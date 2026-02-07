Сибіга спростував звинувачення у замаху на Алексєєва

Україна не причетна до замаху на першого заступника начальника ГРУ РФ Володимира Алексєєва.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ не має ніякого відношення до цього нападу", - запевнив Сибіга.

Що передувало?

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито причетна до замаху на заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва.

