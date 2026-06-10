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"Птахи Мадяра" с помощью дронов поджарили оккупанта в солнцезащитных очках под палящим солнцем

Операторы дронов 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта, который двигался в направлении позиций Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, рашиста в солнцезащитных очках обнаружили во время аэроразведки местности на одном из направлений фронта.

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После подтверждения цели пилоты FPV-дронов оперативно нанесли удар по захватчику.

В результате рашиста в солнцезащитных очках "поджарили до хрустящей корочки".

Видео боевой работы опубликовали бойцы бригады "Птахи Мадяра" в своем Telegram-канале.

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армия РФ (23031) уничтожение (10009) дроны (7339) 414 Птахи Мадяра (199)
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Топ комментарии
+4
Ачки в парядке?
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10.06.2026 00:03 Ответить
+4
Нефіг шастать кацапорилим по землі України !
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10.06.2026 00:08 Ответить
+2
нє, приплавились до *********.
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10.06.2026 00:49 Ответить
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Ачки в парядке?
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10.06.2026 00:03 Ответить
нє, приплавились до *********.
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10.06.2026 00:49 Ответить
Значит в парядке 😂
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10.06.2026 02:59 Ответить
Нефіг шастать кацапорилим по землі України !
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10.06.2026 00:08 Ответить
Остались от козліка рожкі да ножкі... )
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10.06.2026 01:28 Ответить
головне,шо люде не пострадалі!
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10.06.2026 00:43 Ответить
Ачкі ннн-н-аа-ада?
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10.06.2026 00:54 Ответить
Треба підсмажити касапський нафтопровід на Болгарію, на Унечі...
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10.06.2026 01:06 Ответить
вже два роки як Болгарія не купляє нафту у росії.
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10.06.2026 03:56 Ответить
Расчленьонка.
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10.06.2026 07:32 Ответить
Анонс цьогорічного відпочинку в Криму. В ачках.
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10.06.2026 08:00 Ответить
 
 