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Новини Відео Знищення російських окупантів Бої на Херсонщині
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Пілоти винищувачів спільно з аеророзвідкою 34-ї бригади знищили в Олешках пункт російських операторів БпЛА та десантників. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ спільно з аеророзвідниками 34-ї окремої бригади морської піхоти завдали авіаудару по позиції російських військ в Олешках на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час розвідки українські воїни виявили місце зосередження російських операторів безпілотників та десантників, після чого передали координати авіації.

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Екіпажі винищувачів завдали по цілі точного удару авіабомбами, вразивши будівлю, яку використовували окупанти.

У результаті ураження споруду було повністю знищено разом із живою силою противника, що перебувала всередині.

Кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Браво! Сегодня нет дронов , тихо.
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09.06.2026 17:49 Відповісти
Як так можна, там же дєвачки в трусіках.
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09.06.2026 18:08 Відповісти
 
 