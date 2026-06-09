Поранений окупант, помітивши український дрон, самоліквідувався пострілом у голову на Сумському напрямку. ВIДЕО 18+
Бійці 71-ї окремої єгерської бригади зафільмували момент самоліквідації окупанта на Сумському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового вильоту оператори безпілотників виявили пораненого рашиста, який лежав у хащах.
Українські воїни готувалися завдати удару по загарбнику за допомогою FPV-дрона, однак той вирішив не чекати ураження та вистрелив зі зброї собі у голову.
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