Україна причетна до замаху на генерала ГРУ Алексєєва, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито причетна до замаху на заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва.

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Цей терористичний акт вкотре підтвердив націленість режиму Зеленського на постійні провокації, спрямовані своєю чергою на зрив переговорного процесу", - зазначив Лавров.

Що передувало?

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.

