У РФ заявили про затримання в Дубаї виконавця замаху на генерала ГРУ Алексєєва

В ОАЕ затримали й передали Росії підозрюваного в замаху на першого заступника начальника ГРУ РФ Володимира Алексєєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на ФСБ Росії.

Що відомо?

Так, ФСБ зазначає, що затримано виконавця замаху на генерала Алексєєва, також ФСБ спільно з МВС встановила його пособників.

Виконавець замаху

Повідомляється, що безпосереднім виконавцем був громадянин Росії Л. Корба, його затримали за сприяння партнерів з ОАЕ і передали Росії.

У СК РФ заявили, що виконавець замаху на генерала Алексєєва – уродженець Тернопільської області Української РСР, і нині громадянин Росії.

Він залишив Росію за кілька годин після скоєння злочину.

Пособники

Пособниками називають росіян В. Васіна та З. Серебрицьку. Зазначається, що Васіна затримали у Москві, а Серебрицька виїхала в Україну.

Що передувало?

  • У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.
  • Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито причетна до замаху на заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва.

Топ коментарі
Сподіваюсь іран розвалить дубай вщент при американській атаці. Тупо місто-шльондра
08.02.2026 14:08 Відповісти
Їх впізнали по фотографіях, які вони необачно опублікували в соцмережах.
08.02.2026 14:20 Відповісти
Як оперативно. Херня про цього старого пердуна вже добу гуляє по інтернету. У кацапів як завжди. Обстава рівня дитсадка. Дебіли.
08.02.2026 14:07 Відповісти
То може треба пару спортсменів з оае на олімпіаді застрілити за таке?
08.02.2026 14:06 Відповісти
Сподіваюсь іран розвалить дубай вщент при американській атаці. Тупо місто-шльондра
08.02.2026 14:08 Відповісти
Тільки за.
08.02.2026 14:10 Відповісти
Вуйку, ти повірив кацаппрессу???
08.02.2026 14:43 Відповісти
Я забагато знаю про дубай
08.02.2026 14:45 Відповісти
До чого тут Дубай??? Дубай це фон, картинка.
08.02.2026 14:46 Відповісти
Кацапи прямо кажуть що мають вплив на дубай, значить хай буде знищений.
08.02.2026 14:53 Відповісти
Якщо це правда, то це вже другий провал СБУ у організації відходу виконавців після виконання завдання. Перший був з пілотом гелікоптера, який він перегнав в Україну. Два провали підряд навіюють на роздуми. Є висока імовірність, що в СБУ діє агент ФСБ, який має доступ до секретних операцій.
08.02.2026 15:35 Відповісти
Мені здається, було більше всяких прикрих затримань (((((
Просто тут медійно гучніше - це сам розробник операцій гру/СРУ.рф
08.02.2026 15:41 Відповісти
А якщо Україна не причетна ,тоді шо,балабол
08.02.2026 15:50 Відповісти
Та мы помним как Бабченка застрелили, так что не надо хныкать за пилота.
08.02.2026 16:53 Відповісти
Не "фантазуй"... Пілот вертольота, у "проколі" винен сам - бо написав своїй "подрузі" колишній, як він "круто прибарахлився"... А ФСБ перехопила це повідомлення, і вичислила хвастуна... А з теперішнім інцидентом, ще розібраться треба - кацапам збрехать, і "назначить винаватава" - як два пальці обісцять...
08.02.2026 17:34 Відповісти
В тебе якась вибіркова довірливість до лаптєногих: в одному випадку ти їм беззастережно довіряєш, а в другому категорично відмовляєшся їм вірити. Ти вже якось визначся відносно позиції до лаптєногих.
08.02.2026 17:56 Відповісти
У чому моя "беззастережна довіра"? Назви приклади... І в чому моя "категорична відмова"? Я стараюся аналізувать відомі мені факти, і звірять їх, через КІЛЬКА джерел... Коли це зроблено, можна робить якийсь висновок... В даному випадку (для мене), інформації недостатньо...
08.02.2026 18:09 Відповісти
