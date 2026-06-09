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Новости Ликвидация военного командования РФ
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В Подмосковье взорвали автомобиль с российским генералом, - Стерненко

В Подмосковье взорвался автомобиль с российским генералом

В Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб российский генерал-лейтенант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ и сообщил советник по вопросам использования беспилотных летательных аппаратов Сергей Стерненко.

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По предварительным данным, взрыв произошел в городе Балашиха, расположенном примерно в 20 километрах от Москвы.

Взорвался автомобиль BMW

По информации российских пропагандистских СМИ, взорвался автомобиль BMW X3, за рулем которого находился 62-летний генерал-лейтенант армии РФ.

Свидетели утверждают, что взрыв прогремел в тот момент, когда водитель завел автомобиль и начал движение.

После взрыва мужчину вытащили из искореженной машины, однако спасти его не удалось – от полученных травм он скончался.

Личность погибшего российские официальные структуры пока не разглашают.

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Следственный комитет РФ заявил о взрывном устройстве

В Следственном комитете России сообщили, что причиной взрыва стал подрыв взрывного устройства.

В то же время российские телеграм-каналы утверждают, что взрывчатка могла быть активирована дистанционно.

Местом взрыва стал жилой квартал Балашихи, где проживают российские военнослужащие и члены их семей.

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Рядом ранее погиб другой генерал

Сергей Стерненко обратил внимание, что нынешний взрыв произошел недалеко от места еще одного резонансного инцидента.

"Показательно, что автомобиль взорвали в 350 метрах от места, где год назад ликвидировали генерал-лейтенанта Москалика", – отметил он.

Речь идет о заместителе начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярославе Москалике, который погиб в результате подрыва автомобиля в 2025 году.

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Автор: 

армия РФ (23014) ликвидация (4399) россия (97856)
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Топ комментарии
+14
дуже небезпечний і кримінальний той район у Балашіхє.
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09.06.2026 17:16 Ответить
+12
Добре що люди не постраждали
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09.06.2026 17:17 Ответить
+10
Свінєрал хрюкнув 😁😁😁
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09.06.2026 17:14 Ответить
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Свінєрал хрюкнув 😁😁😁
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09.06.2026 17:14 Ответить
как звать новопрєдставлєнного "героя" в лампасах ?

.
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09.06.2026 17:36 Ответить
Поліз до кацапів ті самі не знають. Зате пишуть шо набіуліна зникла. І там станок грошовий запускають
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09.06.2026 17:52 Ответить
він давно запущений. Називається аукціон РЕПО банка росії.
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09.06.2026 17:58 Ответить
кацапи спецом усю інфу закрили
цікавий 200-ий: вільно вештався як у в/ч 35690 (центр спецпризначення фсби альфи та вимпєла), так і у в/ч 3186, 3058 (окрема дивізія спецпризначення росгвардії) та в/ч 3472 (центрвузол спецзв'язку)
дохріна у забараненого фіо
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09.06.2026 18:02 Ответить
за однією з версій - дамір давидов, 62 роки

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09.06.2026 18:27 Ответить
зазначена посада - "керівник управління ракетним та артозброєнням грау" мінвбивства **********
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09.06.2026 18:29 Ответить
Баян в студію буду рвати з такої " сумної" новини 🤣😈
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09.06.2026 17:15 Ответить
дуже небезпечний і кримінальний той район у Балашіхє.
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09.06.2026 17:16 Ответить
Дуже багато розвелося їх на квадратний метр, профілактичний відстріл у дії.
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09.06.2026 18:34 Ответить
Добре що люди не постраждали
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09.06.2026 17:17 Ответить
А які люди на кацапії?
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09.06.2026 17:26 Ответить
Так а я за шо й кажу
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09.06.2026 17:33 Ответить
Свинолюди 🤣🤣🤣
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09.06.2026 17:34 Ответить
різні. є забаранені

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09.06.2026 17:36 Ответить
Ще, комусь, китайського HAVALa пошкарябав. От падлюка!
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09.06.2026 18:51 Ответить
Москалі пишуть, що полковник. Може заднім числом розжалували посмертно
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09.06.2026 17:22 Ответить
Пiйшов на повишєнiє. 😬
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09.06.2026 17:22 Ответить
Тепер Балашиху вкриють антидроновими сітками.
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09.06.2026 17:23 Ответить
проти пластиду не помічне
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09.06.2026 17:24 Ответить
Не підказуй. Нехай кацапи пробують. Хочу побачити не лише стіни з колючої проволоки по периметру вигрібухи, а й всю її накритою сіткою.
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09.06.2026 17:30 Ответить
Краще оточену опалубкою та залиту бетоном.
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09.06.2026 18:55 Ответить
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09.06.2026 17:24 Ответить
громадянська війна на **********
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09.06.2026 17:27 Ответить
Кажуть що пині не шкода своїх генералів, бо вони всі тупорилі і по блату.
Бородатий анекдот згадався)))
Сидить снайпер у засідці, дивиться у приціл на позиції. Вирішив він подивитися розцінки на ворожих військових, відкриває довідник:
- рускій рядавой - нагорода $50.
- рускій афіцер - нагорода $200.
- рускій гєнєрал - штраф $300.
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09.06.2026 17:54 Ответить
Освободилась одна генеральская должность...
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09.06.2026 17:56 Ответить
А от сів би у "масквічь-407" -- такого б не було.
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09.06.2026 18:11 Ответить
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09.06.2026 18:22 Ответить
Це дуже небезпечна територія! Не кожен москалик зможе її переїхати...
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09.06.2026 18:53 Ответить
 
 