У РФ заявили про затримання в Дубаї виконавця замаху на генерала ГРУ Алексєєва

В ОАЕ затримали й передали Росії підозрюваного в замаху на першого заступника начальника ГРУ РФ Володимира Алексєєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії.

Що відомо?

Так, ФСБ зазначає, що затримано виконавця замаху на генерала Алексєєва, також ФСБ спільно з МВС встановила його пособників.

Виконавець замаху

Повідомляється, що безпосереднім виконавцем був громадянин Росії Л. Корба, його затримали за сприяння партнерів з ОАЕ і передали Росії.

У СК РФ заявили, що виконавець замаху на генерала Алексєєва – уродженець Тернопільської області Української РСР, і нині громадянин Росії.

Він залишив Росію за кілька годин після скоєння злочину.

Пособники

Пособниками називають росіян В. Васіна та З. Серебрицьку. Зазначається, що Васіна затримали у Москві, а Серебрицька виїхала в Україну.

