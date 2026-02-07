Сибига опроверг обвинения в покушении на Алексеева

Украина не причастна к покушению на первого заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Киев не имеет никакого отношения к этому нападению", - заверил Сибига.

Что предшествовало?

В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы причастна к покушению на заместителя начальника российской военной разведки (ГРУ) Владимира Алексеева.

