Сибіга спростував звинувачення у замаху на Алексєєва
Україна не причетна до замаху на першого заступника начальника ГРУ РФ Володимира Алексєєва.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ не має ніякого відношення до цього нападу", - запевнив Сибіга.
Що передувало?
У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.
Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито причетна до замаху на заступника начальника російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар07.02.2026 09:06 Відповісти Посилання
+12 Володимир Омельянов
показати весь коментар07.02.2026 09:19 Відповісти Посилання
+10 Виктор Шевченко
показати весь коментар07.02.2026 09:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"А где ваши даказательства? Ваши даказательства - не даказательства!..."
- кокаінум.... ©
Зараз шукає інших "хєроїв Сосії".