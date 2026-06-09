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Новини Фото Вибух авто
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Вибухнула автівка у підмосковній Балашисі: є загиблий. ВІДЕО+ФОТО

У підмосковній Балашисі зранку 9 червня 2026 року вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту є загиблий. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, спершу про це повідомили місцеві пабліки. Згодом загибель людини внаслідок вибуху підтвердили у Слідчому комітеті РФ. За фактом інциденту порушено кримінальну справу.

Видання ASTRA за фотографіями очевидців встановило точне місце вибуху: вулиця Колдунова, 10, мікрорайон Авіаторів, Балашиха, Московська область.

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"Хто перебував у підірваному автомобілі та що стало причиною вибуху, наразі невідомо. За попередніми даними, вибух стався майже одразу після початку руху транспортного засобу. Водія вдалося витягти з автомобіля живим, однак згодом він помер від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про пошкодження щонайменше ще одного автомобіля.

Наслідки

Балашиха підірвано авто

Також читайте: Затримано терориста, який на замовлення РФ підірвав автомобіль в Одесі 16 лютого - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6576) вибух (4734) москва (1328)
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Топ коментарі
+10
Мабуть самокат заїхав до якогось жирного рашиста.
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09.06.2026 09:46 Відповісти
+10
Таке має бути з воєними злочинцями ,пропагандонами ,колоборантами ідейними рашистами.
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09.06.2026 10:01 Відповісти
+6
Та ні... Судячи з усього, водію, під зад, помістили "прокладку", з пластиду... "Простим" ТАКЕ не підкладають...
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09.06.2026 09:57 Відповісти
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Мабуть самокат заїхав до якогось жирного рашиста.
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09.06.2026 09:46 Відповісти
Та ні... Судячи з усього, водію, під зад, помістили "прокладку", з пластиду... "Простим" ТАКЕ не підкладають...
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09.06.2026 09:57 Відповісти
хенерал ****************, за паперами наче інтендант, проте не факт...
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09.06.2026 10:21 Відповісти
Ну, якщо "інтендант" - то версія, найбільш вірогідна, одна: хтось "нагорі", почав "обрубать хвости", щоб до ноього не добралися... Нам таких "злодіїв у погонах", убивать невигідно - бо вони спричиняють більше шкоди, російській армії, ніж наші снаряди... Так навіщо ж нам такого "диверсанта" убивать?...
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09.06.2026 10:26 Відповісти
то за паперами
а за фактом - колега забараненого там же 25.04.25 підара хенерала москалика
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09.06.2026 10:28 Відповісти
"Не в лоб - так по лобі...".
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09.06.2026 10:29 Відповісти
1000 відсотків +
громадянська війна на **********
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09.06.2026 10:32 Відповісти
В той Балашисі ще за часів Совка дууууже багато було різного військового.
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09.06.2026 09:48 Відповісти
вибух бмв х3 по вулиці колдунова м/р "авіаторів" балашихи
у цьому м/р житло виключно для в/с **********, цивільним житла там не надавали та не продавали
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09.06.2026 10:20 Відповісти
Таке має бути з воєними злочинцями ,пропагандонами ,колоборантами ідейними рашистами.
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09.06.2026 10:01 Відповісти
Мінуси?
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09.06.2026 10:03 Відповісти
И кто бы это мог быть? Скоро узнаем...
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09.06.2026 10:04 Відповісти
Надіюсь що це робота Буданова який нарешті вийшов на роботу, а не якийсь газовий балон
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09.06.2026 10:13 Відповісти
хенерал підарський мінус
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09.06.2026 10:14 Відповісти
Що це , вже перемога ..?
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09.06.2026 10:14 Відповісти
Спрасі у сваєй бабушкі с Урала.
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09.06.2026 10:46 Відповісти
Так... Маленька... Стосовно окремого генерала, що керував якоюсь структорою ЗС РФ. Цим загальмували роботу військової машини Росії, яка робить спроби зруйнувать Україну, та захопить її територію...
Китайці кажуть: "Дорога в тисячу лі, починається з першого кроку...". От ми і крокуєм, потроху, до своєї ПЕРЕМОГИ...
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09.06.2026 11:07 Відповісти
Місцеві розборки,до ворожки не ходити.
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09.06.2026 10:15 Відповісти
а у нас из-за поржать 2019 и кучки прикорытной ылиты вся страна выбухнула
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09.06.2026 10:16 Відповісти
Мікрорайон відомий тим, що в ньому живе багато військових, а конкретно в цьому будинку квартири розподілялися Міністерством оборони рф.

25 квітня минулого року в тому ж мікрорайоні було ліквідовано генерал-майора Ярослава Москаліка - заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу рф. (с)
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09.06.2026 10:44 Відповісти
Газовий балон рванув )
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09.06.2026 10:54 Відповісти
тротил, еквівалент 300-400 гр
загиблому підарському хенералу 62 роки, служив у головному оперативному управлінні мінвбивств **********
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09.06.2026 10:58 Відповісти
У тій Балашихі спецшкола ГРУ ГШ РФ. Доречі.
А ще мене там колись мусора пресовали. Розумні, падло. Видно ті котрих із спецшколи вигнали за профнепригодністю.
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09.06.2026 11:06 Відповісти
Несправний пердак, не пройшов перевірку та загорівся.
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09.06.2026 11:19 Відповісти
Все, що горить і вибухає на кацапії, то є добре.
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09.06.2026 11:30 Відповісти
 
 