"Птахи Мадяра" дронами підсмажили окупанта в сонцезахисних окулярах під палючим сонцем. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який рухався у напрямку позицій Сил оборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашиста у сонцезахисних окулярах було виявлено під час аеророзвідки місцевості на одному з напрямків фронту.
Після підтвердження цілі пілоти FPV-дронів оперативно завдали удару по загарбнику.
У результаті рашиста у сонцезахисних окулярах було "підсмажено до хрумкої скоринки".
Відео бойової роботи опублікували бійці бригади "Птахи Мадяра" у своєму телеграм-каналі.
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