Ти беззастережно віриш, що Кузьминова, пілота гелікоптера виявили після намагання встановити зв'язок з подругою в Росії. А якщо це брехня лаптєногих, які, можливо, хочуть відвести підозру від глибоко законспірованого крота в СБУ? Я б на місці керівництва СБУ провів позачергову перевірку. Виявив же Малюк в свій час крота, що займав високу посаду в СБУ ( потім держав його за шиворот перед відеокамерами). Кузьминова в жодному випадку не треба було відпускати в Іспанію. З грошима міг би спокійно жити в Ужгороді і був би живий. Це груба помилка СБУ.
08.02.2026 18:47 Відповісти
По-перше, це ОФІЦІЙНА ВЕРСІЯ СБУ. Ти вважаєш, що СБУ працюе на ФСБ? Тоді надай докази на підтвердження твого припущення... По-друге, дана програма передбачала надання вибору майбутнього місця проживання перебіжчика - він приймав рішення САМ...
08.02.2026 18:54 Відповісти
Не видумуй: не було ніякої офіційної версії СБУ, тим більше,що цю операцію проводило ГУР , а не СБУ.
"Інформація про загибель Кузьмінова з'явилася в Telegram-каналах і ЗМІ 19 лютого 2024 року, пізніше https://gordonua.com/ukr/news/military-actions/rosijskoho-pilota-kuzminova-jakij-perehnav-vertolit-vks-rf-ubili-v-ispaniji-hur-mo-1698302.html її підтвердили "ГОРДОН" джерела в ГУР, але подробиць не надали. За даними ЗМІ, Кузьмінова було вбито в Аліканте 13 лютого. За наявними даними, у нього стріляли від п'яти до 12 разів, а потім, за деякими даними, переїхали автомобілем. " -це цитата від "Гордона".
08.02.2026 19:05 Відповісти
Оце "аргумент" - "від Гордона"... Для мене Гордон - брехун і маніпулятор... І у мене є підозри, що він - черговий "козачок засланий", від ФСБ...
ВСЕ... Далі наша полеміка не має сенсу...
08.02.2026 19:12 Відповісти
Твоє відношення до Гордона- це твоя особиста справа. Я поважаю будь-яку чесну позицію.
08.02.2026 19:16 Відповісти
Я тобі відповів...
08.02.2026 19:21 Відповісти
Приємно було поспілкуватися.
08.02.2026 19:22 Відповісти
З пілотом гелікоптера операція відходу якраз успішна. Те, що його вже в Іспанії вбили, коли він порушив рекомендації українських спецслужб, жив на широку ногу, особливо не переховувався, викликав з Раші свою подругу, це його особиста провина.
08.02.2026 18:13 Відповісти
Це повторення російської версії вбивства Кузьмінова, можливо, щоб не палити свого крота в українських спецслужбах.
08.02.2026 19:10 Відповісти
Сумніваюся що вам було приємно.
08.02.2026 20:16 Відповісти
Ввічливість дається так дешево, а ціниться так дорого.
08.02.2026 20:20 Відповісти
Те, що ви написали, називається - тупа конспірологія. Кузьмінова переправили у безпечну країну, де йому не загрожувала екстрадиція. Отже, операція по його евакуації пройшла успішно. На цьому крапка. Що там відбувалось далі, це вже інша історія, можливо і справді в спецслужбах є кріт, який повідомив про місце перебування пілота. Тому, тим більше йому потрібно було бути обережним.
08.02.2026 22:24 Відповісти
На чому крапка? Вбили людину, яка згодилася спіробітничати з уккраїнськими спецслужбами і які цій людині гарантували безпеку. Хто після цього з росіян буде спіробітничати з цими конторами, СБУ і ГУР, якщо вони не здатні захистити своїх агентів? Якщо контора солідна вона робить все можливе і забепечує охорону підопічного аж до найменших дрібниць . Так роблять в ЦРУ. На цьому крапка- так може сказати тільки відвертий тормоз.
09.02.2026 01:40 Відповісти
Крапка у тому, що коли ми говоримо про операцію відходу, ми маємо на увазі доставлення агента до країни, де він опиниться у максимально можливій небезпеці. В Україну Кузьмінова доставили. На цьому опрерація відходу закінчилась! Українські спецслужби не можуть охороняти всіх агентів пожиттєво, тим більше коли людина сама відмовляється від такої охорони. Як ми бачимо, Кузьмінов опинився в Іспанії, це не могло вібдутись без його бажання. Охороняти колишнього агента в Іспанії українські спецслужби не мають ніякої можливості, ні фізичної, ні юридичної.
