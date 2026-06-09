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Новини Відео Окупанти-самовбивці Ліквідація російських окупантів Бої на Сумщині
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Поранений окупант, помітивши український дрон, самоліквідувався пострілом у голову на Сумському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади зафільмували момент самоліквідації окупанта на Сумському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту оператори безпілотників виявили пораненого рашиста, який лежав у хащах.

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Українські воїни готувалися завдати удару по загарбнику за допомогою FPV-дрона, однак той вирішив не чекати ураження та вистрелив зі зброї собі у голову.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (21231) Сумська область (4768) знищення (10316) дрони (8389) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (38)
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Економне рішення свого нікчемного існування на болотах ******!!
СКотиняка!!
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09.06.2026 19:43 Відповісти
Прекрасный поступок, достойный подражания. Так держать! Ой, простите, так стрелять!
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09.06.2026 19:44 Відповісти
Шана хорошому русському за збереження здоров'я дрона!
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09.06.2026 19:47 Відповісти
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09.06.2026 19:49 Відповісти
Частіше б вони так робили ...
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09.06.2026 19:50 Відповісти
Підозрюю що самогубство скоюють на камеру дрона ті хто хоче щоб їх тіло було ідентифіковане і родина отримала виплати. Ми не проти, адже чим більше виплат родичам тим дорожче ***** обійдеться війна.
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09.06.2026 20:10 Відповісти
Менше мозку = менше головного болю 😁
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09.06.2026 20:17 Відповісти
Ще 89 млн таких добрих вчинків, і руzкій вапрос буде вирішено остаточно.

СЛАВА УКРАЇНІ!
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09.06.2026 20:37 Відповісти
Молодець, залишив дрон для товарища
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09.06.2026 20:37 Відповісти
 
 