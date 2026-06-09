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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Бои на Херсонщине
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Пилоты истребителей совместно с аэроразведкой 34-й бригады уничтожили в Олешках пункт российских операторов БПЛА и десантников. ВИДЕО

Пилоты Воздушных сил ВСУ совместно с аэроразведчиками 34-й отдельной бригады морской пехоты нанесли авиаудар по позициям российских войск в Олешках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время разведки украинские военные обнаружили место сосредоточения российских операторов беспилотников и десантников, после чего передали координаты авиации.

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Экипажи истребителей нанесли по цели точный удар авиабомбами, поразив здание, которое использовали оккупанты.

В результате удара сооружение было полностью уничтожено вместе с живой силой противника, находившейся внутри.

Кадрами боевой работы поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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Браво! Сегодня нет дронов , тихо.
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09.06.2026 17:49 Ответить
Як так можна, там же дєвачки в трусіках.
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09.06.2026 18:08 Ответить
 
 