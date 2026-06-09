Сили безпілотних систем уразили 36 об’єктів РФ, серед яких КСП "Рубікону", РЛС та логістика. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 9 червня завдали ударів по низці військових та інфраструктурних об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи СБС відпрацювали по 36 цілях в оперативній глибині ворога, уразивши командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні об'єкти, паливну та енергетичну інфраструктуру.

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Деталі про уражені цілі

Зокрема, у Запорізькій області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та бійці 1-го окремого центру уразили дві радіолокаційні станції П-18 "Терек".

У Донецькій області оператори 412-ї бригади "Nemesis" завдали удару по командно-спостережному пункту підрозділу БпЛА "Рубікон". Також бійці 1-го окремого центру уразили пункт тимчасової дислокації особового складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії РФ.

Крім того, підрозділи СБС спільно з 20-ю бригадою К-2, 427-ю бригадою "Рарог", 9-м батальйоном "Кайрос" та прикордонним підрозділом БАС "Фенікс" уразили дев'ять електропідстанцій, які забезпечували функціонування військової інфраструктури окупантів.

На Луганщині оператори 20-ї бригади К-2 завдали ударів по цистернах із паливно-мастильними матеріалами, а в окупованому Луганську бійці 1-го окремого центру уразили об'єкти газової інфраструктури, задіяні для забезпечення потреб російських військ.

Також оператори Загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 20-ї бригади К-2 та підрозділу "Фенікс" відпрацювали по логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

У Силах безпілотних систем зазначають, що системне ураження засобів радіолокації, пунктів управління, місць розміщення особового складу, логістичних вузлів, а також енергетичної, газової та паливної інфраструктури суттєво знижує спроможність противника забезпечувати свої війська, управляти підрозділами та підтримувати інтенсивність бойових дій.

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