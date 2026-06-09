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Силы беспилотных систем поразили 36 объектов РФ, среди которых КСП "Рубикон", РЛС и логистика. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 9 июня нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектов противника на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения СБС отработали по 36 целям в оперативной глубине врага, поразив командные пункты, радиолокационные станции, логистические объекты, топливную и энергетическую инфраструктуру.

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Подробности о пораженных целях

В частности, в Запорожской области операторы 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и бойцы 1-го отдельного центра поразили две радиолокационные станции П-18 "Терек".

В Донецкой области операторы 412-й бригады "Nemesis" нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения БПЛА "Рубикон". Также бойцы 1-го отдельного центра поразили пункт временной дислокации личного состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии РФ.

Кроме того, подразделения СБС совместно с 20-й бригадой К-2, 427-й бригадой "Рарог", 9-м батальоном "Кайрос" и пограничным подразделением БАС "Феникс" поразили девять электроподстанций, обеспечивавших функционирование военной инфраструктуры оккупантов.

В Луганской области операторы 20-й бригады К-2 нанесли удары по цистернам с горюче-смазочными материалами, а в оккупированном Луганске бойцы 1-го отдельного центра поразили объекты газовой инфраструктуры, задействованные для обеспечения нужд российских войск.

Также операторы отряда "13" 414-й бригады "Птахи Мадяра", 20-й бригады К-2 и подразделения "Феникс" нанесли удары по логистическим объектам противника на временно оккупированных территориях.

В Силах беспилотных систем отмечают, что системное поражение средств радиолокации, пунктов управления, мест размещения личного состава, логистических узлов, а также энергетической, газовой и топливной инфраструктуры существенно снижает способность противника обеспечивать свои войска, управлять подразделениями и поддерживать интенсивность боевых действий.

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