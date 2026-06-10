"Птахи Мадяра" с помощью дронов поджарили оккупанта в солнцезащитных очках под палящим солнцем
Операторы дронов 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили оккупанта, который двигался в направлении позиций Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашиста в солнцезащитных очках обнаружили во время аэроразведки местности на одном из направлений фронта.
После подтверждения цели пилоты FPV-дронов оперативно нанесли удар по захватчику.
В результате рашиста в солнцезащитных очках "поджарили до хрустящей корочки".
Видео боевой работы опубликовали бойцы бригады "Птахи Мадяра" в своем Telegram-канале.
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