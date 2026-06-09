Пилоты истребителей совместно с аэроразведкой 34-й бригады уничтожили в Олешках пункт российских операторов БПЛА и десантников. ВИДЕО
Пилоты Воздушных сил ВСУ совместно с аэроразведчиками 34-й отдельной бригады морской пехоты нанесли авиаудар по позициям российских войск в Олешках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время разведки украинские военные обнаружили место сосредоточения российских операторов беспилотников и десантников, после чего передали координаты авиации.
Экипажи истребителей нанесли по цели точный удар авиабомбами, поразив здание, которое использовали оккупанты.
В результате удара сооружение было полностью уничтожено вместе с живой силой противника, находившейся внутри.
Кадрами боевой работы поделился украинский пилот в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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Ольга Костыря #552360
показать весь комментарий09.06.2026 17:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий09.06.2026 18:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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