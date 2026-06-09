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Рашист, відстрілюючись від українського дрона, перечепився через пеньок і загинув від удару FPV-дрона. ВIДЕО
Пілоти ударних безпілотників Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ ліквідували російського військового під час бойового вильоту в лісистій місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах окупант намагається відстрілюватися від українського безпілотника, однак це не допомагає йому уникнути ураження.
Під час спроби відійти від дрона загарбник рухався спиною вперед, перечепився через пеньок і впав на землю.
Саме в цей момент оператори FPV-дронів ЦСО "Альфа" завдали точного удару та ліквідували окупанта.
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Валентин Коваль #620706
показати весь коментар09.06.2026 20:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Boris Kravchenko
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Igor #591922
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Гарик Гарикович #608431
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WRX WRX
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Дмитро Піталов #581675
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