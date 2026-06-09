В Подмосковье взорвали автомобиль с российским генералом, - Стерненко

В Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб российский генерал-лейтенант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и сообщил советник по вопросам использования беспилотных летательных аппаратов Сергей Стерненко.

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По предварительным данным, взрыв произошел в городе Балашиха, расположенном примерно в 20 километрах от Москвы.

Взорвался автомобиль BMW

По информации российских пропагандистских СМИ, взорвался автомобиль BMW X3, за рулем которого находился 62-летний генерал-лейтенант армии РФ.

Свидетели утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, когда водитель завел автомобиль и начал движение.

После взрыва мужчину вытащили из искореженной машины, однако спасти его не удалось – от полученных травм он скончался.

Личность погибшего российские официальные структуры пока не разглашают.

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Следственный комитет РФ заявил о взрывном устройстве

В Следственном комитете России сообщили, что причиной взрыва стал подрыв взрывного устройства.

В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что взрывчатка могла быть активирована дистанционно.

Местом взрыва стал жилой квартал Балашихи, где проживают российские военнослужащие и члены их семей.

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Рядом ранее погиб другой генерал

Сергей Стерненко обратил внимание, что нынешний взрыв произошел недалеко от места еще одного резонансного инцидента.

"Показательно, что автомобиль взорвали в 350 метрах от места, где год назад ликвидировали генерал-лейтенанта Москалика", – отметил он.

Речь идет о заместителе начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярославе Москалике, который погиб в результате подрыва автомобиля в 2025 году.

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