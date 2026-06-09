Вибухнула автівка у підмосковній Балашисі: є загиблий. ВІДЕО+ФОТО

У підмосковній Балашисі зранку 9 червня 2026 року вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту є загиблий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, спершу про це повідомили місцеві пабліки. Згодом загибель людини внаслідок вибуху підтвердили у Слідчому комітеті РФ. За фактом інциденту порушено кримінальну справу.

Видання ASTRA за фотографіями очевидців встановило точне місце вибуху: вулиця Колдунова, 10, мікрорайон Авіаторів, Балашиха, Московська область.

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"Хто перебував у підірваному автомобілі та що стало причиною вибуху, наразі невідомо. За попередніми даними, вибух стався майже одразу після початку руху транспортного засобу. Водія вдалося витягти з автомобіля живим, однак згодом він помер від отриманих травм", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про пошкодження щонайменше ще одного автомобіля.

Наслідки

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