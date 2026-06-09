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Новини Ліквідація військового командування РФ
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Підрив авто у Підмосков’ї: імовірно, ліквідований начальник ГРАУ Міноборони РФ Давидов

Дамір Давидов

Ліквідованим росіянином у підмосковній Балашисі міг бути полковник ЗС РФ Дамір Давидов, який очолював управління постачання ракет і боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко, а також пише російський Telegram-канал"ВЧК-ОГПУ", який пов'язують із російськими силовиками, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі підриву автівки

Раніше телеграм-канали писали, що загиблий — генерал-лейтенант. За інформацією російського пабліка, підірваний позашляховик належав безпосередньо Давидову, який придбав уживану машину у 2024 році.

Вибух стався в мікрорайоні Авіаторів — житловому кварталі Міноборони РФ, де живуть російські військові та їхні родини. Торік на сусідній вулиці підірвали авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу російських Збройних сил Ярославом Москаликом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Підмосков’ї підірвали авто з російським генералом, - Стерненко

Що відомо про Давидова?

Зазначається, що понад 15 років тому Давидов очолював Центральне випробувальне технічне бюро при 51-му арсеналі ГРАУ Міноборони РФ у Володимирської області, а згодом став керівником усього Головного ракетно-артилерійського управління.

Також вказано, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він неодноразово їздив на тимчасово окуповану територію Луганської області.

  • На початку повномасштабного вторгнення Давидов мав звання полковника і відповідав за постачання ракетного озброєння й артилерійських боєприпасів.

Якщо інформація про загибель підтвердиться, це буде вже четвертий випадок ліквідації офіцера такого рівня в тилу Росії від початку 2022 року.

Читайте також: У РФ заявили про затримання в Дубаї виконавця замаху на генерала ГРУ Алексєєва

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у підмосковній Балашисі зранку 9 червня 2026 року вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту є загиблий.

Автор: 

армія рф (21231) вибух (4737) ліквідація (4784) Підмосков’я (56) росія (70371) Міноборони рф (742)
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Топ коментарі
+4
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09.06.2026 20:46 Відповісти
+3
У пеклі чергове поповнення...
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09.06.2026 20:46 Відповісти
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09.06.2026 20:50 Відповісти
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А наших пропогандисты сказали что генерала грохнули, в сети даже ходили слухи что Лапина, а этих полковников у кацапов хоть жопой жуй
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09.06.2026 20:43 Відповісти
Є такі полковники що вартують декілька генералів, тим паче посада явно генеральська, тобто невдовзі міг і генерала отримати, але щось пішло не так...
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09.06.2026 20:51 Відповісти
Здох максім і х...й з ним
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09.06.2026 20:43 Відповісти
У пеклі чергове поповнення...
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09.06.2026 20:46 Відповісти
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09.06.2026 20:46 Відповісти
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09.06.2026 20:50 Відповісти
Проклятий самогубець!
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09.06.2026 20:57 Відповісти
Есть версия, шо оприходовали зама главкома ВКС генерала максимцева
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09.06.2026 20:58 Відповісти
Ото ж... Бензину га бегзоколонці нема, переобладнують авто з бензину на газ і от результат... Не дотримуються ХІнІрали техніки безпеки...
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09.06.2026 20:59 Відповісти
Порада туркменам-починайте, першими, різати вуха кацапам...
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09.06.2026 21:06 Відповісти
У Балашихі наібільший завод з виготовлення чорних пакувальних мішків("МирПак"),працюю в 3 зміни за планом СВО,привезуть з конвеєра з георгіївською стрічкою
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09.06.2026 21:28 Відповісти
"який придбав уживану машину у 2024 році. Джерело: https://censor.net/ua/n4007580" Ясно, і унітаз теж вживаний, "придбав". Мародер кінчив по законах війни
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09.06.2026 21:29 Відповісти
Какая досада - не успел дослужиться до генерала.
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09.06.2026 22:10 Відповісти
Какая досада - не успел дослужиться до генерала.
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09.06.2026 22:11 Відповісти
 
 