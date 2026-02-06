Україна причетна до замаху на генерала ГРУ Алексєєва, - Лавров

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито причетна до замаху на заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва.

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Цей терористичний акт вкотре підтвердив націленість режиму Зеленського на постійні провокації, спрямовані своєю чергою на зрив переговорного процесу", - зазначив Лавров.

Що передувало?

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник начальника ГРУ Алексєєв, якого зранку підстрелили у Москві, був учасником перемовин щодо виходу з Азовсталі, - Прокопенко. ФОТО

+38
Кацапи причетні до вбивства сотень тисяч громадян України.
06.02.2026 14:36 Відповісти
+35
Докази де, коняка?
06.02.2026 14:35 Відповісти
+31
Непогано було б прикончити самого Лаврова. Заслужив.
06.02.2026 14:41 Відповісти
Докази де, коняка?
06.02.2026 14:35 Відповісти
Непогано було б прикончити самого Лаврова. Заслужив.
06.02.2026 14:41 Відповісти
Та хоть бы они и были - что с того?
06.02.2026 14:48 Відповісти
"це були ВПС Люксембургу" - стандартна відповідь Ізраілю

06.02.2026 15:38 Відповісти
Йому головне копитами постукати.
06.02.2026 16:50 Відповісти
Схоже, що самі ж і розстріляли. Це, якщо, взагалі, були якісь постріли.
06.02.2026 14:36 Відповісти
Кацапи причетні до вбивства сотень тисяч громадян України.
06.02.2026 14:36 Відповісти
А бо шо? Вкуси себе за сраку!
06.02.2026 14:37 Відповісти
Нащо так заморочуватися? Можна було б випустити морозостійких бойових комарів.
06.02.2026 14:37 Відповісти
Коли тебе **** рашиську істоту вбють ?
06.02.2026 14:38 Відповісти
Он хотел навести фламинго на валдай и сорвать этим переговоры. Теперь рашке кизда!
06.02.2026 14:39 Відповісти
Сомалійські пірати або незадоволені буряти .
06.02.2026 14:40 Відповісти
Ето нє ми, нас там нєт.
06.02.2026 14:41 Відповісти
До обстрілу ***** на Валдаї також причетна Україна - казав цей мерин
06.02.2026 14:41 Відповісти
Хай не ******* коняка, просто тимчасове кіллерсько-ліквідаційне перемир'я закінчилось.
06.02.2026 14:42 Відповісти
І до Вас, пане Сергію, теж будемо причетні, навіть не сумнівайтесь!

Загнаних коней пристрілюють, чи не так?
06.02.2026 14:42 Відповісти
В военного во время войны стреляли - ужас какой
06.02.2026 14:44 Відповісти
Все правильно. Хмару іпанутої сарани представляє іпанутий лошать.
06.02.2026 14:44 Відповісти
І шо? Законна ціль. Чи не так, коняко?
06.02.2026 14:44 Відповісти
Канєшна! І до удару по резиденції пуцина теж Україна причетна. І до удару безпілотником по кремлю. До речі, все це - легітимні військові цілі, якщо щось: - два військові злочинці, один центр, дк приймаються військові рішення і один бункер, де тусуютьмя військові злочинці. Де тут проблема, чи тим паче - військовий злочин? 🤔
06.02.2026 14:47 Відповісти
... баби ще наплодять,дебілів.
06.02.2026 14:49 Відповісти
сциш конь? правильно робиш
06.02.2026 14:52 Відповісти
А можна цю сволоту якось притягнути до відповідальності за наклеп? В сенсі,хоч заяву подати на брудний язик? Чи це в наш час нереально. Скільки можна терпіти ці балачки упоротих? Язиком плескають абсолютно безкарно.
06.02.2026 14:54 Відповісти
Вотета паварот!!!
06.02.2026 14:57 Відповісти
06.02.2026 15:01 Відповісти
Ай-яй- яй убили негра! Женщины и дети в Украине не в счёт.
06.02.2026 15:03 Відповісти
Треба відкрити терміновий збір на придбання краплі нікотину для коняки
06.02.2026 15:04 Відповісти
06.02.2026 15:04 Відповісти
Ой,***...!
06.02.2026 15:04 Відповісти
Мразь, тебя тоже ликвидируем в один прекрасный момент.
06.02.2026 15:05 Відповісти
Нам, військове бидло ху... лостану вбивати не можна, а їм українських жінок, дітей і інших мирних громадян можна. Коли вже ця лошадь вівсом отруїться, невже йому білий порошок не досипають
06.02.2026 15:06 Відповісти
Путін, лавров, алексеев,.... "мирные/миролюбивые люди", вся их кодла одни человеколюбы, желающие добра, процветания братскому украинскому народу, который неблагодарен за освобождение...
06.02.2026 15:09 Відповісти
Следствие еще не началось, а лавров уже все знает.
Пист..бол он или один из организаторов покушения?
06.02.2026 15:19 Відповісти
якщо завтра путін не добіжить до чемоданчика та всереться в штани . то лавров буде казати , що теж винний зеленський
06.02.2026 15:24 Відповісти
Террорист обвиняет жертву агрессии в терроризме .... Показательно.
06.02.2026 15:25 Відповісти
06.02.2026 15:27 Відповісти
Кокаїнум
06.02.2026 17:42 Відповісти
Підарів треба мочити скрізь і в паРАШІ також, бо це війна. Добре коли це зробили не ми, а якщо ми то це ще краще. А переговори це всеодно клоунада.
06.02.2026 15:28 Відповісти
І до тебе ублюдка "доберемось" скоро будеш 200
06.02.2026 15:46 Відповісти
от ************....ще звинувать нас в підриві кримського мосту і проведенні операції "Павутина"!!! ....і грізно так, топни копитцем
06.02.2026 15:55 Відповісти
Кацапська коняка у цинізмі собі не зраджує. Замах на генерала на москві--терор. Війна в Україні--лялькова вистава...
06.02.2026 16:08 Відповісти
высказывания кацапских *********, типа лаврова, настолько циничны и лишены какой либо морали или элементарной порядочности, что их лучше даже не цитировать. какая нам от них польза
06.02.2026 16:11 Відповісти
каци пишуть що генерал зіштовхнувся з жінкою на майданчику біля ліфту. і намагався вихопити в неї пістолет. тим не менш вона йому вистрілила і в руку, і в ногу, і в спину

якщо справді так, то дійсно схоже на український слід
06.02.2026 16:17 Відповісти
Спасибо на добром слове
06.02.2026 16:33 Відповісти
А что здесь не так , в чем проблема ? Идет война и на войне к вашему сведения немножко так чуть чуть убивают.
06.02.2026 16:43 Відповісти
Шо за соплі? Це законна військова ціль. Нехер було нападати.
06.02.2026 16:47 Відповісти
Ага, і ще на Обрана "***********", той кип'ятком пісяє.
06.02.2026 16:52 Відповісти
І дай їм Бог здоров'я!
06.02.2026 17:11 Відповісти
А хде даказатейльсва? Эта фсё фотомантаж!
06.02.2026 17:19 Відповісти
і шо
06.02.2026 17:38 Відповісти
А МАСЛО МАСЛЯНЕ ТА Й МАСЛЯНА СКОРО )))
06.02.2026 20:36 Відповісти
Чи не пох що він патякає?..
07.02.2026 12:35 Відповісти
Це кацапи тепер самі будуть знищувати своїх безтолкових генералів, а потім неначе в отмістку бомбити Україну? Це як з валдаєм! І це з цими шахраями і вбивцями якійсь договір підписувати?
07.02.2026 15:51 Відповісти
 
 