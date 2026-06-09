Рашист, відстрілюючись від українського дрона, перечепився через пеньок і загинув від удару FPV-дрона. ВIДЕО

Пілоти ударних безпілотників Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ ліквідували російського військового під час бойового вильоту в лісистій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах окупант намагається відстрілюватися від українського безпілотника, однак це не допомагає йому уникнути ураження.

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Під час спроби відійти від дрона загарбник рухався спиною вперед, перечепився через пеньок і впав на землю.

Саме в цей момент оператори FPV-дронів ЦСО "Альфа" завдали точного удару та ліквідували окупанта.

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