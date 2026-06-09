Взорвался автомобиль в подмосковной Балашихе: есть погибший

В подмосковной Балашихе утром 9 июня 2026 года взорвался автомобиль. В результате инцидента есть погибший.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, сначала об этом сообщили местные паблики. Впоследствии гибель человека в результате взрыва подтвердили в Следственном комитете РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Издание ASTRA по фотографиям очевидцев установило точное место взрыва: улица Колдунова, 10, микрорайон Авиаторов, Балашиха, Московская область.

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"Кто находился в взорванном автомобиле и что стало причиной взрыва, пока неизвестно. По предварительным данным, взрыв произошел почти сразу после начала движения транспортного средства. Водителя удалось извлечь из автомобиля живым, однако впоследствии он скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Также сообщается о повреждении как минимум еще одного автомобиля.

Последствия

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