СБС ліквідували російського офіцера, який доповідав Путіну про взяття Сіверська та "злочини" ЗСУ. ВIДЕО

Оператори 20-ї бригади безпілотних систем "К-2" ліквідували російського офіцера, уродженця Калмикії Нарана Очір-Горяєва, який доповідав російському диктатору Володимиру Путіну про захоплення Сіверська Донецької області.

Відео з моментом удару по окупанту показав командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Мадяр підтвердив, що окупанта ліквідували в ніч проти 4 червня на околиці Сіверська на Донеччині. Він також опублікував відео з моментом удару FPV-дрона по машині, в якій перебував Очір-Горяєв.

"Доїхав калмик до Києва. Відплатою за Сіверськ, у пакунку. Це ж треба так марити, щоб точки евака у "днр" Києвом йменувати. Облизня ловіть, хробаки, а не Київ", - прокоментував командувач СБС.

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Про смерть Очір-Горяєва ще 5 червня повідомив глава Калмикії Бату Хасіков, не уточнюючи обставин.

Як писали росЗМІ, до війни Очір-Горяєв служив у ДАІ, після 2022 року брав участь у боях за Соледар і Сіверськ. Нагороду "Герой Росії" він отримав у грудні 2025 року.

Популярність він здобув 19 грудня 2025 року на прямій лінії Путіна. Очір-Горяєв розповів про взяття Сіверська: стверджував, що ЗСУ нібито розстрілювали мирних жителів міста, а місцеві "потайки слухали російське радіо і чекали на Росію". Путін неодноразово звертався до нього під час програми. Після прямої лінії Путін взяв його з собою на зустріч із волонтерами.

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