Украина причастна к покушению на генерала ГРУ Алексеева, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы причастна к покушению на заместителя начальника российской военной разведки (ГРУ) Владимира Алексеева.
Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса", - отметил Лавров.
Что предшествовало?
В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.
Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.
Загнаних коней пристрілюють, чи не так?
Пист..бол он или один из организаторов покушения?
якщо справді так, то дійсно схоже на український слід