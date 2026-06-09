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Рашист, відстрілюючись від українського дрона, перечепився через пеньок і загинув від удару FPV-дрона. ВIДЕО

Пілоти ударних безпілотників Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ ліквідували російського військового під час бойового вильоту в лісистій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах окупант намагається відстрілюватися від українського безпілотника, однак це не допомагає йому уникнути ураження.

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Під час спроби відійти від дрона загарбник рухався спиною вперед, перечепився через пеньок і впав на землю.

Саме в цей момент оператори FPV-дронів ЦСО "Альфа" завдали точного удару та ліквідували окупанта.

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армія рф (21231) СБУ (13944) знищення (10316) дрони (8389)
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Підніжка і кури в мішку
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09.06.2026 20:28 Відповісти
А пенёк-то был не простой, а мастер спорта по вольной борьбе.
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09.06.2026 20:30 Відповісти
Головне щоб пеньок не постраждав
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09.06.2026 20:35 Відповісти
не знаю, хто пише заголовки до таких відео, але цією людиною захоплююсь
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09.06.2026 20:37 Відповісти
ПЕНЕК ТО УКРАИНСКИЙ)
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09.06.2026 20:39 Відповісти
Не загинув, а подох...
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09.06.2026 20:58 Відповісти
То наший пеньок, він на нас працює!
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09.06.2026 21:58 Відповісти
 
 