Взрыв автомобиля в Подмосковье: предположительно, ликвидирован начальник ГРАУ Минобороны РФ Давыдов

Ликвидированным россиянином в подмосковной Балашихе мог быть полковник ВС РФ Дамир Давыдов, возглавлявший управление снабжения ракет и боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, а также пишет российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", который связывают с российскими силовиками, передает Цензор.НЕТ.

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Детали взрыва автомобиля

Ранее Telegram-каналы писали, что погибший — генерал-лейтенант. По информации российского паблика, взорванный внедорожник принадлежал непосредственно Давыдову, который приобрел подержанную машину в 2024 году.

Взрыв произошел в микрорайоне Авиаторов — жилом квартале Минобороны РФ, где проживают российские военные и их семьи. В прошлом году на соседней улице взорвали автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба российских Вооруженных сил Ярославом Москаликом.

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Что известно о Давыдове?

Отмечается, что более 15 лет назад Давыдов возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ во Владимирской области, а впоследствии стал руководителем всего Главного ракетно-артиллерийского управления.

Также указано, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он неоднократно ездил на временно оккупированную территорию Луганской области.

В начале полномасштабного вторжения Давыдов имел звание полковника и отвечал за поставки ракетного вооружения и артиллерийских боеприпасов.

Если информация о гибели подтвердится, это будет уже четвертый случай ликвидации офицера такого уровня в тылу России с начала 2022 года.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в подмосковной Балашисе утром 9 июня 2026 года взорвался автомобиль. Вследствие инцидента есть погибший.