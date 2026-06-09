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Новини Ліквідація військового командування РФ
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У Підмосков’ї підірвали авто з російським генералом, - Стерненко

У Підмосков’ї вибухнула автівка з російським генералом

У Підмосков’ї стався вибух автомобіля, внаслідок якого був ліквідований російський генерал-лейтенант.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ та повідомив радник з питань використання безпілотних літальних апаратів Сергій Стерненко.

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За попередніми даними, вибух стався у місті Балашиха, що розташоване приблизно за 20 кілометрів від Москви.

Вибухнув автомобіль BMW

За інформацією російських пропагандистських медіа, вибухнув автомобіль BMW X3, за кермом якого перебував 62-річний генерал-лейтенант армії РФ.

Свідки стверджують, що вибух пролунав у момент, коли водій завів автомобіль та почав рух.

Після вибуху чоловіка витягнули з понівеченої машини, однак врятувати його не вдалося – від отриманих травм він помер.

Особу загиблого російські офіційні структури наразі не розголошують.

Читайте: У РФ заявили про затримання в Дубаї виконавця замаху на генерала ГРУ Алексєєва

Слідчий комітет РФ заявив про вибухівку

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що причиною вибуху став підрив вибухового пристрою.

Водночас російські телеграм-канали стверджують, що вибухівка могла бути активована дистанційно.

Місцем вибуху став житловий квартал Балашихи, де проживають російські військовослужбовці та члени їхніх родин.

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Поруч раніше загинув інший генерал

Сергій Стерненко звернув увагу, що нинішній вибух стався неподалік місця ще одного резонансного інциденту.

"Показово, що автівку підірвали за 350 метрів від місця, де рік тому ліквідували генерал-лейтенанта Москаліка", – зазначив він.

Йдеться про заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Ярослава Москаліка, який загинув унаслідок підриву автомобіля у 2025 році.

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Автор: 

армія рф (21231) ліквідація (4784) росія (70371)
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Топ коментарі
+14
дуже небезпечний і кримінальний той район у Балашіхє.
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09.06.2026 17:16 Відповісти
+12
Добре що люди не постраждали
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09.06.2026 17:17 Відповісти
+10
Свінєрал хрюкнув 😁😁😁
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09.06.2026 17:14 Відповісти
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Свінєрал хрюкнув 😁😁😁
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09.06.2026 17:14 Відповісти
как звать новопрєдставлєнного "героя" в лампасах ?

.
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09.06.2026 17:36 Відповісти
Поліз до кацапів ті самі не знають. Зате пишуть шо набіуліна зникла. І там станок грошовий запускають
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09.06.2026 17:52 Відповісти
він давно запущений. Називається аукціон РЕПО банка росії.
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09.06.2026 17:58 Відповісти
кацапи спецом усю інфу закрили
цікавий 200-ий: вільно вештався як у в/ч 35690 (центр спецпризначення фсби альфи та вимпєла), так і у в/ч 3186, 3058 (окрема дивізія спецпризначення росгвардії) та в/ч 3472 (центрвузол спецзв'язку)
дохріна у забараненого фіо
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09.06.2026 18:02 Відповісти
за однією з версій - дамір давидов, 62 роки

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09.06.2026 18:27 Відповісти
зазначена посада - "керівник управління ракетним та артозброєнням грау" мінвбивства **********
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09.06.2026 18:29 Відповісти
Баян в студію буду рвати з такої " сумної" новини 🤣😈
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09.06.2026 17:15 Відповісти
дуже небезпечний і кримінальний той район у Балашіхє.
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09.06.2026 17:16 Відповісти
Дуже багато розвелося їх на квадратний метр, профілактичний відстріл у дії.
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09.06.2026 18:34 Відповісти
Добре що люди не постраждали
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09.06.2026 17:17 Відповісти
А які люди на кацапії?
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09.06.2026 17:26 Відповісти
Так а я за шо й кажу
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09.06.2026 17:33 Відповісти
Свинолюди 🤣🤣🤣
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09.06.2026 17:34 Відповісти
різні. є забаранені

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09.06.2026 17:36 Відповісти
Ще, комусь, китайського HAVALa пошкарябав. От падлюка!
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09.06.2026 18:51 Відповісти
Москалі пишуть, що полковник. Може заднім числом розжалували посмертно
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09.06.2026 17:22 Відповісти
Пiйшов на повишєнiє. 😬
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09.06.2026 17:22 Відповісти
Тепер Балашиху вкриють антидроновими сітками.
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09.06.2026 17:23 Відповісти
проти пластиду не помічне
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09.06.2026 17:24 Відповісти
Не підказуй. Нехай кацапи пробують. Хочу побачити не лише стіни з колючої проволоки по периметру вигрібухи, а й всю її накритою сіткою.
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09.06.2026 17:30 Відповісти
Краще оточену опалубкою та залиту бетоном.
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09.06.2026 18:55 Відповісти
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09.06.2026 17:24 Відповісти
громадянська війна на **********
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09.06.2026 17:27 Відповісти
Кажуть що пині не шкода своїх генералів, бо вони всі тупорилі і по блату.
Бородатий анекдот згадався)))
Сидить снайпер у засідці, дивиться у приціл на позиції. Вирішив він подивитися розцінки на ворожих військових, відкриває довідник:
- рускій рядавой - нагорода $50.
- рускій афіцер - нагорода $200.
- рускій гєнєрал - штраф $300.
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09.06.2026 17:54 Відповісти
Освободилась одна генеральская должность...
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09.06.2026 17:56 Відповісти
А от сів би у "масквічь-407" -- такого б не було.
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09.06.2026 18:11 Відповісти
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09.06.2026 18:22 Відповісти
Це дуже небезпечна територія! Не кожен москалик зможе її переїхати...
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09.06.2026 18:53 Відповісти
 
 