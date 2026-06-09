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Новости Ликвидация военного командования РФ
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Взрыв автомобиля в Подмосковье: предположительно, ликвидирован начальник ГРАУ Минобороны РФ Давыдов

Дамир Давыдов

Ликвидированным россиянином в подмосковной Балашихе мог быть полковник ВС РФ Дамир Давыдов, возглавлявший управление снабжения ракет и боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, а также пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", который связывают с российскими силовиками, передает Цензор.НЕТ.

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Детали взрыва автомобиля

Ранее Telegram-каналы писали, что погибший — генерал-лейтенант. По информации российского паблика, взорванный внедорожник принадлежал непосредственно Давыдову, который приобрел подержанную машину в 2024 году.

Взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов — жилом квартале Минобороны РФ, где проживают российские военные и их семьи. В прошлом году на соседней улице взорвали автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба российских Вооруженных сил Ярославом Москаликом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Подмосковье взорвали автомобиль с российским генералом, — Стерненко

Что известно о Давыдове?

Отмечается, что более 15 лет назад Давыдов возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ во Владимирской области, а впоследствии стал руководителем всего Главного ракетно-артиллерийского управления.

Также указано, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он неоднократно ездил на временно оккупированную территорию Луганской области.

  • В начале полномасштабного вторжения Давыдов имел звание полковника и отвечал за поставки ракетного вооружения и артиллерийских боеприпасов.

Если информация о гибели подтвердится, это будет уже четвертый случай ликвидации офицера такого уровня в тылу России с начала 2022 года.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в подмосковной Балашисе утром 9 июня 2026 года взорвался автомобиль. Вследствие инцидента есть погибший.

Автор: 

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Топ комментарии
+2
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09.06.2026 20:46 Ответить
+1
У пеклі чергове поповнення...
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09.06.2026 20:46 Ответить
+1
Є такі полковники що вартують декілька генералів, тим паче посада явно генеральська, тобто невдовзі міг і генерала отримати, але щось пішло не так...
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09.06.2026 20:51 Ответить
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А наших пропогандисты сказали что генерала грохнули, в сети даже ходили слухи что Лапина, а этих полковников у кацапов хоть жопой жуй
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09.06.2026 20:43 Ответить
Є такі полковники що вартують декілька генералів, тим паче посада явно генеральська, тобто невдовзі міг і генерала отримати, але щось пішло не так...
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09.06.2026 20:51 Ответить
Здох максім і х...й з ним
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09.06.2026 20:43 Ответить
У пеклі чергове поповнення...
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09.06.2026 20:46 Ответить
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09.06.2026 20:46 Ответить
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09.06.2026 20:50 Ответить
Проклятий самогубець!
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09.06.2026 20:57 Ответить
Есть версия, шо оприходовали зама главкома ВКС генерала максимцева
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09.06.2026 20:58 Ответить
Ото ж... Бензину га бегзоколонці нема, переобладнують авто з бензину на газ і от результат... Не дотримуються ХІнІрали техніки безпеки...
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09.06.2026 20:59 Ответить
Порада туркменам-починайте, першими, різати вуха кацапам...
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09.06.2026 21:06 Ответить
У Балашихі наібільший завод з виготовлення чорних пакувальних мішків("МирПак"),працюю в 3 зміни за планом СВО,привезуть з конвеєра з георгіївською стрічкою
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09.06.2026 21:28 Ответить
"який придбав уживану машину у 2024 році. Джерело: https://censor.net/ua/n4007580" Ясно, і унітаз теж вживаний, "придбав". Мародер кінчив по законах війни
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09.06.2026 21:29 Ответить
 
 