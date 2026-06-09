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Пилоты МиГ-29МУ1 бомбами AASM HAMMER уничтожили пункт управления российских операторов БПЛА. ВИДЕО

Экипажи Воздушных сил ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников, который располагался в одном из зданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели пилоты истребителей МиГ-29МУ1 применили высокоточные авиабомбы AASM HAMMER.

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Вследствие удара был поражен пункт управления, который оккупанты использовали для координации работы своих беспилотных систем.

Кадры боевой работы опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале.

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Подяка пілотам. Наші знову використали бомби партнерів. Невже за 7 років правління президента, в якого в руках вся влада, не можемо зробити свої бомби і ракети?
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09.06.2026 22:06 Ответить
 
 