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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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"Птахи Мадяра" дронами підсмажили окупанта в сонцезахисних окулярах під палючим сонцем. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який рухався у напрямку позицій Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашиста у сонцезахисних окулярах було виявлено під час аеророзвідки місцевості на одному з напрямків фронту.

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Після підтвердження цілі пілоти FPV-дронів оперативно завдали удару по загарбнику.

У результаті рашиста у сонцезахисних окулярах було "підсмажено до хрумкої скоринки".

Відео бойової роботи опублікували бійці бригади "Птахи Мадяра" у своєму телеграм-каналі.

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армія рф (21231) знищення (10316) дрони (8389) 414 Птахи Мадяра (201)
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Ачки в парядке?
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10.06.2026 00:03 Відповісти
нє, приплавились до *********.
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10.06.2026 00:49 Відповісти
Нефіг шастать кацапорилим по землі України !
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10.06.2026 00:08 Відповісти
Остались от козліка рожкі да ножкі... )
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10.06.2026 01:28 Відповісти
головне,шо люде не пострадалі!
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10.06.2026 00:43 Відповісти
Ачкі ннн-н-аа-ада?
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10.06.2026 00:54 Відповісти
Треба підсмажити касапський нафтопровід на Болгарію, на Унечі...
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10.06.2026 01:06 Відповісти
 
 