатку очолив Сили безпілотних систем Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром став Роберт "Мадяр" Бровді.

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