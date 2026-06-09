Пілоти винищувачів спільно з аеророзвідкою 34-ї бригади знищили в Олешках пункт російських операторів БпЛА та десантників. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил ЗСУ спільно з аеророзвідниками 34-ї окремої бригади морської піхоти завдали авіаудару по позиції російських військ в Олешках на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час розвідки українські воїни виявили місце зосередження російських операторів безпілотників та десантників, після чого передали координати авіації.
Екіпажі винищувачів завдали по цілі точного удару авіабомбами, вразивши будівлю, яку використовували окупанти.
У результаті ураження споруду було повністю знищено разом із живою силою противника, що перебувала всередині.
Кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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Ольга Костыря #552360
показати весь коментар09.06.2026 17:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар09.06.2026 18:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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