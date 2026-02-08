У РФ заявили про затримання в Дубаї виконавця замаху на генерала ГРУ Алексєєва
В ОАЕ затримали й передали Росії підозрюваного в замаху на першого заступника начальника ГРУ РФ Володимира Алексєєва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії.
Що відомо?
Так, ФСБ зазначає, що затримано виконавця замаху на генерала Алексєєва, також ФСБ спільно з МВС встановила його пособників.
Виконавець замаху
Повідомляється, що безпосереднім виконавцем був громадянин Росії Л. Корба, його затримали за сприяння партнерів з ОАЕ і передали Росії.
У СК РФ заявили, що виконавець замаху на генерала Алексєєва – уродженець Тернопільської області Української РСР, і нині громадянин Росії.
Він залишив Росію за кілька годин після скоєння злочину.
Пособники
Пособниками називають росіян В. Васіна та З. Серебрицьку. Зазначається, що Васіна затримали у Москві, а Серебрицька виїхала в Україну.
Що передувало?
- У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.
- Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито причетна до замаху на заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва.
Просто тут медійно гучніше - це сам розробник операцій гру/СРУ.рф
"Інформація про загибель Кузьмінова з'явилася в Telegram-каналах і ЗМІ 19 лютого 2024 року, пізніше https://gordonua.com/ukr/news/military-actions/rosijskoho-pilota-kuzminova-jakij-perehnav-vertolit-vks-rf-ubili-v-ispaniji-hur-mo-1698302.html її підтвердили "ГОРДОН" джерела в ГУР, але подробиць не надали. За даними ЗМІ, Кузьмінова було вбито в Аліканте 13 лютого. За наявними даними, у нього стріляли від п'яти до 12 разів, а потім, за деякими даними, переїхали автомобілем. " -це цитата від "Гордона".
Аж в Дубаі!?
І одразу - Сибіга спростував звинувачення у замаху на Алексєєва
Українці так вже давно не працюють...
Хай би людина собі летіла куди хотіла...
Навіть якщо кіллер - люди ж не посираждали від його акції..
