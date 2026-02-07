Сибига опроверг обвинения в покушении на Алексеева
Украина не причастна к покушению на первого заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Киев не имеет никакого отношения к этому нападению", - заверил Сибига.
Что предшествовало?
В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.
Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы причастна к покушению на заместителя начальника российской военной разведки (ГРУ) Владимира Алексеева.
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий07.02.2026 09:06 Ответить Ссылка
+12 Володимир Омельянов
показать весь комментарий07.02.2026 09:19 Ответить Ссылка
+10 Виктор Шевченко
показать весь комментарий07.02.2026 09:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"А где ваши даказательства? Ваши даказательства - не даказательства!..."
- кокаінум.... ©
Зараз шукає інших "хєроїв Сосії".