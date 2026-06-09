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Новости Фото Взрыв авто
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Взорвался автомобиль в подмосковной Балашихе: есть погибший

В подмосковной Балашихе утром 9 июня 2026 года взорвался автомобиль. В результате инцидента есть погибший. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

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Первые подробности

Как отмечается, сначала об этом сообщили местные паблики. Впоследствии гибель человека в результате взрыва подтвердили в Следственном комитете РФ. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Издание ASTRA по фотографиям очевидцев установило точное место взрыва: улица Колдунова, 10, микрорайон Авиаторов, Балашиха, Московская область.

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"Кто находился в взорванном автомобиле и что стало причиной взрыва, пока неизвестно. По предварительным данным, взрыв произошел почти сразу после начала движения транспортного средства. Водителя удалось извлечь из автомобиля живым, однако впоследствии он скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

Также сообщается о повреждении как минимум еще одного автомобиля.

Последствия

Балашиха взорвано авто

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Мабуть самокат заїхав до якогось жирного рашиста.
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09.06.2026 09:46 Ответить
Та ні... Судячи з усього, водію, під зад, помістили "прокладку", з пластиду... "Простим" ТАКЕ не підкладають...
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09.06.2026 09:57 Ответить
В той Балашисі ще за часів Совка дууууже багато було різного військового.
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09.06.2026 09:48 Ответить
Таке має бути з воєними злочинцями ,пропагандонами ,колоборантами ідейними рашистами.
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09.06.2026 10:01 Ответить
Мінуси?
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09.06.2026 10:03 Ответить
И кто бы это мог быть? Скоро узнаем...
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09.06.2026 10:04 Ответить
 
 