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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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СБС ліквідували російського офіцера, який доповідав Путіну про взяття Сіверська та "злочини" ЗСУ. ВIДЕО

Оператори 20-ї бригади безпілотних систем "К-2" ліквідували російського офіцера, уродженця Калмикії Нарана Очір-Горяєва, який доповідав російському диктатору Володимиру Путіну про захоплення Сіверська Донецької області.

Відео з моментом удару по окупанту показав командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Мадяр підтвердив, що окупанта ліквідували в ніч проти 4 червня на околиці Сіверська на Донеччині. Він також опублікував відео з моментом удару FPV-дрона по машині, в якій перебував Очір-Горяєв.

оїхав калмик до Києва. Відплатою за Сіверськ, у пакунку. Це ж треба так марити, щоб точки евака у "днр" Києвом йменувати. Облизня ловіть, хробаки, а не Київ", - прокоментував командувач СБС.

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Більше про окупанта

Про смерть Очір-Горяєва ще 5 червня повідомив глава Калмикії Бату Хасіков, не уточнюючи обставин.

  • Як писали росЗМІ, до війни Очір-Горяєв служив у ДАІ, після 2022 року брав участь у боях за Соледар і Сіверськ. Нагороду "Герой Росії" він отримав у грудні 2025 року.

Популярність він здобув 19 грудня 2025 року на прямій лінії Путіна. Очір-Горяєв розповів про взяття Сіверська: стверджував, що ЗСУ нібито розстрілювали мирних жителів міста, а місцеві "потайки слухали російське радіо і чекали на Росію". Путін неодноразово звертався до нього під час програми. Після прямої лінії Путін взяв його з собою на зустріч із волонтерами.

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Автор: 

армія рф (21249) ліквідація (4788) Донецька область (11310) Бровді Роберт Мадяр (133) Сили безпілотних систем (521) Сіверськ (217) 20 окрема бригада безпілотних систем К-2 (14)
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Топ коментарі
+8
Ще одному аленю хлопці допомогли копита відкинути.
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10.06.2026 19:04 Відповісти
+7
Думаю, ему у кабздона нормально будет. Как минимум оба они слегка подрезанные.
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10.06.2026 18:56 Відповісти
+4
І цього лаптєголового до Кобзона....
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10.06.2026 19:12 Відповісти
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Думаю, ему у кабздона нормально будет. Как минимум оба они слегка подрезанные.
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10.06.2026 18:56 Відповісти
Пригожин з кувалдою, уже зустрів дурня *************!!
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10.06.2026 19:21 Відповісти
Знову бурят? І він вважає себе "ісконно руськім"🤦
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10.06.2026 18:58 Відповісти
Ні, це з сруськіх бурятів, перевертні з колонії!!
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10.06.2026 19:22 Відповісти
Не бурят, а калмик; але все одно--руцкій.
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10.06.2026 19:25 Відповісти
Ще одному аленю хлопці допомогли копита відкинути.
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10.06.2026 19:04 Відповісти
Про райські кущі чув, про співаючих гурій чув, в про стадо оленів хтось розкаже?
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10.06.2026 19:07 Відповісти
І цього лаптєголового до Кобзона....
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10.06.2026 19:12 Відповісти
колонізовані дебіли калмики їдуть за тисячі кілометрів від рідного краю воювати з тими хто їм нічого не зробив ...
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10.06.2026 19:21 Відповісти
Звпитаня ,чому народи,нації які живуть на тереторії мордору видають себе за уZZкіх? В них що не має національної гордості?
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10.06.2026 19:22 Відповісти
"Ну нічего, я сєбе новую чурку найду" - подумав путін.
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10.06.2026 19:28 Відповісти
Кто то из местных,из тех которые типа ,,слушали русское радио и ждали росию,,помогли навести дроны
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10.06.2026 19:33 Відповісти
Хєрой війни перетворився на гарного руцкава. Пекло чекає на тебе, калмик!
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10.06.2026 19:39 Відповісти
Згорів на роботі...
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10.06.2026 20:18 Відповісти
 
 