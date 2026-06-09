Пілоти винищувачів спільно з аеророзвідкою 34-ї бригади знищили в Олешках пункт російських операторів БпЛА та десантників. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил ЗСУ спільно з аеророзвідниками 34-ї окремої бригади морської піхоти завдали авіаудару по позиції російських військ в Олешках на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час розвідки українські воїни виявили місце зосередження російських операторів безпілотників та десантників, після чого передали координати авіації.

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Екіпажі винищувачів завдали по цілі точного удару авіабомбами, вразивши будівлю, яку використовували окупанти.

У результаті ураження споруду було повністю знищено разом із живою силою противника, що перебувала всередині.

Кадрами бойової роботи поділився український пілот у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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