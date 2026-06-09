Вибухнула автівка у підмосковній Балашисі: є загиблий. ВІДЕО+ФОТО
У підмосковній Балашисі зранку 9 червня 2026 року вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту є загиблий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Перші деталі
Як зазначається, спершу про це повідомили місцеві пабліки. Згодом загибель людини внаслідок вибуху підтвердили у Слідчому комітеті РФ. За фактом інциденту порушено кримінальну справу.
Видання ASTRA за фотографіями очевидців встановило точне місце вибуху: вулиця Колдунова, 10, мікрорайон Авіаторів, Балашиха, Московська область.
"Хто перебував у підірваному автомобілі та що стало причиною вибуху, наразі невідомо. За попередніми даними, вибух стався майже одразу після початку руху транспортного засобу. Водія вдалося витягти з автомобіля живим, однак згодом він помер від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про пошкодження щонайменше ще одного автомобіля.
Наслідки
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а за фактом - колега забараненого там же 25.04.25 підара хенерала москалика
громадянська війна на **********
у цьому м/р житло виключно для в/с **********, цивільним житла там не надавали та не продавали
Китайці кажуть: "Дорога в тисячу лі, починається з першого кроку...". От ми і крокуєм, потроху, до своєї ПЕРЕМОГИ...
25 квітня минулого року в тому ж мікрорайоні було ліквідовано генерал-майора Ярослава Москаліка - заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу рф. (с)
загиблому підарському хенералу 62 роки, служив у головному оперативному управлінні мінвбивств **********
А ще мене там колись мусора пресовали. Розумні, падло. Видно ті котрих із спецшколи вигнали за профнепригодністю.