Підрив авто у Підмосков’ї: імовірно, ліквідований начальник ГРАУ Міноборони РФ Давидов

Ліквідованим росіянином у підмосковній Балашисі міг бути полковник ЗС РФ Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко, а також пише російський Telegram-канал"ВЧК-ОГПУ", який пов'язують із російськими силовиками, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі підриву автівки

Раніше телеграм-канали писали, що загиблий — генерал-лейтенант. За інформацією російського пабліка, підірваний позашляховик належав безпосередньо Давидову, який придбав уживану машину у 2024 році.

Вибух стався в мікрорайоні Авіаторів — житловому кварталі Міноборони РФ, де живуть російські військові та їхні родини. Торік на сусідній вулиці підірвали авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу російських Збройних сил Ярославом Москаликом.

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Що відомо про Давидова?

Зазначається, що понад 15 років тому Давидов очолював Центральне випробувальне технічне бюро при 51-му арсеналі ГРАУ Міноборони РФ у Володимирської області, а згодом став керівником усього Головного ракетно-артилерійського управління.

Також вказано, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він неодноразово їздив на тимчасово окуповану територію Луганської області.

На початку повномасштабного вторгнення Давидов мав звання полковника і відповідав за постачання ракетного озброєння й артилерійських боєприпасів.

Якщо інформація про загибель підтвердиться, це буде вже четвертий випадок ліквідації офіцера такого рівня в тилу Росії від початку 2022 року.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у підмосковній Балашисі зранку 9 червня 2026 року вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту є загиблий.