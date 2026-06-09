"Птахи Мадяра" дронами підсмажили окупанта в сонцезахисних окулярах під палючим сонцем. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який рухався у напрямку позицій Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашиста у сонцезахисних окулярах було виявлено під час аеророзвідки місцевості на одному з напрямків фронту.

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Після підтвердження цілі пілоти FPV-дронів оперативно завдали удару по загарбнику.

У результаті рашиста у сонцезахисних окулярах було "підсмажено до хрумкої скоринки".

Відео бойової роботи опублікували бійці бригади "Птахи Мадяра" у своєму телеграм-каналі.

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