09.02.2026 02:28 Відповісти
Ну така собі максимальна безпека...знаючи що за місто Аліканте і скількі там кацапів проживає і трется...то що пілот можливо сам винен а може і нье...
09.02.2026 11:35 Відповісти
Так це ж сам Кузьмінов вибрав Аліканте, як місце для життя, а не українські спецслужби його там поселили.
09.02.2026 18:59 Відповісти
Ви помиляєтесь. Пілот сам себе здав. Захотів в Іспанію, а йому пропонували в Україні жити. Потім попереджували про контакти і конспірацію. Пілот почав переписуватись зі своєю бувшою з оркостану, вона випитала всі його координати. Він чекав її в гості. То хто йому винен? Під спідницею тримати ми його не могли. Плюс почав побухувати так нехило…
08.02.2026 20:22 Відповісти
Звідки інформація? Від ФСБ? Секта віруючих інформації від ФСБ?
08.02.2026 20:31 Відповісти
"Звідки інформація?"... 🤣🤣🤣 Інформація з самого факту, що його вбили не в Україні, де він перебував після операції евакуації, а в Іспанії.
08.02.2026 22:27 Відповісти
Він купив житло на півдні Іспанії, здається Валенсія.
08.02.2026 23:04 Відповісти
Я про це і пишу у відповідь на коментар конспіролога вище.
08.02.2026 23:12 Відповісти
Не мели лишнього. Цю інформацію публікували у відкритому доступі.
08.02.2026 23:03 Відповісти
О , мадам переходить на хамовитий тон? На Цензорі знають, як я розмовляю з хамовитими. Для особливо розумово обдарованої: вкажи джерело інформації, згідно з якою про місцеперебування Кузминова дізналися з дзвінка до бувшої. Ти ж розумієш, що про цей дзвінок могло знати тільки ФСБ. Якщо ж про нього знало СБУ чи ГУР і нічого не зробило , щоб змінити місце проживання Кузьминова, то це дикий прокол якоїсь з цих поважних контор, а, може, і обох.
09.02.2026 01:31 Відповісти
до-речі десь в СБУ ходить синок Зрадника баканаФФа... та інші підручні деркачів...
08.02.2026 21:14 Відповісти
На московії чергового епштейна-алєксеева в лампасах, підстрелили, за його члЄном вредітєльство жінкам і дітям!?!?!?
08.02.2026 16:31 Відповісти
08.02.2026 14:07 Відповісти
Цікаво як пані Серебріцкая зусіла прорватися в Україну??? Ахахахах.
08.02.2026 14:41 Відповісти
Вона виявилася фартовою. Її бачили в салоні авто світлого кольору у гідрокостюмі, ластах та акваланзі на одному з КПП під час вʼїзду з неназваної країни.
08.02.2026 15:06 Відповісти
А в кишені у неї була візитка Яроша.
08.02.2026 15:29 Відповісти
Ви забули про будьоновку та парашут.
08.02.2026 16:53 Відповісти
Дякую, але це не мої речі. Хтось іншій забув і мабуть розшукує.
08.02.2026 17:49 Відповісти
Так "малий прикордонний рух'" ("до мами", "к тьощє", "у мєня там брат/сват" і т.п.) ніхто не в силах заборонити...
08.02.2026 15:50 Відповісти
Найрозумніша з усіх трьох. Справжнє прізвище - Антонюк.
08.02.2026 20:33 Відповісти
Це все кацапський фейк у стилі візитка Яроша. ФСБ сваємо папушала за любовниє шалості на старанє.
08.02.2026 21:34 Відповісти
08.02.2026 22:12 Відповісти
Вже й передали кацапам. І ніхто місяцями екстрадицію не вичікував.
08.02.2026 14:07 Відповісти
Так, не те що міндіча...
08.02.2026 14:24 Відповісти
В Міндіча хіба хтось шукає ?
08.02.2026 16:17 Відповісти
Вуйку, ти повірив у той анекдот??? Сприймав тебе мудрішим...
08.02.2026 14:44 Відповісти
Небоже, хоч я і розумний як вутка але в анекдоти вірю.
08.02.2026 15:47 Відповісти
Затримали!?
Аж в Дубаі!?
08.02.2026 14:16 Відповісти
08.02.2026 14:20 Відповісти
Ця новина була ще вчора вранці
І одразу - Сибіга спростував звинувачення у замаху на Алексєєва
08.02.2026 14:23 Відповісти
