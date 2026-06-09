У Підмосков’ї підірвали авто з російським генералом, - Стерненко

У Підмосков’ї стався вибух автомобіля, внаслідок якого був ліквідований російський генерал-лейтенант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та повідомив радник з питань використання безпілотних літальних апаратів Сергій Стерненко.

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За попередніми даними, вибух стався у місті Балашиха, що розташоване приблизно за 20 кілометрів від Москви.

Вибухнув автомобіль BMW

За інформацією російських пропагандистських медіа, вибухнув автомобіль BMW X3, за кермом якого перебував 62-річний генерал-лейтенант армії РФ.

Свідки стверджують, що вибух пролунав у момент, коли водій завів автомобіль та почав рух.

Після вибуху чоловіка витягнули з понівеченої машини, однак врятувати його не вдалося – від отриманих травм він помер.

Особу загиблого російські офіційні структури наразі не розголошують.

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Слідчий комітет РФ заявив про вибухівку

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що причиною вибуху став підрив вибухового пристрою.

Водночас російські телеграм-канали стверджують, що вибухівка могла бути активована дистанційно.

Місцем вибуху став житловий квартал Балашихи, де проживають російські військовослужбовці та члени їхніх родин.

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Поруч раніше загинув інший генерал

Сергій Стерненко звернув увагу, що нинішній вибух стався неподалік місця ще одного резонансного інциденту.

"Показово, що автівку підірвали за 350 метрів від місця, де рік тому ліквідували генерал-лейтенанта Москаліка", – зазначив він.

Йдеться про заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ярослава Москаліка, який загинув унаслідок підриву автомобіля у 2025 році.

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