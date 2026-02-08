В РФ заявили о задержании в Дубае исполнителя покушения на генерала ГРУ Алексеева

В ОАЭ задержали и передали России подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ России.

Что известно

Так, ФСБ отмечает, что задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников.

Исполнитель покушения

Сообщается, что непосредственным исполнителем был гражданин России Л. Корба, его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали России.

В СК РФ заявили, что исполнитель покушения на генерала Алексеева – уроженец Тернопольской области Украинской ССР, а ныне гражданин России.

Он покинул Россию через несколько часов после совершения преступления.

Пособники

Пособниками называют россиян В. Васина и З. Серебрицкую. Отмечается, что Васина задержали в Москве, а Серебрицкая уехала в Украину.

