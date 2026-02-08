В РФ заявили о задержании в Дубае исполнителя покушения на генерала ГРУ Алексеева
В ОАЭ задержали и передали России подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника ГРУ РФ Владимира Алексеева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ России.
Что известно
Так, ФСБ отмечает, что задержан исполнитель покушения на генерала Алексеева, также ФСБ совместно с МВД установила его пособников.
Исполнитель покушения
Сообщается, что непосредственным исполнителем был гражданин России Л. Корба, его задержали при содействии партнеров из ОАЭ и передали России.
В СК РФ заявили, что исполнитель покушения на генерала Алексеева – уроженец Тернопольской области Украинской ССР, а ныне гражданин России.
Он покинул Россию через несколько часов после совершения преступления.
Пособники
Пособниками называют россиян В. Васина и З. Серебрицкую. Отмечается, что Васина задержали в Москве, а Серебрицкая уехала в Украину.
Что предшествовало?
- В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.
- Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы причастна к покушению на заместителя начальника российской военной разведки (ГРУ) Владимира Алексеева.
Просто тут медійно гучніше - це сам розробник операцій гру/СРУ.рф
"Інформація про загибель Кузьмінова з'явилася в Telegram-каналах і ЗМІ 19 лютого 2024 року, пізніше https://gordonua.com/ukr/news/military-actions/rosijskoho-pilota-kuzminova-jakij-perehnav-vertolit-vks-rf-ubili-v-ispaniji-hur-mo-1698302.html її підтвердили "ГОРДОН" джерела в ГУР, але подробиць не надали. За даними ЗМІ, Кузьмінова було вбито в Аліканте 13 лютого. За наявними даними, у нього стріляли від п'яти до 12 разів, а потім, за деякими даними, переїхали автомобілем. " -це цитата від "Гордона".
ВСЕ... Далі наша полеміка не має сенсу...
Аж в Дубаі!?
І одразу - Сибіга спростував звинувачення у замаху на Алексєєва
Українці так вже давно не працюють...