Обов'язково в рашистських підарів виконавці будуть пов'язані з Україною.А те що алексєєв був пов'язаний з пригожиним і вагнеровці ,можливо,помстились за командирів-упирів.Бомбардування Сирії пов'язане з роботою цього генерала,теж є кому звести рахунки.Жалко що трішки не довели до логічного кінця.Хай ті суки генерали ********** трясуться і оглядаються,горіть їм в пеклі.Кращий вихід для них - самострел.
08.02.2026 14:31 Відповісти
"яка країна - такі і теракти" (с). Там простіше знайти старий "тетешник", ніж старий "скорпіон" або "узі".
08.02.2026 14:38 Відповісти
08.02.2026 14:38 Відповісти
У них і теракт ісламістів у Крокусі умудрилися пов'язати з Україною...
08.02.2026 14:42 Відповісти
на росії мати ім'я "Любомир" - це як мати відтермінований пожиттєвий вирок.
08.02.2026 14:32 Відповісти
Якщо він є виконавцем, то погана була ідея з виводом його в ОАЕ, я якими паРашка глибоко співпрацює...
08.02.2026 14:33 Відповісти
Ну або зразу треба було українського консула просити...
08.02.2026 14:37 Відповісти
Треба глибше копати в СБУ, хто підкинув таку ідею -евакуювати в ОАЕ. Це міг бути дурень, а міг бути і агент ФСБ.
08.02.2026 16:01 Відповісти
Пишут что арабы сняли с регистрации на рейс в Австралию
08.02.2026 16:36 Відповісти
А на нашого Лідора сотні разів пакушалісь і нікого не затримали💩
08.02.2026 14:34 Відповісти
08.02.2026 14:37 Відповісти
Логіка кілера : застрілю і зразу в Дубаї)))Не заляжу десь в глушині,а зразу в глямур))А ****,життя треба прожити саме так)))
08.02.2026 15:04 Відповісти
Логіка кілера : застрілю, "куплю кастюм с атлівом" і зразу в Дубаї...
08.02.2026 15:54 Відповісти
Доброго дня, шановний пан Коцький. По времени вылета из Москвы, пишут, был лучший на Дубаи. А Дубаи, там должна была быть пересадка.
08.02.2026 16:38 Відповісти
Шляхи евакуації виконавця після аттентату продумує організатор, тому в СБУ треба шукати або дурня, або глибоко законспірованого агента ФСБ. Позачергова перевірка всіх зовсім не лишня.
08.02.2026 16:05 Відповісти
Якась повія з Бєларусі,наприклад)
08.02.2026 16:28 Відповісти
Рашка може заявляти що завгодно. Тільки довіри цим заявам - мінус!
08.02.2026 15:08 Відповісти
Фуйня...
08.02.2026 15:11 Відповісти
Пфі... Зараз застрелювати з пістолетів це не модерново, не в тренді, не круто...
Отстой, коротше.
Українці так вже давно не працюють...
Пфі...
08.02.2026 15:36 Відповісти
Багато їм араби допомагають...
Хай би людина собі летіла куди хотіла...
Навіть якщо кіллер - люди ж не посираждали від його акції..
08.02.2026 15:37 Відповісти
Та ну фіг! Тепер будь які "пацючі перегони" за посади в ********** можна списувати на "український слід" і підбирати виконавців з відповідним бекграундом. Вибір великий. Наприклад, народився в Тернопілдьскій області? Ну так це ж автентичний "бєндєровєц".
08.02.2026 16:03 Відповісти
а Серебрицкая уехала в Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3599509
Села в голубой вертолет и улетела из москвы во Львов.
08.02.2026 16:36 Відповісти
визитку Яроша нашли при нем?
08.02.2026 16:43 Відповісти
Не пофарило манкурту з таким прізвищем сісти в літак одразу після теракту. Тепер він признається в усьому; навіть "О чём говорили отец Варлаам с Гришкой Самозванцем на литовской границе".
08.02.2026 18:23 Відповісти
З якого дива "манкурту"? Фільтруй базар.
09.02.2026 01:49 Відповісти
З інфи здатен зробити висновок, коли він отрмав паспорт з куркою-сутантом?
09.02.2026 06:21 Відповісти
Що завадило "залягти на дно" на певний час??
08.02.2026 18:59 Відповісти
Він туди відпочивати після справ праведних полетів?
08.02.2026 19:00 Відповісти
Якщо дійсно виконавця затримали то він кончений дебіл,що не підготував схрон, або шлях.... Навіть не шкода.
08.02.2026 21:21 Відповісти
оае- країна кацапська підстилка
09.02.2026 01:47
 
 