"Птахи Мадяра" с помощью дронов поджарили оккупанта в солнцезащитных очках под палящим солнцем

Операторы дронов 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта, который двигался в направлении позиций Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашиста в солнцезащитных очках обнаружили во время аэроразведки местности на одном из направлений фронта.

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После подтверждения цели пилоты FPV-дронов оперативно нанесли удар по захватчику.

В результате рашиста в солнцезащитных очках "поджарили до хрустящей корочки".

Видео боевой работы опубликовали бойцы бригады "Птахи Мадяра" в своем Telegram-канале.

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