Пилоты МиГ-29МУ1 бомбами AASM HAMMER уничтожили пункт управления российских операторов БПЛА. ВИДЕО
Экипажи Воздушных сил ВСУ нанесли авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников, который располагался в одном из зданий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели пилоты истребителей МиГ-29МУ1 применили высокоточные авиабомбы AASM HAMMER.
Вследствие удара был поражен пункт управления, который оккупанты использовали для координации работы своих беспилотных систем.
Кадры боевой работы опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале.
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Kozyuk
показать весь комментарий09.06.2026 22:06 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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