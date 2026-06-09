В Подмосковье взорвали автомобиль с российским генералом, - Стерненко
В Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб российский генерал-лейтенант.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и сообщил советник по вопросам использования беспилотных летательных аппаратов Сергей Стерненко.
По предварительным данным, взрыв произошел в городе Балашиха, расположенном примерно в 20 километрах от Москвы.
Взорвался автомобиль BMW
По информации российских пропагандистских СМИ, взорвался автомобиль BMW X3, за рулем которого находился 62-летний генерал-лейтенант армии РФ.
Свидетели утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, когда водитель завел автомобиль и начал движение.
После взрыва мужчину вытащили из искореженной машины, однако спасти его не удалось – от полученных травм он скончался.
Личность погибшего российские официальные структуры пока не разглашают.
Следственный комитет РФ заявил о взрывном устройстве
В Следственном комитете России сообщили, что причиной взрыва стал подрыв взрывного устройства.
В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что взрывчатка могла быть активирована дистанционно.
Местом взрыва стал жилой квартал Балашихи, где проживают российские военнослужащие и члены их семей.
Рядом ранее погиб другой генерал
Сергей Стерненко обратил внимание, что нынешний взрыв произошел недалеко от места еще одного резонансного инцидента.
"Показательно, что автомобиль взорвали в 350 метрах от места, где год назад ликвидировали генерал-лейтенанта Москалика", – отметил он.
Речь идет о заместителе начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярославе Москалике, который погиб в результате подрыва автомобиля в 2025 году.
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цікавий 200-ий: вільно вештався як у в/ч 35690 (центр спецпризначення фсби альфи та вимпєла), так і у в/ч 3186, 3058 (окрема дивізія спецпризначення росгвардії) та в/ч 3472 (центрвузол спецзв'язку)
дохріна у забараненого фіо
Бородатий анекдот згадався)))
Сидить снайпер у засідці, дивиться у приціл на позиції. Вирішив він подивитися розцінки на ворожих військових, відкриває довідник:
- рускій рядавой - нагорода $50.
- рускій афіцер - нагорода $200.
- рускій гєнєрал - штраф $300.